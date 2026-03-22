Bị mẹ người yêu ngăn cấm vì "nhà nghèo", tôi nên bước tiếp hay dừng lại?

Chủ nhật, 08:07 22/03/2026 | Tâm sự

Anh là người đàn ông ấm áp, thành đạt và luôn trân trọng tôi. Nhưng ngày anh đưa tôi về ra mắt, mẹ anh lại phản đối kịch liệt khi biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn.

Gia đình anh sống trong một căn biệt thự lộng lẫy giữa lòng Thủ đô, còn nhà tôi chỉ là một gia đình thuần nông ở vùng quê nghèo, bố mất sớm, một mình mẹ nuôi 3 chị em tôi ăn học, sau tôi vẫn còn 2 em đang học cấp 3 và đại học. 

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, mẹ anh đã không giấu nổi vẻ thất vọng. Bà không chê tôi kém cỏi, bà chỉ nhìn vào xuất thân của tôi để buông một câu nhẹ bẫng nhưng đau xót: "Nhà mình và nhà cháu không cùng đẳng cấp, lấy nhau về chỉ làm khổ cả hai thôi".

Ảnh minh họa, nguồn: AI

Kể từ đó, cuộc tình của chúng tôi trở thành một cuộc chiến ngầm. Mẹ anh ra sức phản đối bằng mọi cách, từ việc cắt viện trợ tài chính đến việc bóng gió về những "đám" khác phù hợp hơn. 

Bà cho rằng, một cô gái nhà nghèo như tôi yêu con trai bà chỉ vì mục đích đổi đời và sự chênh lệch về lối sống, tư duy sẽ sớm bóp chết tình yêu.

Tôi đau đớn và tự ái. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng tôi được học hành tử tế, có một công việc tốt, có lòng tự trọng và sự nỗ lực không ngừng, nhưng tất cả dường như trở nên vô nghĩa trước cái bóng của sự nghèo khó mà gia đình tôi đang mang. 

Anh vẫn nắm chặt tay tôi, hứa sẽ bảo vệ tôi đến cùng. Nhưng nhìn anh khổ sở khi phải đứng giữa mẹ và người yêu, lòng tôi thắt lại.

Tôi tự hỏi, liệu tình yêu có thực sự đủ mạnh để khỏa lấp hố sâu ngăn cách về địa vị? Nếu chúng tôi bất chấp để đến với nhau, liệu sự lạnh nhạt của mẹ chồng và nỗi mặc cảm "con nhà nghèo" có khiến cuộc hôn nhân này sớm trở thành nấm mồ của hạnh phúc?

Tôi đứng trước hai ngả đường, một là tiếp tục chiến đấu cho tình yêu nhưng phải đối mặt với một đời giông bão trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu; hai là buông tay để giữ lại lòng tự tôn cuối cùng. Kết hôn là chuyện của hai người, nhưng chung sống lại là chuyện của hai gia đình. Liệu tôi có quá ích kỷ nếu cứ cố chấp bước vào cánh cửa vốn dĩ không dành cho mình?

Vy Vy/VOV.VN (Ghi)
