Nghệ An đón hơn 1,2 triệu lượt khách dịp lễ, du lịch biển 'hút' khách mạnh
GĐXH - Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An ghi nhận tăng trưởng mạnh khi đón hơn 1,2 triệu lượt khách, doanh thu du lịch hơn 2.000 tỷ đồng.
Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, Nghệ An ghi nhận lượng khách tăng đột biến, đạt khoảng 1,21 triệu lượt, doanh thu du lịch ước hơn 2.190 tỷ đồng. Các điểm đến biển và khu vui chơi giải trí trở thành "tâm điểm" thu hút du khách.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, thời tiết thuận lợi cùng chuỗi sự kiện, lễ hội được tổ chức đồng bộ đã tạo lực hút lớn cho du lịch địa phương. Riêng khu du lịch biển Cửa Lò đón trên 500.000 lượt khách, trong đó hơn 150.000 lượt lưu trú, doanh thu ước hơn 400 tỷ đồng.
Không khí du lịch bùng nổ ngay từ đêm khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò 2026 với chủ đề "Cửa Lò - Tinh hoa Lam Thủy". Chương trình nghệ thuật quy mô lớn, kết hợp pháo hoa tầm cao, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Tại khu vui chơi VinWonders Cửa Hội, hàng loạt hoạt động giải trí, âm nhạc, trình diễn nghệ thuật diễn ra liên tục. Từ ngày 25/4 đến 2/5, điểm đến này đón hơn 70.000 lượt khách, ngày cao điểm lên tới khoảng 23.000 lượt khách mua vé.
Không chỉ biển, các điểm du lịch văn hóa - tâm linh như Khu di tích Kim Liên, Truông Bồn, đền Ông Hoàng Mười… và các khu sinh thái miền Tây Nghệ An cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh.
Dịp lễ năm nay, khách lưu trú ước đạt 420.000 lượt, công suất phòng trung bình trên 70%. Đặc biệt, trong các ngày cao điểm như 25/4, 30/4, 1/5 và 2/5, nhiều cơ sở lưu trú đạt tới 90% công suất.
Trước đó, ngành du lịch đã chủ động chuẩn bị từ sớm: chỉnh trang đô thị, bổ sung điểm tắm nước ngọt, trồng mới cây xanh, bố trí bãi giữ xe miễn phí, đồng thời siết chặt công tác an ninh, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.
Các địa phương cũng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ, đảm bảo không xảy ra tình trạng "chặt chém", giữ hình ảnh điểm đến thân thiện.
Theo đánh giá, hoạt động du lịch trong dịp lễ diễn ra an toàn, không phát sinh sự cố phức tạp. Các khu, điểm du lịch cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng.
Đà tăng trưởng mạnh trong kỳ nghỉ lễ được xem là tín hiệu tích cực, tạo "cú hích" cho mùa du lịch hè 2026. Nghệ An đang tiếp tục duy trì các sản phẩm du lịch biển, kết hợp văn hóa, sinh thái để giữ chân du khách lâu hơn và nâng cao chi tiêu.
