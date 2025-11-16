Bi Rain cởi áo khoe cơ bụng khiến khán giả bùng nổ
GĐXH - Bi Rain trong lễ hội "Waterbomb Ho Chi Minh City 2025" đã khiến khán giả bùng nổ khi khoe "cởi đồ" khoe cơ bụng rắn chắc khi biểu diễn.
Sau nhiều ngày chờ đợi, tối 15/11 lễ hội "Waterbomb Ho Chi Minh City 2025" đã chính thức diễn ra trong không khí không thể cuồng nhiệt hơn. Giữa nền nhạc xập xình, làn nước được bắn tung từ mọi góc sân khấu và tiếng hét vang dội của hàng ngàn khán giả, lễ hội nước lớn nhất châu Á đã thực sự trở thành tâm điểm giải trí được quan tâm nhất lúc này.
Không chỉ hội tụ dàn sao Hàn đình đám, sự xuất hiện của line-up Việt còn khiến sân khấu bùng nổ. MIN, TLinh, Dương Domic,...khiến khán giả gần như không thể rời mắt trước độ cháy, thần thái và visual của từng người. Và đặc biệt màn cởi áo của Bi Rain đã khiến khán giả bùng nổ.
Hàng nghìn người đồng loạt reo hò khi nam ca sĩ xuất hiện trong trang phục đen mạnh mẽ, mở đầu bằng loạt ca khúc quen thuộc gắn liền với tên tuổi anh.
Nam ca sĩ bước ra sân khấu với vẻ ngoài khỏe khoắn, phong thái tự tin và những bước nhảy mạnh mẽ đặc trưng. Suốt 30 phút biểu diễn, anh liên tục khiến khán giả phấn khích khi kết hợp vũ đạo cùng hiệu ứng nước - yếu tố vốn đã gắn liền với tên tuổi Bi Rain tại các sân khấu ngoài trời.
Đây không phải là lần đầu tiên của Bi Rain có mặt tại Việt Nam. Được biết, anh gây "bão" với khán giả Việt. Lần đầu tiên anh biểu diễn tại TP.HCM là vào năm 2006, sau đó quay lại vào năm 2007 với live show Rain's Coming. Năm 2012, Bi Rain xuất hiện tại Hà Nội trong sự kiện kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.
Đến năm 2016, anh tiếp tục gây sốt khi biểu diễn trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam. Năm 2019, Bi Rain trở lại sân khấu Việt Nam tại We*Friend Concert thu hút hàng chục nghìn khán giả/
Về "Waterbomb Festival", chương trình khởi nguồn từ Hàn Quốc năm 2015 nhanh chóng trở thành hiện tượng văn hóa mùa hè, với hàng trăm nghìn người tham dự mỗi năm tại Seoul, Busan, Bangkok, Tokyo, Hong Kong, Singapore… Điểm độc đáo của Waterbomb là sự kết hợp giữa K-pop, hip-hop, âm nhạc điện tử và các trận chiến nước quy mô lớn, nơi khán giả và nghệ sĩ cùng "cháy" hết mình với những màn trình diễn đỉnh cao, đại bác nước và hiệu ứng ánh sáng rực rỡ.
Màn biểu diễn chất lượng của Bi Rain.
Hơn cả một lễ hội, Waterbomb được xem là biểu tượng của năng lượng trẻ, tinh thần giải phóng bản thân và kết nối cộng đồng. Chính vì vậy, sự kiện này luôn nằm trong danh sách những đại nhạc hội được mong chờ nhất mỗi năm của giới trẻ châu Á.
Những hình ảnh nghệ sĩ Việt nhảy cực chất trong lễ hội.
