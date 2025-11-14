Ấn tượng 2 bộ sưu tập di ảnh chân dung 'Đại đoàn kết' và 'Vinh quang nhà giáo Việt Nam'
GĐXH - Bộ sưu tập di ảnh chân dung “Đại đoàn kết” và “Vinh quang Nhà giáo Việt Nam” đã được trao tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam sáng 14/11.
Ngày 14/11 tại Hà Nội, Tổ chức "Trái tim người lính" phối hợp với Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và CLB "Mãi mãi tuổi 20" tổ chức lễ trao tặng hai bộ sưu tập di ảnh chân dung "Đại đoàn kết" và "Vinh quang nhà giáo Việt Nam".
Hai bộ sưu tập là kết quả nhiều tháng phục dựng công phu của nhóm họa sĩ trẻ thuộc "Trái tim người lính", sử dụng công nghệ hiện đại để tái hiện.
Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng, Trưởng ban tổ chức, cho biết bộ sưu tập "Đại đoàn kết" là nỗ lực tri ân những người đã cống hiến, hy sinh cho lý tưởng cách mạng. "Họ là những con người sẵn sàng rời bỏ cuộc sống đủ đầy, chấp nhận gian khổ, hiểm nguy vì mục tiêu độc lập dân tộc và tự do cho nhân dân", ông nhấn mạnh.
Tại sự kiện, ban tổ chức cũng trao hàng chục di ảnh từ bộ sưu tập "Vinh quang nhà giáo Việt Nam" tặng cho các bảo tàng, nhằm tôn vinh những thầy cô đã hy sinh trong chiến tranh.
Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, chia sẻ sự xúc động khi nhắc đến hàng vạn nhà giáo "vừa cầm phấn vừa cầm súng". Trong số đó có nhiều nữ giáo viên trẻ trở thành chiến sĩ, để lại những câu chuyện cảm động về lòng dũng cảm.
Đó là cô giáo – chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Lê Thị Bạch Cát; cô giáo – liệt sĩ Lê Thị Thiên với cuốn nhật ký thấm đẫm khí chất "Thế hệ Hồ Chí Minh"; hay cô giáo Dương Lệ Chi, người lấy thân mình che cửa hầm tránh pháo cho học sinh trong trận càn Đông Dương năm 1970. Cùng với họ là những thầy giáo như Ca Lê Hiến – "dáng đứng Việt Nam", hy sinh tại Sài Gòn Mậu Thân 1968; thầy Trần Thế Lộc hy sinh tại mặt trận Xuân Lộc.
"Bộ sưu tập 'Vinh quang nhà giáo Việt Nam' là lời tri ân sâu sắc với những người đã dâng hiến trọn vẹn trí tuệ và tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Chúng tôi cam kết gìn giữ và phát huy giá trị bộ sưu tập tại bảo tàng", bà Tuyết nói.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức cũng giới thiệu đến đông đảo bạn đọc cuốn nhật ký chiến trường Ghi vội trên mâm pháo của tác giả Nguyễn Thùy.
Tác giả Nguyễn Thùy sinh năm 1944 tại thôn Chu Xá, xã Quang Châu, tỉnh Bắc Ninh (thuộc huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang trước đây). Năm 1963, ông xung phong nhập ngũ, trở thành bộ đội pháo cao xạ, bảo vệ vùng trời Tây Bắc và Thượng Lào.
Khi xuất ngũ, ông mang về 2 cuốn sổ tay, với những trang viết sinh động, chân thực và kiêu hùng của thế hệ chiến sĩ phòng không đầu tiên trong kháng chiến chống Mỹ. Đó là những trang sổ tay đã ố vàng, nhòe mờ bởi thời gian và năm tháng, nhưng vẫn còn phảng phất mùi thuốc súng nồng cay của đạn pháo cao xạ, mùi khét bởi lửa cháy và bom rơi. Nhiều trang chữ viết tay cách đây đã 60 năm, không chỉ thấm mồ hôi, mà còn có cả máu và nước mắt của bao người…
Từ những trang nhật ký ố vàng, vương khói súng và mồ hôi đồng đội đến cuốn sách "Ghi vội trên mâm pháo".
NSƯT Hoàng Hải 'thăng cấp' sau hơn 20 năm đóng Trung úy Minh 'Cảnh sát hình sự'Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - NSƯT Hoàng Hải sau hơn 20 năm đóng "Cảnh sát hình sự" với hàm Trung úy Công an, giờ trong phim mới anh lên hàm Đại tá.
Con gái ông trùm dùng tiền để 'ép' Chiến tiết lộ thông tin về Thư 'ống bơ'Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Con gái ông trùm biết Biên thường xuyên ghé quán thịt xiên của Chiến và nghe loáng thoáng về cái tên "ống bơ" nên đến để "điều tra".
Viên tìm cách thoát thân, lộ thêm mắt xích đường dây đánh bạcXem - nghe - đọc - 10 giờ trước
GĐXH - Tập 11 phim "Lằn ranh" hé lộ những tính toán ngầm khi Viên tìm đường trốn, Triển tiếp xúc gia đình ông Sách.
Nghiêm không thừa nhận, đổ lỗi AI tạo clip cưỡng bứcXem - nghe - đọc - 11 giờ trước
GĐXH - Trong tập 21 "Cách em 1 milimet", Viễn nói Ngân là người cứng đầu, dù biết chồng là kẻ không ra gì nhưng vẫn cố quyết giữ gia đình vì con gái.
NSND Hồng Vân: 'Cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy sống cho mình'Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước
GĐXH - NSND Hồng Vân trong phim "Cưới vợ cho cha" đã chia sẻ những cảm xúc về vai diễn của mình. Với chị, cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy sống cho mình.
Đức về làm cùng dự án với Tú, Viễn 'bóc mẽ' Nga đã bán đứng bạn traiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 21 "Cách em 1 milimet", Viễn đã quyết định rủ Đức về công ty mình làm việc, anh cũng cố gắng để làm rõ vì sao Nga lại "bán đứng" bạn trai.
Gameshow âm nhạc 'Lá Xanh' mùa 2 lên sóng VTV3 từ đầu năm 2026Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Gameshow “Lá Xanh” mùa 2 trên VTV3 là hành trình cảm xúc nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa ký ức và hiện tại.
'Tiểu tam' Linh đau khổ dằn vặt, bé Minh không muốn bố mẹ ly hônXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 42 "Gió ngang khoảng trời xanh", bé Minh vẫn còn sốc khi bố mẹ ly hôn, còn "tiểu tam" Linh cô đơn, dằn vặt bởi chuyện quá khứ và hiện tại.
Phó bí thư tỉnh Sách và Chủ tịch tỉnh Thủy 'va nhau' trong lựa chọn giám đốc Sở tài chínhXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 9 "Lằn ranh", chuyện sắp xếp nhân sự trong tỉnh khiến cho những người lãnh đạo tỉnh Việt Đông đau đầu.
Trúc Lam gặp lại chồng trong tình cảnh 'éo le', Kim Ngân bất ngờ 'tỏ tình' với DũngXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 42 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam bất ngờ khi Toàn bỗng dưng trở về, trong khi đó Kim Ngân khiến Dũng ngạc nhiên trước màn "tỏ tình".
Mỹ Anh (Phương Oanh) trở về nhà, lời đầu tiên nói với Đăng (Doãn Quốc Đam) là đề nghị ly hônXem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 41 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau khi bị phát hiện ngoại tình, Đăng ân hận dằn vặt lương tâm, cầu xin vợ tha thứ để làm lại từ đầu.