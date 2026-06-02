Bí quyết chăm loài hoa "nghiện nắng" như mười giờ, hoa giấy để luôn rực rỡ suốt mùa hè

Hoa giấy

Hoa giấy là loài hoa rất ưa nắng, ánh sáng càng mạnh thì khả năng phân hóa mầm hoa càng cao. Cây sinh trưởng tốt trong điều kiện khô ráo, không thích hợp với môi trường đất luôn ẩm ướt.

Khi được trồng ở nơi thông thoáng và kiểm soát lượng nước hợp lý, hoa giấy có thể ra hoa nhiều đợt trong năm. Việc cắt tỉa định kỳ giúp cây tập trung dinh dưỡng cho cành mới và duy trì dáng đẹp.

Cách trồng

Trước khi trồng cần chuẩn bị đất trồng và cành giâm sao cho tạo điều kiện thuận lợi nhất để cây phát triển và cho hoa sớm:

Chuẩn bị cành giâm: Bạn nên chọn cành đã ra 1-2 năm với chiều dài khoảng 20cm và mỗi đoạn có 2 mắt cây hoặc nhiều hơn.

Chuẩn bị đất trồng: Chọn loại tơi xốp, giàu dinh dưỡng, độ ẩm phù hợp, có thể bón thêm phân chuồng.

Cành cắt vát và bôi vôi để chống nấm bệnh; phần đầu ngọn bạn buộc ni lông giúp giữ nước và độ ẩm cho cành. Giâm cành trong đất sâu 5 -10 cm, nghiêng góc 15 độ, cành giâm cách nhau 20cm để cây có không gian phát triển.

Bạn nên 2-3 ngày một lần tưới nước, giữ cho cây đủ nước, ánh sáng và độ thoáng mát để quang hợp.

Chăm sóc

Sau khi trồng cây nên tưới nước cho cây một lượng vừa đủ, thường xuyên cắt tỉa những cành hoa lá héo cho cây.

Cây hoa giấy chịu hạn tốt nên không cần tưới nước quá nhiều tránh ngập úng, chỉ nên tưới vừa đủ để giữ độ ẩm. Theo dõi sự phát triển cũng như tình hình sâu bệnh của để có biện pháp can thiệp kịp thời.

Cây hoa giấy có sức sống mạnh mẽ, ít khi bị sâu bệnh nhưng đôi khi vẫn xảy ra tình trạng sâu bệnh. Bạn nên xử lý đất tròng, cắt tỉa định kỳ hoặc phun thuốc nếu cần thiết.

Để thúc cho hoa nhanh nở thì bạn nên bón phân 2-3 tháng/lần là đã cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cây phát triển.

Hoa mười giờ

Hoa mười giờ là loài hoa thân thảo, có khả năng thích nghi tốt với ánh nắng trực tiếp. Cây dễ nhân giống, không kén đất và ít cần chăm sóc phức tạp.

Hoa thường nở rộ vào ban ngày khi có nắng mạnh, giúp khu vực trồng luôn tươi sáng. Đây là lựa chọn phù hợp cho người mới bắt đầu trồng hoa chịu nắng.

Cách trồng

Trồng bằng hạt giống: Chuẩn bị chậu, tiến hàng cho đất vào xới tơi, tưới nước giữ ẩm. Tiếp đến gieo hạt vào chậu, tưới nước đều mỗi ngày để hạt nhanh nảy mầm.

Các hạt sẽ nảy mầm trong vòng khoảng hai tuần, sau đó tầm 1 tháng cây sẽ đủ cứng cáp bạn có thể để sang chậu hay trồng ngoài vườn.

Trồng bằng cành: Cành hoa mười giờ đã có sẵn. Tiến hành xới tơi đất, trộn với ít phân hữu cơ, phân chuồng ủ hoai, hay phân trùn quế tạo chất dinh dưỡng tốt nhất cho cây. Chỉ cần lấy cành hoa mười giờ giâm cành xuống đất. Cây sẽ nhanh chóng bén rễ và phát triển nhanh.

Lưu ý: Khi mới trồng, bạn cần che mát cho cây vì cây lúc nào còn yếu. Tưới nước đều đặn giữ ẩm phù hợp. Tới khi mười giờ phát triển khỏe mạnh rồi thì bạn không cần tưới nhiều nước nữa và nên đưa cây ra chỗ nhiều ánh sáng.

Chăm sóc hoa mười giờ sau trồng

Tưới nước: Nên tưới nước cây vào buổi sáng sớm, thời điểm trước 10 giờ sáng không nên tưới nước cho cây hoa, vì lúc này cây đang bắt đầu quá trình nở rộ hoa.

Nên để cho đất khô rồi mới tưới nước. Thường thì bạn chỉ nên tưới nước nhiều nhất một lần một tuần cho cây mười giờ.

Bón phân: Bón bổ sung dinh dưỡng cho cây 1 tháng 1 lần bằng phân hữu cơ như phân chuồng hoai, phân trùn hay phân gà… Khi bón chỉ cần bổ sung 1 lớp phân dày khoảng 1-2cm trên bề mặt là được. Sau khi bón phân bạn cần tưới nước đủ ẩm đất trồng.

Cắt tỉa: Bạn nên cắt tỉa các cành hoa đã già, cành bị khô héo. Đặc biệt, không nên để cây hoa quá rậm sẽ phát sinh nhiều nấm bệnh hại, khiến hoa không phát triển hoặc ra hoa kém sắc.

