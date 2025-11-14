Mới nhất
NSND Hồng Vân: 'Cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy sống cho mình'

Thứ sáu, 09:06 14/11/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - NSND Hồng Vân trong phim "Cưới vợ cho cha" đã chia sẻ những cảm xúc về vai diễn của mình. Với chị, cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy sống cho mình.

Không son phấn, NSND Hồng Vân vẫn rạng rỡ ở tuổi 59Không son phấn, NSND Hồng Vân vẫn rạng rỡ ở tuổi 59

GĐXH - NSND Hồng Vân ở tuổi 59 vẫn tự tin khoe mặt mộc, cùng vóc dáng khỏe khoắn, căng tràn sức sống của mình.

Phim điện ảnh “Cưới vợ cho cha” vừa tung đoạn phim hậu trường chủ đề “ba chữ tình”, mang đến nhiều câu chuyện xoay quanh tình thân, tình yêu và tình làng nghĩa xóm đầy gắn kết, cũng đầy xúc động và giàu tính chiêm nghiệm.

Trong đoạn phim vừa ra mắt, ekip phim điện ảnh “Cưới vợ cho cha” nhắc đến nhiều phân đoạn trong phim, từ căng thẳng xung đột đến nhẹ nhàng và xúc động, xoay quanh “ba chữ tình” vốn luôn hiển hiện trong cuộc sống bình dị thường ngày. Đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm cho biết: “Một trong những lí do làm phim này là tôi muốn được sống với những kỷ niệm của mình thời còn nhỏ ở Vĩnh Long. Xóm tôi rất nhỏ, người dân cũng không đông, nhưng tình làng nghĩa xóm luôn thân thiết. Tôi vẫn nhớ đến bà Tư bán bánh đúc, ông Năm “dừa khô”, ông Tám “nheo”, bà Hai “khó”,... Mọi người đều có một cái tên đặc biệt. Khi tôi xây dựng lại thế giới này trong phim, tôi muốn nhớ đến những người ấy".

NSND Hồng Vân: 'Cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy sống cho mình' - Ảnh 2.

NSND Hồng Vân trong phim "Cưới vợ cho cha".

Trong phim "Cưới vợ cho cha", NSND Hồng Vân với vai diễn bà Hai Hành cũng có những phân đoạn ý nghĩa. bà bầu bạn với ông Sáu (NSƯT Hữu Châu) rồi qua từng phân đoạn, khán giả cũng hiểu thêm tình người ở đó.

NSND Hồng Vân cho biết: “Thông qua nhân vật Hai Hành này, tôi mong mọi người biết thương mình nhiều hơn. Mình phải có cái quyền được sống cho bản thân mình, bình đẳng với tất cả những người khác. Nên mạnh dạn sống với cảm xúc thật của mình, vì cuộc đời ngắn ngủi lắm".

Không chỉ NSND Hồng Vân, trong "Cưới vợ cho cha", nói về tình thân gia đình, NSƯT Hữu Châu cũng chia sẻ: “Tình thương giữa con cái và cha mẹ không bao giờ biến mất. Đối với tôi, dù cha mẹ có làm điều gì cho con mình mà mang tính áp đặt, hoặc thậm chí khiến con không cảm thấy được tôn trọng, cũng đều xuất phát từ tình thương".

NSND Hồng Vân: 'Cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy sống cho mình' - Ảnh 3.

NSND Hồng Vân và NSƯT Hữu Châu trong một phân cảnh.

Cùng mang cảm xúc tương tự, diễn viên Trương Minh Thảo vai Út Từng cho hay: “Cảnh mà mình nhớ nhất là cảnh nhân vật Út Tửng nói ra những điều anh nghĩ trong ngày đám cưới với Thắm. Bản thân tôi sau khi diễn xong cảnh đó cũng cảm thấy nhẹ lòng đi phần nào. Cảm giác được nói ra cho cha, cho xóm làng nghe những chất chứa trong lòng mà từ bao lâu mình luôn phải giấu giếm. Đứa con nào cũng mang một sự kỳ vọng lớn lao từ cha mẹ cả. Nếu mình là Út Tửng, hẳn là 80% mình cũng sẽ xử lý tình huống giống như vậy".

Còn diễn viên Thuý Diễm - người vào vai Kiều Trang, người vợ bí mật của Út Tửng cũng cho biết: “Đối với Kiều Trang thì trong tình yêu, điều quan trọng nhất chính là sự tin tưởng. Gia đình là một tổ ấm bình yên che chở ta khỏi những khó khăn trắc trở bên ngoài. Sau khi đóng cánh cửa lại, đó là nơi mà ta có thể trút hết mọi nỗi lòng”.

Trích đoạn hậu trường của phim "Cưới vợ cho cha".

Cách các diễn viên bày tỏ về vai diễn trong “Cưới vợ cho cha” cũng như thể hiện sự đồng cảm với nhân vật về tình thân gia đình, tình làng nghĩa xóm và tình yêu càng khiến bộ phim trở thành một chuyến tàu chở đầy cảm xúc. Với rất nhiều hoàn cảnh, câu chuyện, khúc mắc được chỉ ra và dần được giải quyết suốt thời lượng phim, hẳn sẽ có nhiều người nhìn thấy đâu đây câu chuyện về bản thân mình, đang được phóng chiếu và kể lại với sự đồng cảm sâu sắc trên màn ảnh rộng. Phim điện ảnh “Cưới vợ cho cha” mang đến màu sắc, tinh thần đặc trưng của người Việt Nam nói chung và người miền Tây nói riêng, luôn coi trọng tình cảm, trân trọng gia đình, và mỗi ngày đều học thêm, hiểu thêm về yêu thương, về “ba chữ tình” đáng quý.

Bố mẹ NSND Hồng Vân rạng rỡ bên con cháu trong hình ảnh kỉ niệm 60 năm ngày cướiBố mẹ NSND Hồng Vân rạng rỡ bên con cháu trong hình ảnh kỉ niệm 60 năm ngày cưới

GĐXH - NSND Hồng Vân mới đây khoe ảnh kỉ niệm 60 năm ngày cưới của bố mẹ. Điều khiến khán giả chú ý chính là 2 ông bà vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn.

Đỗ Quyên
