Chèn ngã người đi xe máy do mâu thuẫn với mẹ trên xe ô tô

Ngày 1/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc ô tô con đang lưu thông trên Quốc lộ 1A (đoạn qua địa phận xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa) bất ngờ đánh lái sang làn đường ngoài cùng bên phải và chèn ngã người đàn ông đi xe máy.

Sau khi nội dung clip được đăng tải, rất nhiều ý kiến cộng đồng mạng cho rằng tài xế ô tô cố ý đâm va vào xe máy, cần phải xử lý nghiêm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc xác minh nội dung và làm việc với các bên liên quan, người điều khiển phương tiện.

Hình ảnh ô tô chèn ngã xe máy cắt từ clip lan truyền trên mạng xã hội.



Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, chiều 1/5 anh N.Đ.S. (SN 1980, trú tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình), điều khiển ô tô biển kiểm soát 36A - 691.xx chở theo gia đình gồm mẹ đẻ, vợ và con gái, lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Thanh Hóa - Ninh Bình.

Do phát sinh mâu thuẫn với mẹ đẻ nên quá trình điều khiển xe, anh S. không tập trung. Khoảng 15h cùng ngày, khi đến Km 296 + 270 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Hoạt Giang, do không chú ý quan sát, chuyển làn đường không đúng quy định dẫn đến xe ô tô biển kiểm soát 36A - 691.xx đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 36C2 - 424.9x do anh L.V.D. (SN 1983, trú tại thôn 14, xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Lúc này, người thân trên xe nhắc nhở anh S. đã xảy ra va chạm và dừng phương tiện, cách hiện trường khoảng 200m. Sau đó, anh S. và gia đình chở anh D. vào Bệnh viện Đa khoa Hà Trung kiểm tra.

Làm việc với cơ quan chức năng, anh D. xác định giữa hai người không quen biết gì, không có mâu thuẫn gì từ trước. Kiểm tra nhanh, cả hai lái xe đều không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý.