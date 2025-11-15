'Đại bản doanh' hội ngộ gần đầy đủ, hé lộ quá khứ đau khổ của Biên

Trong tập 22 "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng, sau nhiều kiếm tìm thì giờ đây, nhóm "Đại bản doanh" của làng Mây cũng đã dần đầy đủ các thành viên. Sự trở về đầu tiên chính là Đức, Viễn đã mời Đức về làm công ty của mình và Tú nhanh tay lôi ngay Đức về nhóm làm phim hoạt hình của cô. Đức nêu quyết tâm: "Em sẽ cùng chị chiến đấu với dự án này cho đến hơi thở cuối cùng".

Tú nói chuyện với Thư "ống bơ" về sự bắt tay của cô với Đức, Thư ngay lập tức nhắc Tú về chuyện Nga - bạn gái Đức có vẻ không thoải mái về sự thân thiết của hai chị em, dặn Tú nên cẩn thận. Đáp lại, Tú bảo cô với Đức là tình cảm chị em trong sáng nên chẳng có gì phải để ý.

Nghe Thư phân tích, Tú như ngộ ra những điều cô đã không để ý đến. Cô nhắc lại câu nói của Viễn ngày trước, rằng Thư sẽ tốt khi làm về nhân sự nếu không làm tài chính vì khả năng nhìn người của cô rất chuẩn.

Thư nhắc nhở Tú phải để ý, đề phòng Nga - bạn gái của Đức. Ảnh VTV

Tú và các thành viên của "Đại bản doanh" vẫn chưa ngừng ý định tóm Biên cho bằng được. Tú đã nhờ Viễn truy tìm tung tích của Biên và nhờ vào mối quan hệ rộng của Viễn, những thông tin về Biên đã dần hé mở. Thư nói với Tú rằng cô nghĩ Biên chỉ mới lên Hà Nội và sau đó kể cho Tú nghe cuộc gặp với bố của Biên hơn 1 năm trước khi ông ta đến tìm cô đòi vay tiền.

Trong cuộc nói chuyện này, ông Sơn bố của Biên muốn vay Thư 10 triệu, nhưng khi nói với Thư qua điện thoại, Biên đã dặn cô bạn không được đưa cho ông Sơn dù chỉ 1 đồng. Qua câu chuyện gặp gỡ này, một phần quá khứ sau đó đã được nhắc lại - về việc Biên đã từng cứu Thư khi nhà cô bị kẻ trộm đột nhập. Trong cuộc giằng co khi ấy, Biên đã bị đâm. Và đó cũng là lý do vì sao Thư luôn dành cho Biên tình cảm đặc biệt trong suốt những năm qua.

Biên ngày nhỏ là cậu bé đáng thương, bố cờ bạc, thường xuyên đánh đập con. Ảnh VTV

Thời điểm ấy, đúng lúc sự việc Biên bị thương xảy ra thì ông Sơn trở về làng và người đàn ông này ngay lập tức lấy việc con trai mình cứu Thư để vòi tiền bố mẹ Thư. Biên khi ấy đã chảy nước mắt khi nghe những lời ông Sơn nói bên ngoài phòng bệnh. Ông Sơn đã liệt kê đủ thứ khó khăn mà gia đình mình phải đối mặt và cuối cùng, tuyên bố: "Thôi thì thế này, cái ơn cứu mạng 50 triệu. Anh chị thấy sao?".

Bà nội của Biên khi nghe những điều đó đã rất xấu hổ, chỉ trích con trai về hành vi tống tiền. Bà nội Biên đã nói hết sự xấu xa của bố Biên - cờ bạc nên bị vợ bỏ, mang Biên vào Nam nhưng bắt Biên phải lao động khổ sau nên khi trở về, trên người Biên đầy sẹo. "Mỗi lần thua cờ bạc mày lại về hành hạ nó" - bà Biên tức giận và đuổi con trai rời khỏi nhà. Bà nội Biên sau đó đã qua đời và cuộc đời Biên cũng rẽ sang một lối khác, cô độc hơn.

Bố Biên đòi tiền bố mẹ Thư vì lý do con trai đã cứu mạng sống Thư. Ảnh VTV

Trong những tìm hiểu của Viễn về cuộc sống của Biên sau này đang làm việc cho ông Vỹ. Có vẻ như Tú và nhóm bạn của cô đang rất gần Biên rồi. Theo điều tra của Viễn, Biên được con gái ông trùm để mắt đến và ông trùm Vỹ cũng muốn Biên làm con rể mình.

Đúng lúc mọi người tìm kiếm thông tin về biên thì con gái của ông trùm Vỹ đã đến tìm Chiến "đo" để tra hỏi về Thư "ống bơ".

