Ấn tượng 2 bộ sưu tập di ảnh chân dung 'Đại đoàn kết' và 'Vinh quang nhà giáo Việt Nam'

Ngày 14/11 tại Hà Nội, Tổ chức "Trái tim người lính" phối hợp với Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và CLB "Mãi mãi tuổi 20" tổ chức lễ trao tặng hai bộ sưu tập di ảnh chân dung "Đại đoàn kết" và "Vinh quang nhà giáo Việt Nam".

Hai bộ sưu tập là kết quả nhiều tháng phục dựng công phu của nhóm họa sĩ trẻ thuộc "Trái tim người lính", sử dụng công nghệ hiện đại để tái hiện.

Trao tặng bộ sưu tập "Đại đoàn kết" và "Vinh quang Nhà giáo Việt Nam".

Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng, Trưởng ban tổ chức, cho biết bộ sưu tập "Đại đoàn kết" là nỗ lực tri ân những người đã cống hiến, hy sinh cho lý tưởng cách mạng. "Họ là những con người sẵn sàng rời bỏ cuộc sống đủ đầy, chấp nhận gian khổ, hiểm nguy vì mục tiêu độc lập dân tộc và tự do cho nhân dân", ông nhấn mạnh.

Tại sự kiện, ban tổ chức cũng trao hàng chục di ảnh từ bộ sưu tập "Vinh quang nhà giáo Việt Nam" tặng cho các bảo tàng, nhằm tôn vinh những thầy cô đã hy sinh trong chiến tranh.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, chia sẻ sự xúc động khi nhắc đến hàng vạn nhà giáo "vừa cầm phấn vừa cầm súng". Trong số đó có nhiều nữ giáo viên trẻ trở thành chiến sĩ, để lại những câu chuyện cảm động về lòng dũng cảm.

Đó là cô giáo – chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Lê Thị Bạch Cát; cô giáo – liệt sĩ Lê Thị Thiên với cuốn nhật ký thấm đẫm khí chất "Thế hệ Hồ Chí Minh"; hay cô giáo Dương Lệ Chi, người lấy thân mình che cửa hầm tránh pháo cho học sinh trong trận càn Đông Dương năm 1970. Cùng với họ là những thầy giáo như Ca Lê Hiến – "dáng đứng Việt Nam", hy sinh tại Sài Gòn Mậu Thân 1968; thầy Trần Thế Lộc hy sinh tại mặt trận Xuân Lộc.

"Bộ sưu tập 'Vinh quang nhà giáo Việt Nam' là lời tri ân sâu sắc với những người đã dâng hiến trọn vẹn trí tuệ và tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Chúng tôi cam kết gìn giữ và phát huy giá trị bộ sưu tập tại bảo tàng", bà Tuyết nói.

Di ảnh chân dung 8 vị lãnh đạo đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức cũng giới thiệu đến đông đảo bạn đọc cuốn nhật ký chiến trường Ghi vội trên mâm pháo của tác giả Nguyễn Thùy.

Tác giả Nguyễn Thùy sinh năm 1944 tại thôn Chu Xá, xã Quang Châu, tỉnh Bắc Ninh (thuộc huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang trước đây). Năm 1963, ông xung phong nhập ngũ, trở thành bộ đội pháo cao xạ, bảo vệ vùng trời Tây Bắc và Thượng Lào.

Khi xuất ngũ, ông mang về 2 cuốn sổ tay, với những trang viết sinh động, chân thực và kiêu hùng của thế hệ chiến sĩ phòng không đầu tiên trong kháng chiến chống Mỹ. Đó là những trang sổ tay đã ố vàng, nhòe mờ bởi thời gian và năm tháng, nhưng vẫn còn phảng phất mùi thuốc súng nồng cay của đạn pháo cao xạ, mùi khét bởi lửa cháy và bom rơi. Nhiều trang chữ viết tay cách đây đã 60 năm, không chỉ thấm mồ hôi, mà còn có cả máu và nước mắt của bao người…

Từ những trang nhật ký ố vàng, vương khói súng và mồ hôi đồng đội đến cuốn sách "Ghi vội trên mâm pháo".




