Hà Nội dùng 6 khu đất 'kim cương' nào để thanh toán siêu dự án 22.000 tỷ đồng tại hồ Gươm?

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Hà Nội dự kiến sử dụng 6 quỹ đất để thanh toán cho dự án thành phần 3 (7.700 tỷ đồng)

Theo chủ trương đầu tư đã được HĐND TP Hà Nội thông qua vào ngày 28/10, bên cạnh quy mô ngầm 4 tầng hầm và kế hoạch xây mới trụ sở UBND TP, cơ chế thanh toán bằng hình thức Xây dựng – Chuyển giao (BT) cho nhà đầu tư (Công ty CP Bất động sản Mặt trời Thủ đô – thành viên Tập đoàn Sun Group) chính là tâm điểm phân tích tài chính của toàn bộ dự án.

Để thanh toán cho dự án thành phần 3 (chi phí gần 7.700 tỷ đồng), Hà Nội dự kiến sử dụng 6 quỹ đất với tổng diện tích khoảng 7,31 ha, giá trị ước tính sơ bộ khoảng 4.878 tỷ đồng. Đây đều là những vị trí được định danh ở phân khúc "kim cương" tại trung tâm lịch sử hoặc các vị trí cửa ngõ chiến lược.

STT Vị trí quỹ đất Ô quy hoạch/địa bàn Diện tích dự kiến Đặc điểm/tiềm năng thương mại 1 Khu đất tại Tràng Tiền B4.5-TM1, B4.5-TM2, B4.5-TM3 0,77 ha Trục thương mại xa xỉ đắt đỏ bậc nhất cả nước, kết nối thẳng Nhà hát Lớn và hồ Gươm. 2 Khu đất hai bên Bưu điện Hà Nội B4.3-TM1, B4.3-TM2 0,52 ha Mặt tiền trực diện hồ Gươm (phố Đinh Tiên Hoàng - Đinh Lễ), lõi du lịch không thể sao chép. 3 Số 1-3 Tăng Bạt Hổ Phường Phạm Đình Hổ 2,29 ha Quỹ đất nội đô quy mô lớn hiếm hoi còn sót lại, gần Nhà hát Lớn và trục vườn hoa Pasteur. 4 Số 5 Lê Thánh Tông Phường Phan Chu Trinh 0,34 ha Tuyến phố di sản kiến trúc Pháp, giá trị dịch vụ - văn phòng hạng A đặc biệt cao. 5 Số 15 Hai Bà Trưng Phường Tràng Tiền 0,09 ha Vị trí góc đắc địa, phù hợp tổ hợp thương mại dịch vụ, boutique cao cấp. 6 Khu đất tại thôn Mai Lâm Xã Đông Anh 3,30 ha Quỹ đất phát triển đô thị đón sóng hạ tầng Bắc sông Hồng và cầu Tứ Liên.

Theo đó, với nhóm đất nằm tại lõi di sản quận Hoàn Kiếm (Tràng Tiền, Bưu điện, Lê Thánh Tông, Hai Bà Trưng): Dù tổng quy mô chỉ vỏn vẹn khoảng 1,72 ha, nhóm 4 khu đất này được ví như những tài sản vô giá bởi vị trí độc tôn và tiềm năng thương mại không thể sao chép.

Tại các trục đường danh giá như Tràng Tiền, Đinh Lễ hay Đinh Tiên Hoàng, giá giao dịch trên thị trường thứ cấp từ lâu đã chạm ngưỡng tiền tỷ cho mỗi mét vuông. Việc xuất hiện quỹ đất "sạch" có quy mô lớn dành cho thương mại - dịch vụ ngay tại trung tâm lịch sử này là hiện tượng gần như chưa từng có tiền lệ trong nhiều thập kỷ qua.

