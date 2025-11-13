Đức về làm cùng dự án với Tú, Viễn 'bóc mẽ' Nga đã bán đứng bạn trai

Trong trích đoạn giới thiệu tập 21 "Cách em 1 milimet", sau khi giúp Đức vượt qua rắc rối khi đánh Viễn vì đã cưỡng bức Nga tại phòng làm việc trong niềm vui của "Đại bản doanh" làng Mây, Viễn và Tú tìm cách giúp và muốn Đức về đầu quân cho công ty.

Tuy nhiên, Nga - bạn gái Đức lại luôn ngấm ngầm có sự đố kỵ với Tú về vị trí trong lòng Đức cũng như thấy hai chị em có sự thân thiết quá mức... Trước đây, Nga và Đức đã từng cãi vã lớn khi Nga mang móc chìa khóa "chữ D" Tú tặng Đức bỏ đi, thay vào đó là ảnh của cô và Đức. Đức khi ấy đã rất khó chịu, đi bới thùng rác tìm chiếc móc chữ D đeo lại vào balo của mình và bỏ ảnh của Nga và mình đi.

Nga luôn cảm thấy khó chịu khi Tú và Đức hợp và thân thiết với nhau. Ảnh VTV

Hành động lần đó cho thấy giá trị của Nga kém Tú và Nga luôn cảm thấy ganh tỵ với tình cảm của Đức dành cho người chị gái tuổi ấu thơ ấy, bất chấp Đức giải thích sự gắn kết ấy là như thế nào. Sau này, khi nhóm Tú - Ngân tác động để Đức không phải ngồi tạm giam, Nga càng thấy mình ở bên rìa cuộc đời Đức khi so sánh mình với nhóm bạn của anh.

Viễn tổ chức cuộc gặp và bày tỏ mong muốn Đức về làm ở công ty với mức đãi ngộ tốt. Ảnh VTV

Lần này, ở cuộc gặp vui vẻ của "Đại bản doanh" với anh Viễn khi mời Đức về làm ở công ty của anh. Viễn thông báo thấy Đức là người có nhiều khả năng trong lĩnh vực games nên muốn mời về công ty với vị trí tốt, đãi ngộ tốt... Nhưng nhìn Đức vui vẻ giữa nhóm bạn, Nga thấy không vui. Đặc biệt khi thấy Tú mời Đức về dự án phim hoạt hình và ra khoác vai Đức. Nga khó chịu ra mặt.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Viễn đã hẹn gặp riêng Nga. Viễn không ngần ngại "bóc mẽ" Nga khi đã biết lời khai của Nga trong sự việc Nghiêm cưỡng bức cô hoàn toàn đổ lỗi cho Đức và bênh vực Nghiêm. Viễn cho rằng, lời khai của Nga có thể đẩy Đức vào vòng lao lý, trong khi đó cả hai đang là người yêu của nhau.

Tuy nhiên, Viễn vẫn muốn biết lý do thật sự là gì, anh cho Nga cơ hội để nói rõ, là do Nghiêm đã uy hiếp hay là hứa hẹn gì đó khiến Nga bảo vệ việc làm sai trái của hắn ta.

Tập 21 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 13/11 trên kênh VTV3.