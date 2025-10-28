Mới nhất
Bí quyết giữ làn da không tuổi của Jisoo (BLACKPINK): 5 thói quen nhỏ nhưng hiệu quả lớn

Thứ ba, 18:59 28/10/2025 | Đẹp
GĐXH - Được mệnh danh là nữ thần nhan sắc của Kpop, chị cả Jisoo (Blackpink) không chỉ khiến công chúng say mê về vẻ đẹp thanh khiết và nhẹ nhàng mà còn bởi làn da căng mướt, mịn màng. Dù lịch trình bận rộn và thường xuyên phải trang điểm nhiều, Jisoo vẫn giữ được làn da khoẻ mạnh nhờ 5 thói quen chăm da được cô nàng duy trì mỗi ngày.

Bí quyết giữ làn da không tuổi của Jisoo BLACKPINK Với 5 thói quen đơn giản - Ảnh 1.

Không chỉ nổi tiếng về nhan sắc, làn da tươi tắn của Jisoo cũng được công chúng khen ngợi.

1. Làm sạch kỹ lưỡng – nền tảng của mọi quy trình dưỡng da

Bước làm sạch được Jisoo đặc biệt thực hiện kỹ càng. Một làn da sạch sẽ giúp loại bỏ tình trạng mụn do bụi bẩn hay cặn tẩy trang và dễ dàng hấp thụ các dưỡng chất dưỡng da khác. Vì vậy, cô thường áp dụng quy trình 3 bước làm sạch: tẩy trang kỹ bằng bông, lau lại một lần nữa để loại bỏ hoàn toàn lớp makeup, rồi dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ nhằm làm sạch sâu nhưng không gây khô da.

Bí quyết giữ làn da không tuổi của Jisoo BLACKPINK Với 5 thói quen đơn giản - Ảnh 2.

Jisoo luôn tuân thủ 3 bước để làn da được làm sạch nhất.

2. Dưỡng ẩm đều đặn – giữ da luôn trong trạng thái căng bóng

Mỗi ngày, chị cả Jisoo thường đắp mặt nạ giấy 2-3 lần mỗi ngày và chỉ dùng một mặt nạ trong một ngày để tái sử dụng triệt để các tinh chất. Đồng thời, cô nàng còn kết hợp thêm mặt nạ ngủ và serum dưỡng ẩm trước khi đi ngủ để đảm bảo da luôn được cấp nước đầy đủ. Bí kíp này giúp da duy trì độ ẩm lý tưởng, đặc biệt trong điều kiện làm việc liên tục dưới ánh đèn hay phải di chuyển thường xuyên.

Bí quyết giữ làn da không tuổi của Jisoo BLACKPINK Với 5 thói quen đơn giản - Ảnh 3.

Cô nàng đắp mặt nạ 2 lần một ngày và chỉ dùng một mặt nạ cho một ngày.

3. Chú trọng phục hồi da vào ban đêm

Buổi tối là thời gian lý tương để làn da được tái tạo. Chính vì vậy, Jisoo rất chú trọng đến quy trình dưỡng da trước khi đi ngủ, bao gồm thoa mặt nạ ngủ dưỡng da ban đêm, dưỡng môi và kem phục hồi. Việc này không chỉ để da được phục hồi sau một ngày làm việc mà còn ngăn ngừa tình trạng lão hoá sớm.

4. Ưu tiên làn da mộc – để da được "thở"

Với lịch trình biểu diễn dày đặc và thường xuyên phải trang điểm đậm, Jisoo vẫn cố gắng để da được nghỉ ngơi khi không làm việc. Khi ra ngoài, cô chỉ bôi kem chống nắng mà không trang điểm, giúp da có thời gian thư giãn và phục hồi tự nhiên. Thói quen này được các chuyên gia da liễu đánh giá là một trong những yếu tố giúp duy trì làn da khỏe mạnh và mịn màng lâu dài.

5. Ăn uống lành mạnh – nuôi dưỡng vẻ đẹp từ bên trong

Không chỉ chăm da từ bên ngoài, thành viên BLACKPINK còn đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống và sinh hoạt hằng ngày. Cô uống nhiều nước detox và các loại nước ép để duy trì làn da khoẻ. Ngoài ra, Jisoo còn ăn táo vào buổi sáng hoặc cho thêm đu đủ hoặc các loại rau củ chứa vitamin C vào bữa salad trưa. Việc này giúp cơ thể thanh lọc, đồng thời cải thiện độ đàn hồi và sáng mịn cho làn da.

Bí quyết giữ làn da không tuổi của Jisoo BLACKPINK Với 5 thói quen đơn giản - Ảnh 4.

Jisoo còn đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống và sinh hoạt hằng ngày.

Những thói quen đơn giản ấy chính là bí quyết giúp làn da của Jisoo luôn trong trạng thái khoẻ khắn, tươi tắn, tràn đầy sức sống và duy trì nhan sắc "không tuổi".

Uyên Nguyễn
