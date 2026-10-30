Bị phạt 12,5 triệu đồng vì xúc phạm người khác trên Facebook

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GĐXH - Đăng video livestream có nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên Facebook, một phụ nữ ở Hà Tĩnh bị xử phạt 12,5 triệu đồng.

Thông tin từ Công an Hà Tĩnh, vừa qua Công an xã Lộc Hà phát hiện tài khoản Facebook “N.L” đăng tải video livestream có nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín của chị B. (SN 1989, trú xã Lộc Hà).

Bị phạt 12,5 triệu đồng vì xúc phạm người khác trên Facebook - Ảnh 1.

Công an làm việc với chị L. Ảnh: CAHT.

Tiến hành xác minh, lực lượng công an xác định chủ tài khoản Facebook nói trên là chị N.T.L. (SN 1972, cùng trú xã Lộc Hà). Người phụ nữ sau đó được mời đến cơ quan công an để làm việc.

Tại buổi làm việc, chị N.T.L. thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ các quy định của pháp luật, Công an xã Lộc Hà đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người này số tiền 12,5 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng yêu cầu chị N.T.L. gỡ bỏ video có nội dung vi phạm, đồng thời cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc, Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; thận trọng trong việc đăng tải, bình luận và chia sẻ thông tin, không phát tán nội dung sai sự thật hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

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