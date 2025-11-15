NSND Xuân Bắc, ca sĩ Hồ Ngọc Hà ngồi 'ghế nóng' Giải thưởng Human Act Prize 2025

Ấn tượng địa điểm Triển lãm Hành động vì Cộng đồng 2025

Sáng 15/11, tại khuôn viên Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), Triển lãm Hành động vì Cộng đồng 2025 đã chính thức khai mạc với chủ đề Kiên trì phụng sự. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng – Human Act Prize, nhằm tôn vinh những nỗ lực bền bỉ vì cộng đồng và lan tỏa các giá trị tri thức từ những bài học thực tiễn đầy cảm hứng.

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng cho biết, ngay từ mùa đầu tiên năm 2023, Human Act Prize đã được công nhận là giải thưởng cấp quốc gia. Với chủ đề "Kiên trì phụng sự", giải thưởng năm nay mong muốn ghi nhận dấu ấn của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đã âm thầm nhưng bền bỉ cống hiến cho xã hội.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm.

Ông cũng chia sẻ thêm: "Khác với 2 mùa trước tổ chức tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Triển lãm năm nay được đặt trong khuôn viên Báo Nhân Dân. Chúng tôi hy vọng không gian này sẽ giúp công chúng tiếp cận dễ dàng hơn với các dự án và lan tỏa mạnh mẽ hơn những sáng kiến ý nghĩa vì cộng đồng".

Năm nay, triển lãm giới thiệu 27 dự án và sáng kiến xuất sắc được chọn vào vòng chung kết. Mỗi dự án là một câu chuyện về lòng kiên định, ý chí phụng sự và tinh thần bền bỉ trên nhiều lĩnh vực: Giáo dục, y tế, môi trường, văn hóa, chuyển đổi xanh và bình đẳng xã hội. Thông qua không gian trưng bày trực quan, sự kiện hướng tới việc khuyến khích cộng đồng chung tay xây dựng một Việt Nam nhân ái và bền vững.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.

11 BGK uy tín của Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025

Cũng trong ngày 15/11, Vòng chung kết Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025 chính thức diễn ra sôi nổi và hào hứng.

Tiếp nối thành công của hai mùa giải trước, Human Act Prize 2025 tôn vinh những hành trình cống hiến bền bỉ và thầm lặng vì lợi ích chung - những cá nhân và tổ chức đã chọn con đường không dễ đi nhưng đầy ý nghĩa: Phụng sự một cách tự nguyện, kiên định và nhân văn.

Năm nay, 27 dự án tiêu biểu được Hội đồng Giám khảo đánh giá là những mô hình tạo tác động xã hội rõ rệt, bền vững và có khả năng mở rộng quy mô trong tương lai.

Các dự án phản ánh sự đa dạng về mô hình và cách tiếp cận - từ những sáng kiến quy mô lớn của doanh nghiệp, tổ chức đến các mô hình nhỏ nhưng lan tỏa mạnh mẽ từ các cá nhân và nhóm cộng đồng, trải rộng từ người trẻ tới người cao tuổi.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh: Khi Ban Giám khảo tiến hành chấm điểm vòng sơ loại, các dự án lọt vào Vòng chung kết đã mang lại những cảm xúc đặc biệt. Năm nay, với sự hỗ trợ của công nghệ, các giám khảo có điều kiện nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, phân tích và so sánh từng dự án một cách toàn diện. Chính vì vậy, việc lựa chọn ra những dự án thật sự vượt trội trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

NSND Xuân Bắc.

"Chúng tôi nỗ lực tìm ra những dự án có đóng góp lớn nhất cho cộng đồng, đồng thời nhấn mạnh rằng: những dự án không đoạt giải không đồng nghĩa với việc chúng kém giá trị. Trong khuôn khổ giải thưởng, đôi khi sự khác biệt rất nhỏ cũng có thể tạo nên thứ hạng.

Chúng tôi kỳ vọng các giám khảo sẽ tiếp tục phát huy tinh thần của mùa giải trước: Minh bạch, công bằng và thận trọng; để mỗi điểm số phản ánh đúng nỗ lực của dự án và giúp tôn vinh những sáng kiến xứng đáng nhất", đồng chí Lê Quốc Minh chia sẻ.

Tại Vòng chung kết, đại diện mỗi dự án có cơ hội trực tiếp thuyết trình, phản biện và đối thoại cùng Hội đồng Giám khảo. Trên cơ sở đó, Ban Giám khảo sẽ chọn ra các dự án đoạt giải theo từng hạng mục, đồng thời quyết định giải thưởng cao nhất - Human Act Prize 2025.

Hội đồng Giám khảo năm nay quy tụ 11 thành viên là những nhân vật uy tín trong nước và quốc tế, gồm đại diện các Ban, Bộ, ngành, chuyên gia phát triển bền vững, nhà báo, doanh nhân, nhà hoạt động xã hội và lãnh đạo các tổ chức lớn.

Danh sách giám khảo Human Act Prize 2025 bao gồm: 1. Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Human Act Prize. 2. Ông Vương Vũ Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VCCorp. 3. Giáo sư Nguyễn Hữu Ninh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Nghiên cứu, giáo dục môi trường và phát triển (CERED) - Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), thành viên Giải Nobel Hòa bình. 4. Bà Anjanette Saguisag - Trưởng Chương trình Chính sách xã hội và Quản trị UNICEF. 5. Ông Phạm Thái Lai - Giám đốc Trung tâm Thông tin kinh tế trực thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). 6. Ông Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. 7. Ông Nguyễn Hùng Sơn - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam. 8. Ông Trần Công Thắng - Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 9. Nhà báo, nhà hoạt động xã hội Trần Mai Anh. 10. Bà Đinh Thị Quỳnh Vân - Chủ tịch PwC Việt Nam. 11. Ông Hoàng Thúc Hào - Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Giảng viên, thành viên Hội đồng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Nhà sáng lập, Kiến trúc sư trưởng của Văn phòng Kiến trúc 1+1>2. 12. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà.



