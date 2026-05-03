Chèn ngã người đi xe máy do mâu thuẫn với mẹ trên xe ô tô

Chủ nhật, 08:42 03/05/2026 | Xã hội
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Văn Hưng
GĐXH - Công an Thanh Hóa xác định clip ô tô chèn ngã xe máy trên Quốc lộ 1A là tai nạn do tài xế mất tập trung vì mâu thuẫn với mẹ đẻ.

Ngày 1/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc ô tô con đang lưu thông trên Quốc lộ 1A (đoạn qua địa phận xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa) bất ngờ đánh lái sang làn đường ngoài cùng bên phải và chèn ngã người đàn ông đi xe máy.

Sau khi nội dung clip được đăng tải, rất nhiều ý kiến cộng đồng mạng cho rằng tài xế ô tô cố ý đâm va vào xe máy, cần phải xử lý nghiêm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc xác minh nội dung và làm việc với các bên liên quan, người điều khiển phương tiện.

Hình ảnh ô tô chèn ngã xe máy cắt từ clip lan truyền trên mạng xã hội.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, chiều 1/5 anh N.Đ.S. (SN 1980, trú tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình), điều khiển ô tô biển kiểm soát 36A - 691.xx chở theo gia đình gồm mẹ đẻ, vợ và con gái, lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Thanh Hóa - Ninh Bình.

Do phát sinh mâu thuẫn với mẹ đẻ nên quá trình điều khiển xe, anh S. không tập trung. Khoảng 15h cùng ngày, khi đến Km 296 + 270 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Hoạt Giang, do không chú ý quan sát, chuyển làn đường không đúng quy định dẫn đến xe ô tô biển kiểm soát 36A - 691.xx đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 36C2 - 424.9x do anh L.V.D. (SN 1983, trú tại thôn 14, xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Lúc này, người thân trên xe nhắc nhở anh S. đã xảy ra va chạm và dừng phương tiện, cách hiện trường khoảng 200m. Sau đó, anh S. và gia đình chở anh D. vào Bệnh viện Đa khoa Hà Trung kiểm tra.

Làm việc với cơ quan chức năng, anh D. xác định giữa hai người không quen biết gì, không có mâu thuẫn gì từ trước. Kiểm tra nhanh, cả hai lái xe đều không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5: Tai nạn giao thông giảm sâu nhưng số người vi phạm cao bất ngờ

GĐXH - Ngày 30/4, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn và thiệt hại về người đều giảm mạnh trên phạm vi cả nước.

Nhóm người này sẽ đón tin vui được 'tự động' tăng tiền hằng tháng từ 1/7

Đời sống - 3 phút trước

GĐXH - Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, dự kiến từ 1/7/2026, nhiều nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Những con giáp sinh ra không để làm nhân viên

Đời sống - 10 phút trước

GĐXH - Dù ở môi trường công sở hay trong cuộc sống thường nhật, những con giáp này luôn là "trụ cột" của tập thể, có khả năng dẫn dắt và ảnh hưởng mạnh mẽ đến người xung quanh.

Quảng Trị: Bắt giữ thanh niên vận chuyển 16.000 viên ma túy tổng hợp

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Mua bán, vận chuyển trái phép 16.000 viên ma túy tổng hợp, một thanh niên ở xã Tân Lập bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ.

Những khu vực này hôm nay có mưa to kèm thời tiết cực đoan do ảnh hưởng của không khí lạnh

Thời sự - 40 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp đồng thời kết hợp với hội tụ gió ở độ cao trên 5000m, khu vực Bắc Bộ hôm nay có mưa to đến rất to. Dự báo trong mưa dông đi kèm lốc sét, gió giật và mưa đá có thể xảy ra.

Sinh vào 4 khung giờ Âm lịch này: Trời định bản lĩnh thép, hậu vận dễ giàu sang, danh vọng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Những người sinh vào các khung giờ Âm lịch này mang trong mình nghị lực mạnh mẽ, càng đối mặt khó khăn càng bứt phá. Chính những thử thách này giúp họ có cuộc sống viên mãn về sau.

Tin sáng 3/5: Miền Bắc đón không khí lạnh; Một quy định liên quan lương hưu chính thức có hiệu lực từ 10/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh nén rãnh áp thấp sắp tác động đến thời tiết nước ta; Người dân lưu ý, từ 10/5 tới đây, một quy định về lương hưu sẽ chính thức có hiệu lực...

Hàng triệu gia đình cần cập nhật các quy định mới nhất về cấp sổ đỏ cho nhà ở năm 2026

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Năm 2026, việc cấp cấp sổ đỏ cho nhà ở được quy định thế nào theo Luật Đất đai mới nhất? Dưới đây là các thông tin cụ thể bạn đọc có thể tham khảo.

Thạc sĩ 9X sở hữu loạt học bổng danh giá về nước xây dựng sinh thái niềm tin số

Giáo dục - 2 giờ trước

Tốt nghiệp thạc sĩ Erasmus Mundus tại châu Âu, Phạm Vũ Minh trở về nước tích cực thúc đẩy các sáng kiến an ninh mạng và chuyển đổi số.

Người dân dồn về cửa ngõ Hà Nội sớm sau kỳ nghỉ, CSGT tạm đóng đường phân luồng

Đời sống - 13 giờ trước

Nhiều gia đình trở về thành phố sớm dù chưa hết kỳ nghỉ lễ khiến cửa ngõ Thủ đô ùn ứ, CSGT tạm đóng đường dẫn lên Vành đai 3 trên cao để tránh kẹt xe kéo dài.

Ô tô tông vào cửa hàng tạp hóa bốc cháy, tài xế mắc kẹt bên trong

Thời sự - 13 giờ trước

Người dân phá kính đưa tài xế ra ngoài sau khi xe ô tô tông vào cửa hàng tạp hóa rồi bốc cháy.

Điểm danh con giáp đỏ nhất tháng 5: Làm một hưởng mười, lộc lá đầy nhà

Đời sống

GĐXH - Tháng 5 mở ra một giai đoạn giàu năng lượng tích cực khi nhiều yếu tố thuận lợi cùng hội tụ, tạo đòn bẩy giúp một số con giáp vươn lên mạnh mẽ.

Video phẫn nộ: Thanh niên đi xe máy lạng lách 'thông chốt', tông bay rào sắt trong đêm

Xã hội
Người đàn ông xách can rượu, bỏ xe máy rời đi khi bị phạt nồng độ cồn kịch khung

Đời sống
Vụ cháy xe 2 người chết: Người lái xe được nhờ chở giúp

Thời sự
Hai số phận trái ngược của du lịch biển Ninh Bình

Đời sống

