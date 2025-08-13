Cây cảnh phong thủy phòng lãnh đạo mệnh Thổ giúp bình an, thăng tiến
GĐXH - Bày trí cây xanh sẽ góp phần trong việc bảo vệ sức khỏe của lãnh đạo. Theo nghiên cứu cho thấy, việc nhìn ngắm cây xanh cũng có tác dụng giúp đầu óc thư giãn hơn. Nhất là sau những khoảng thời gian làm việc, họp hành mệt mỏi và căng thẳng.
Cây cảnh phòng giám đốc cho người mệnh Thổ
Đặc điểm của người mệnh Thổ
Người thuộc mệnh Thổ thường mang tính cách khiêm tốn, hiền lành, không thích phô trương. Họ thường khá thông minh và sắc sảo, có khả năng ăn nói lưu loát nên luôn tạo được nhiều mối quan hệ trong công việc.
Trong vấn đề cuộc sống thì người mệnh Thổ có thể là điểm tựa vững chắc cho gia đình, người thân của mình.
Năm sinh người mệnh Thổ: Mậu Dần: 1938, 1988; Tân Sửu: 1961; Canh Ngọ: 1930, 1990; Kỷ Mão: 1939, 1999; Mậu Thân: 1968; Tân Mùi: 1931, 1991; Bính Tuất: 1946, 2006; Kỷ Dậu: 1969; Đinh Hợi: 1947, 2007; Bính Thìn: 1976; Canh Tý: 1960; Đinh Tỵ: 1977.
Cây cảnh phong thủy trong phòng lãnh đạo mệnh Thổ
Cây sen đá
Cây sen đá hay còn được gọi là cây hoa đá hay cây hoa đài. Cây có kích thước khá nhỏ, lá có vỏ cứng và mọng nước xếp thành hình bông hoa sen. Đây là loại cây cảnh phòng lãnh đạo rất được ưa chuộng hiện nay, đặc biệt là bày trí tại bàn làm việc.
Cây sen đá cũng thường được dùng như quà tặng trong các ngày lễ tình nhân. Lớp vỏ ngoài của cây khô cứng tựa như đá nên người ta quan niệm sen đá là loài cây mang ý nghĩa trường tồn.
Cây lưỡi hổ
Theo văn hóa phương Đông, cây lưỡi hổ mang đến một ý nghĩa cát tường và thịnh vượng. Hình dáng của lá tựa như lưỡi kiếm, bảo vệ bạn khỏi những điều tiêu cực, đồng thời cũng thu hút thành công và may mắn cho gia chủ.
Cây phú quý
Đúng như tên gọi, cây phú quý được xem là biểu trưng của những điều may mắn và tốt lành trong cuộc sống. Việc bày trí cây phú quý sẽ giúp cho người mệnh Thổ giảm bớt đi căng thẳng và sự nóng tính, bốc đồng vốn có của mình. Đồng thời còn giúp cho tài lộc được hanh thông, con đường sự nghiệp phát triển mạnh mẽ.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
GĐXH - Cây xanh được đặt đúng nơi đúng chỗ cũng sẽ giúp chấn cửa, diệt trừ ám khí. Đồng thời góp phần mang đến một không gian phòng lãnh đạo vượng khí và hút tài lộc.
GĐXH - Sofa không có điểm tựa là một trong những điều kiêng kỵ trong phong thủy nhà ở mà bạn nên tránh. Việc lựa chọn sofa có điểm tựa vững chắc không chỉ tạo ra cảm giác an toàn mà còn mang lại sự ổn định cho không gian sống.
GĐXH - Một trong những phương pháp truyền thống và hiệu quả để duy trì và tăng cường sự thanh tịnh chính là việc sử dụng bộ bao sái - tẩy uế. Phương pháp này mang đến nhiều lợi ích không chỉ cho không gian thờ cúng mà còn cho toàn bộ gia đình.
GĐXH - Vấn đề đang được nhiều bạn quan tâm hiện nay là cách giấu tiền khi đi du lịch. Đặc biệt là đối với những bạn thích thường xuyên đi xa để khám phá những điều mới mẻ thì việc bảo quản tiền bạc cẩn thận là một điều rất quan trọng và cần thiết.
GĐXH – Để lựa chọn khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 12/8 - 17/8, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có những chia sẻ dưới đây. Các gia đình có thể tham khảo khi thực hiện công việc để 'cầu tài, cầu lộc'.
GĐXH - Phương Phạm - bà xã Mạnh Trường rất yêu thích việc làm đẹp không gian sống và nhiều lần chia sẻ những clip cắm hoa trên mạng xã hội.
GĐXH - Việc lựa chọn cây cảnh phong thủy không chỉ giúp mang lại bình an, may mắn, mà còn giúp tạo nên bầu không khí trong lành, mát mẻ và thoải mái. Vậy những người lãnh đạo mệnh Thủy thì hợp với những loại cây gì? Tất cả có trong bài viết sau.
GĐXH - Phòng ngủ là nơi để nghỉ ngơi sau một ngày dài của mỗi người. Việc thiết kế căn phòng cũng cần tránh những vật không tốt. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây về món đồ tuyệt đối không nên đặt trong phòng ngủ.
GĐXH - Theo phong thủy dân gian, dưới đây là 3 khung giờ kiêng kỵ, các gia đình tránh việc thắp hương bàn thờ để không làm ảnh hưởng đến vận khí gia đình.
GĐXH - Phong thủy cổ xưa cho rằng, chúng ta có thể làm áp dụng một số mẹo nhất định trong nhà và môi trường sống để khai thông dòng chảy tiền bạc.
