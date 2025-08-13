Mới nhất
Cây cảnh phong thủy phòng lãnh đạo mệnh Thổ giúp bình an, thăng tiến

Thứ tư, 10:11 13/08/2025
GĐXH - Bày trí cây xanh sẽ góp phần trong việc bảo vệ sức khỏe của lãnh đạo. Theo nghiên cứu cho thấy, việc nhìn ngắm cây xanh cũng có tác dụng giúp đầu óc thư giãn hơn. Nhất là sau những khoảng thời gian làm việc, họp hành mệt mỏi và căng thẳng.

Cây cảnh phòng giám đốc cho người mệnh Thổ

Đặc điểm của người mệnh Thổ

Người thuộc mệnh Thổ thường mang tính cách khiêm tốn, hiền lành, không thích phô trương. Họ thường khá thông minh và sắc sảo, có khả năng ăn nói lưu loát nên luôn tạo được nhiều mối quan hệ trong công việc.

Cây cảnh phong thủy phòng lãnh đạo mệnh Hỏa giúp đem đến vận may, điềm lành trong cuộc sốngCây cảnh phong thủy phòng lãnh đạo mệnh Hỏa giúp đem đến vận may, điềm lành trong cuộc sống

GĐXH - Cây xanh được đặt đúng nơi đúng chỗ cũng sẽ giúp chấn cửa, diệt trừ ám khí. Đồng thời góp phần mang đến một không gian phòng lãnh đạo vượng khí và hút tài lộc.

Trong vấn đề cuộc sống thì người mệnh Thổ có thể là điểm tựa vững chắc cho gia đình, người thân của mình.

Năm sinh người mệnh Thổ: Mậu Dần: 1938, 1988; Tân Sửu: 1961; Canh Ngọ: 1930, 1990; Kỷ Mão: 1939, 1999; Mậu Thân: 1968; Tân Mùi: 1931, 1991; Bính Tuất: 1946, 2006; Kỷ Dậu: 1969; Đinh Hợi: 1947, 2007; Bính Thìn: 1976; Canh Tý: 1960; Đinh Tỵ: 1977.

Cây cảnh phong thủy trong phòng lãnh đạo mệnh Thổ

Cây sen đá

Cây sen đá hay còn được gọi là cây hoa đá hay cây hoa đài. Cây có kích thước khá nhỏ, lá có vỏ cứng và mọng nước xếp thành hình bông hoa sen. Đây là loại cây cảnh phòng lãnh đạo rất được ưa chuộng hiện nay, đặc biệt là bày trí tại bàn làm việc.

Cây cảnh phong thủy phòng lãnh đạo mệnh Thổ giúp bình an, thăng tiến- Ảnh 2.

Cây sen đá hay còn được gọi là cây hoa đá hay cây hoa đài.

Cây sen đá cũng thường được dùng như quà tặng trong các ngày lễ tình nhân. Lớp vỏ ngoài của cây khô cứng tựa như đá nên người ta quan niệm sen đá là loài cây mang ý nghĩa trường tồn.

Cây lưỡi hổ

Theo văn hóa phương Đông, cây lưỡi hổ mang đến một ý nghĩa cát tường và thịnh vượng. Hình dáng của lá tựa như lưỡi kiếm, bảo vệ bạn khỏi những điều tiêu cực, đồng thời cũng thu hút thành công và may mắn cho gia chủ.

Cây cảnh phong thủy phòng lãnh đạo mệnh Thổ giúp bình an, thăng tiến- Ảnh 3.

Theo văn hóa phương Đông, cây lưỡi hổ mang đến một ý nghĩa cát tường và thịnh vượng.

Cây phú quý

Đúng như tên gọi, cây phú quý được xem là biểu trưng của những điều may mắn và tốt lành trong cuộc sống. Việc bày trí cây phú quý sẽ giúp cho người mệnh Thổ giảm bớt đi căng thẳng và sự nóng tính, bốc đồng vốn có của mình. Đồng thời còn giúp cho tài lộc được hanh thông, con đường sự nghiệp phát triển mạnh mẽ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Huyền Trang (T/h)
