Phó bí thư tỉnh Sách và Chủ tịch tỉnh Thủy 'va nhau' trong lựa chọn giám đốc Sở tài chính

Thứ tư, 15:32 12/11/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 9 "Lằn ranh", chuyện sắp xếp nhân sự trong tỉnh khiến cho những người lãnh đạo tỉnh Việt Đông đau đầu.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 9 "Lằn ranh", ông Phó bí thư tỉnh Sách và ông Chủ tịch tỉnh Thủy trò chuyện về các ứng cử viên sáng giá tranh ghế Giám đốc Sở tài chính mới sau sáp nhập bao gồm Triển - Chánh văn phòng UBND tỉnh Việt Đông, Khắc - Phó giám đốc Sở xây dựng và Lê Chỉnh - Trưởng BQL khu công nghiệp tỉnh Việt Đông. 

Những người này có những điểm mạnh điểm yếu của riêng mình nên việc cân nhắc lựa chọn sao cho đúng người là điều khiến các lãnh đạo tỉnh căng đầu.

Lằn ranh - Tập 9: Ông Sách vạch đường cho Khắc, Chủ tịch Thủy ủng hộ Triển - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Việt Đông cân nhắc lựa chọn các nhân sự trong tỉnh. Ảnh VTV

"Cả tôi và anh đều hiểu rằng đôi khi trong công tác lãnh đạo điều hành, chúng ta phải hy sinh cái nhỏ để được cái lớn, cái lâu dài hơn. Cậu Chỉnh là người thẳng thắn, cách làm việc có hơi cứng nhắc và mang tính cá nhân nên có khi chúng ta phải cân nhắc"- ông Sách nói.

Trong một cuộc họp, Chỉnh không ngần ngại phản đối gay gắt dự án Trinh Tam: “Khu đất 20 hecta này được quy hoạch là không gian xanh, giờ chuyển thành tổ hợp thương mại cao tầng, đó không phải linh hoạt mà là phá nát quy hoạch”. Câu nói thẳng khiến không khí cuộc họp trở nên căng thẳng, cũng là điều khiến ông Sách không thích ở Chỉnh.

Lằn ranh - Tập 9: Ông Sách vạch đường cho Khắc, Chủ tịch Thủy ủng hộ Triển - Ảnh 4.

Triển được ủng hộ cho vị trí Giám đốc Sở tài chính. Ảnh VTV

Trong khi đó, ông Thuỷ cũng thẳng thắn thể hiện thái độ ủng hộ cho Triển: "Tôi thấy nên bầu cho cậu, không biết đó là thưởng hay là phạt. Nếu ngộ nhỡ cậu được chọn thì tính thế nào?". Triển tỏ ra bất ngờ nhưng nói mình phải cố gắng hơn.

Ông Sách vốn ủng hộ Khắc nên ông phân tích và hướng dẫn cấp dưới nên chậm lại một nhịp, hướng sự ủng hộ của Thường vụ tới mình. Điều Khắc lo lắng là Bí thư Sơn có những tính toán riêng khi đưa Chỉnh vào danh sách ứng viên.

Lằn ranh - Tập 9: Ông Sách vạch đường cho Khắc, Chủ tịch Thủy ủng hộ Triển - Ảnh 6.

Lựa chọn các ứng viên cho chức Giám đốc Sở tài chính khiến đội ngũ lãnh đạo tỉnh phải đau đầu. Ảnh VTV

"Cứ để chậm một chút cũng hay, để xem ai đủ sức gánh vác. Cậu có năng lực, có kinh nghiệm thực tiễn, nhưng bàn cờ này không chỉ có mình cậu” - ông Sách nói. 

"Anh Sơn có những tính toán riêng mà tôi chưa lường hết được, khi nhận được thông tin tôi cũng hơi bất ngờ, nhưng Thường vụ còn có nhiều người khác nữa, đều có tiếng nói. Nếu cậu muốn thắng không phải chỉ đối đầu với một người mà làm sao để hướng sự tập trung của nhiều người nghiêng về phía mình" - ông Sách chia sẻ thêm.

Tập 9 phim "Lằn ranh" phát sóng vào 21h ngày 12/11 trên kênh VTV1.


Trúc Lam gặp lại chồng trong tình cảnh "éo le", Kim Ngân bất ngờ "tỏ tình" với DũngTrúc Lam gặp lại chồng trong tình cảnh 'éo le', Kim Ngân bất ngờ 'tỏ tình' với Dũng

GĐXH - Trong tập 42 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam bất ngờ khi Toàn bỗng dưng trở về, trong khi đó Kim Ngân khiến Dũng ngạc nhiên trước màn "tỏ tình".

Rớt nước mắt trước cảnh Mỹ Anh (Phương Oanh) báo với bố đẻ và con trai rằng sắp ly hônRớt nước mắt trước cảnh Mỹ Anh (Phương Oanh) báo với bố đẻ và con trai rằng sắp ly hôn

GĐXH- Tập 41 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả khi Mỹ Anh quyết định ly hôn.

Phó bí thư tỉnh bất an vì nhiều dự án có dấu hiệu lợi ích nhómPhó bí thư tỉnh bất an vì nhiều dự án có dấu hiệu lợi ích nhóm

GĐXH - Trong tập 7 phim "Lằn ranh", Vinh đã cầu xin Khắc ra tay giúp đỡ nhưng bị từ chối, trong khi đó Triển báo cáo ông Sách nhiều dự án địa phương có dấu hiệu lợi ích nhóm.



T.Hằng (th)
