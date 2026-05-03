Bị công an triệu tập vì chia sẻ thông tin 'chữa bệnh bằng nước'
GĐXH - Công an xã Đông Quan xác định, bài viết “chữa bệnh bằng nước” do anh T. chia sẻ trên Facebook cá nhân chứa thông tin chưa được kiểm chứng gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Ngày 3/5, đại diện Công an xã Đông Quan (tỉnh Hưng Yên) cho biết, vừa triệu tập một người dân sinh sống trên địa bàn để xác minh việc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.
Công an xã Đông Quan phát hiện tài khoản Facebook "M.D.H" chia sẻ bài viết "Chữa bệnh bằng nước" từ mạng xã hội. Bài viết chứa thông tin chưa được kiểm chứng gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Qua xác minh, xác định chủ tài khoản Facebook "M.D.H" là anh T.V.T. (SN 1985, trú tại thôn Tân Phương, xã Đông Quan). Quá trình làm việc, anh T. thừa nhận hành vi vi phạm do nhận thức pháp luật còn hạn chế nên chia sẻ bài viết chứa thông tin chưa được kiểm chứng.
Anh T. chủ động gỡ bỏ bài chia sẻ, đăng tải bài viết đính chính và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội trong thời gian tới. Công an xã Đông Quan tiến hành giáo dục, nhắc nhở và răn đe đối với trường hợp công dân vi phạm.
Công an xã Đông Quan khuyến cáo, trước khi đăng tải hoặc chia sẻ bài viết lên mạng xã hội, người dân cần phải kiểm tra, đối chiếu thông tin. Mọi người chỉ chia sẻ thông tin từ báo chí chính thống, nguồn tin từ cơ quan Nhà nước; tuyệt đối không lan truyền các nội dung chưa xác thực, thông tin sai lệch, tiêu cực gây hoang mang dư luận.
Khi phát hiện bài viết, hình ảnh video clip có nội dung xấu, độc, thông tin sai sự thật cần báo ngay cho cơ quan Công an địa phương để kịp thời xử lý.
