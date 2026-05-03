Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Bị công an triệu tập vì chia sẻ thông tin 'chữa bệnh bằng nước'

Chủ nhật, 22:30 03/05/2026 | Xã hội
Đức Tùy
Đức Tùy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Công an xã Đông Quan xác định, bài viết “chữa bệnh bằng nước” do anh T. chia sẻ trên Facebook cá nhân chứa thông tin chưa được kiểm chứng gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Ngày 3/5, đại diện Công an xã Đông Quan (tỉnh Hưng Yên) cho biết, vừa triệu tập một người dân sinh sống trên địa bàn để xác minh việc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Công an xã Đông Quan phát hiện tài khoản Facebook "M.D.H" chia sẻ bài viết "Chữa bệnh bằng nước" từ mạng xã hội. Bài viết chứa thông tin chưa được kiểm chứng gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Chia sẻ thông tin 'chữa bệnh bằng nước', nam thanh niên bị công an triệu tập - Ảnh 1.

Công an xã Đông Quan làm việc với chủ tài khoản Facebook “M.D.H”.

Qua xác minh, xác định chủ tài khoản Facebook "M.D.H" là anh T.V.T. (SN 1985, trú tại thôn Tân Phương, xã Đông Quan). Quá trình làm việc, anh T. thừa nhận hành vi vi phạm do nhận thức pháp luật còn hạn chế nên chia sẻ bài viết chứa thông tin chưa được kiểm chứng.

Anh T. chủ động gỡ bỏ bài chia sẻ, đăng tải bài viết đính chính và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội trong thời gian tới. Công an xã Đông Quan tiến hành giáo dục, nhắc nhở và răn đe đối với trường hợp công dân vi phạm.

Công an xã Đông Quan khuyến cáo, trước khi đăng tải hoặc chia sẻ bài viết lên mạng xã hội, người dân cần phải kiểm tra, đối chiếu thông tin. Mọi người chỉ chia sẻ thông tin từ báo chí chính thống, nguồn tin từ cơ quan Nhà nước; tuyệt đối không lan truyền các nội dung chưa xác thực, thông tin sai lệch, tiêu cực gây hoang mang dư luận.

Khi phát hiện bài viết, hình ảnh video clip có nội dung xấu, độc, thông tin sai sự thật cần báo ngay cho cơ quan Công an địa phương để kịp thời xử lý.

Chia sẻ thông tin 'chữa bệnh bằng nước', nam thanh niên bị công an triệu tập - Ảnh 2.Bắc Kạn: Đăng tải, chia sẻ thông tin xấu, hai người bị nhắc nhở

GĐXH - Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Bắc Kạn vừa nhắc nhở 2 công dân có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan, tổ chức.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bức xúc cá nhân, người đàn ông đăng tải bình luận thông tin sai sự thật

Bức xúc cá nhân, người đàn ông đăng tải bình luận thông tin sai sự thật

Nam thanh niên Hà Nội bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật về tăng giá xăng, dầu

Nam thanh niên Hà Nội bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật về tăng giá xăng, dầu

Xử phạt người phụ nữ vì đăng thông tin sai sự thật

Xử phạt người phụ nữ vì đăng thông tin sai sự thật

Cùng chuyên mục

Nghệ An đón hơn 1,2 triệu lượt khách dịp lễ, du lịch biển 'hút' khách mạnh

Nghệ An đón hơn 1,2 triệu lượt khách dịp lễ, du lịch biển 'hút' khách mạnh

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An ghi nhận tăng trưởng mạnh khi đón hơn 1,2 triệu lượt khách, doanh thu du lịch hơn 2.000 tỷ đồng.

Căn nhà bất ngờ đổ sập khi đang sửa chữa, 3 nạn nhân bị vùi lấp

Căn nhà bất ngờ đổ sập khi đang sửa chữa, 3 nạn nhân bị vùi lấp

Thời sự - 2 giờ trước

Trong lúc sửa chữa, một ngôi nhà 2 tầng tại phường Bình Khê bất ngờ đổ sập và có 3 nạn nhân không kịp thoát ra ngoài bị vùi lấp.

Mức quy đổi điểm IELTS của các trường Đại học Y Dược năm 2026

Mức quy đổi điểm IELTS của các trường Đại học Y Dược năm 2026

Giáo dục - 4 giờ trước

Các trường đại học y dược công lập vừa công bố đề án tuyển sinh 2026 với những điều chỉnh quan trọng về chứng chỉ ngoại ngữ. Xu hướng chung là thắt chặt ngưỡng quy đổi điểm tuyệt đối và ưu tiên cộng điểm khuyến khích nhằm đảm bảo thực chất chất lượng đầu vào chuyên ngành.

Hà Nội: Camera AI 'tóm gọn' gần 1.000 trường hợp vi phạm giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội: Camera AI 'tóm gọn' gần 1.000 trường hợp vi phạm giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5), hệ thống Camera AI của Công an TP Hà Nội đã phát hiện và ghi nhận 986 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Việc ứng dụng công nghệ giám sát thời gian thực đã giúp lực lượng chức năng điều hành giao thông linh hoạt, xử lý kịp thời các điểm nóng ùn tắc và sự cố.

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chí

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chí

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 3/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30/4 đến 3/5/2026, cả nước ghi nhận 177 vụ tai nạn giao thông, khiến 95 người tử vong và 114 người bị thương.

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ cháy xe ô tô xảy ra tại cây xăng ở xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong.

Hà Nội: Truy tố 'bà trùm' đồ hiệu giấu 835 tỷ đồng tiền doanh thu để trốn thuế

Hà Nội: Truy tố 'bà trùm' đồ hiệu giấu 835 tỷ đồng tiền doanh thu để trốn thuế

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với vỏ bọc kinh doanh đồ hiệu đã qua sử dụng trên mạng xã hội, Nguyễn Thị Thu Hường (trú Hà Nội) đã vận hành một hệ thống bán hàng chuyên nghiệp, đạt doanh thu hơn 835 tỷ đồng trong 5 năm. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này đều được "giấu" khỏi cơ quan thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng.

Nhóm người này sẽ đón tin vui được 'tự động' tăng tiền hằng tháng từ 1/7

Nhóm người này sẽ đón tin vui được 'tự động' tăng tiền hằng tháng từ 1/7

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, dự kiến từ 1/7/2026, nhiều nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Những con giáp sinh ra không để làm nhân viên

Những con giáp sinh ra không để làm nhân viên

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Dù ở môi trường công sở hay trong cuộc sống thường nhật, những con giáp này luôn là "trụ cột" của tập thể, có khả năng dẫn dắt và ảnh hưởng mạnh mẽ đến người xung quanh.

Chèn ngã người đi xe máy do mâu thuẫn với mẹ trên xe ô tô

Chèn ngã người đi xe máy do mâu thuẫn với mẹ trên xe ô tô

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Công an Thanh Hóa xác định clip ô tô chèn ngã xe máy trên Quốc lộ 1A là tai nạn do tài xế mất tập trung vì mâu thuẫn với mẹ đẻ.

Xem nhiều

Sinh vào 4 khung giờ Âm lịch này: Trời định bản lĩnh thép, hậu vận dễ giàu sang, danh vọng

Sinh vào 4 khung giờ Âm lịch này: Trời định bản lĩnh thép, hậu vận dễ giàu sang, danh vọng

Đời sống

GĐXH - Những người sinh vào các khung giờ Âm lịch này mang trong mình nghị lực mạnh mẽ, càng đối mặt khó khăn càng bứt phá. Chính những thử thách này giúp họ có cuộc sống viên mãn về sau.

Những khu vực này hôm nay có mưa to kèm thời tiết cực đoan do ảnh hưởng của không khí lạnh

Những khu vực này hôm nay có mưa to kèm thời tiết cực đoan do ảnh hưởng của không khí lạnh

Thời sự
Hà Nội: Truy tố 'bà trùm' đồ hiệu giấu 835 tỷ đồng tiền doanh thu để trốn thuế

Hà Nội: Truy tố 'bà trùm' đồ hiệu giấu 835 tỷ đồng tiền doanh thu để trốn thuế

Pháp luật
Những con giáp sinh ra không để làm nhân viên

Những con giáp sinh ra không để làm nhân viên

Đời sống
Nhóm người này sẽ đón tin vui được 'tự động' tăng tiền hằng tháng từ 1/7

Nhóm người này sẽ đón tin vui được 'tự động' tăng tiền hằng tháng từ 1/7

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top