Với khu đất số 1-3 Tăng Bạt Hổ (2,29 ha): Tọa lạc tại vùng giáp ranh giữa quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng, địa chỉ từng gắn liền với nhiều sự kiện thể thao, văn hóa này là một trong số ít những ô đất vuông vắn có diện tích trên 2 ha còn sót lại trong bán kính 1,5 km tính từ hồ Gươm.

Với lợi thế quy mô vượt trội ở vùng lõi nội đô, khu đất được đánh giá là tọa độ lý tưởng để hình thành một tổ hợp khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị quốc tế hoặc không gian lưu trú - dịch vụ cao cấp.

Với khu đất tại Mai Lâm, Đông Anh (3,30 ha): Chiếm gần một nửa tổng diện tích của toàn bộ danh mục đối ứng (khoảng 45%), quỹ đất Mai Lâm mở ra hướng đi chiến lược tại khu vực phát triển mới phía Bắc Thủ đô.

Khu đất này nằm trong vùng đón đầu làn sóng đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đôi bờ sông Hồng, khu đất này hưởng lợi trực tiếp từ các dự án động lực như cầu Tứ Liên, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia và trục đô thị dịch vụ Nhật Tân – Nội Bài.

Hai kịch bản xử lý quỹ đất và bài toán tài chính

Dự án thành phần 3 có tổng mức đầu tư gần 7.700 tỷ đồng, trong khi giá trị sơ bộ của 6 quỹ đất được ước tính khoảng 4.878 tỷ đồng.

Theo thông tin từ TP Hà Nội, phương thức thanh toán hiện đang được để ngỏ ở hai kịch bản là giao đất trực tiếp cho nhà đầu tư BT hoặc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Đối với phương án giao đất trực tiếp cho nhà đầu tư BT: Thành phố hoàn thiện thủ tục giao quyền sử dụng đất đã giải phóng mặt bằng để nhà đầu tư triển khai các dự án thương mại, dịch vụ theo đúng quy hoạch đã duyệt, bù trừ trực tiếp vào giá trị công trình hạ tầng hoàn thành.

Với phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất: Thành phố đưa 6 khu đất trên ra đấu giá công khai để thu ngân sách, sau đó dùng nguồn tiền thu được thanh toán bằng tiền mặt cho nhà đầu tư dự án BT.

Nếu áp dụng kịch bản đấu giá công khai, ngân sách thành phố có thể thu về giá trị thặng dư thực tế cao hơn đáng kể so với mức ước tính sơ bộ 4.878 tỷ đồng, nhờ tính cạnh tranh khốc liệt của các lô đất trung tâm.

Ngược lại, kịch bản giao đất trực tiếp giúp đảm bảo tiến độ đồng bộ giữa việc tái thiết hồ Gươm và phát triển các công trình phụ cận theo chuỗi không gian kiến trúc thống nhất mà nhà đầu tư theo đuổi.

Chiều 28/10, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư đồng thời phê duyệt nhà đầu tư thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 22.229 tỷ đồng, Hà Nội dự kiến phân chia thành 3 dự án thành phần. Dự án thành phần độc lập 1 là giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực thực hiện dự án tại phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng gần 67ha, quy mô sử dụng đất đề xuất dự án khoảng hơn 30ha. Tổng mức đầu tư: 9.924 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 là đầu tư xây dựng trung tâm thương mại ngầm 4 tầng hầm quy mô khoảng 82.600m2 với khoảng 4.611 tỷ đồng tại khu vực công viên, quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm và khu vực công viên, quảng trường phía Bắc hồ Hoàn Kiếm. Dự án thành phần 3 là đầu tư xây dựng công trình và cải tạo chỉnh trang cảnh quan hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận theo phương thức PPP - loại hợp đồng BT. Quy mô dự kiến gồm xây mới khu vực trụ sở UBND thành phố; cải tạo, chỉnh trang trụ sở HĐND thành phố; cải tạo, chỉnh trang khu vực phía Đông Nam hồ Hoàn Kiếm. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án thành phần 3 gần 7.700 tỷ đồng.