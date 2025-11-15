'Tử chiến trên không' rời rạp, doanh thu kém xa kỷ lục của 'Mưa đỏ'
GĐXH - Bộ phim hành động "Tử chiến trên không" đạt doanh thu xấp xỉ 252 tỷ đồng và chính thức rời rạp từ ngày 16/11.
Đạo diễn Hàm Trần vừa thông báo "Tử chiến trên không" sẽ kết thúc hành trình phòng vé sau ngày 16/11. Trên trang cá nhân, đạo diễn Hàm Trần thay mặt ê-kíp làm phim "Tử chiến trên không" gửi lời cảm ơn khán giả cả nước đã đến ủng hộ bộ phim. Đồng thời bày tỏ niềm vui khi thành tích của phim đã vượt xa kỳ vọng.
Theo thống kê từ Box Office Vietnam, "Tử chiến trên không" đạt doanh thu xấp xỉ 252 tỷ đồng. Thành tích này giúp đứa con tinh thần của Hàm Trần vượt "Hai Phượng", trở thành phim hành động Việt Nam ăn khách nhất lịch sử phòng vé. Sau khoảng 2 tháng công chiếu, tác phẩm giảm nhiệt mạnh, chỉ bán lượng vé nhỏ giọt những ngày qua.
Với doanh thu đã đạt được, "Tử chiến trên không" đã vượt qua phim điện ảnh "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" để giữ vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng phim Việt ăn khách nhất tính đến thời điểm giữa tháng 11/2025. Các phim góp mặt trong bảng xếp hạng gồm: "Mưa đỏ" (713 tỷ đồng), "Mai" (551 tỷ đồng), "Lật mặt 7: Một điều ước" (482 tỷ đồng), "Nhà bà Nữ" (459 tỷ đồng), "Bố già" (395 tỷ đồng), "Bộ tứ báo thủ" (332 tỷ đồng) và "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh" (273 tỷ đồng).
Ra rạp từ ngày 19/9, "Tử chiến trên không" do Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất, phim khai thác chủ đề không tặc lần đầu tiên trong điện ảnh Việt Nam, lấy cảm hứng từ các vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam sau năm 1975. Phim quy tụ dàn diễn viên tài năng gồm: Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Võ Điền Gia Huy, Thanh Sơn và nhiều gương mặt khác. Phim nhanh chóng tạo nên hiện tượng ngoài rạp chiếu. Sau 7 ngày, phim chạm mốc 100 tỷ đồng. Chỉ 16 ngày sau đó, doanh thu của phim đã cán mốc 200 tỷ đồng.
