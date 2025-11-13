Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Đức về làm cùng dự án với Tú, Viễn 'bóc mẽ' Nga đã bán đứng bạn trai

Thứ năm, 14:45 13/11/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tập 21 "Cách em 1 milimet", Viễn đã quyết định rủ Đức về công ty mình làm việc, anh cũng cố gắng để làm rõ vì sao Nga lại "bán đứng" bạn trai.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 21 "Cách em 1 milimet", sau khi giúp Đức vượt qua rắc rối khi đánh Viễn vì đã cưỡng bức Nga tại phòng làm việc trong niềm vui của "Đại bản doanh" làng Mây, Viễn và Tú tìm cách giúp và muốn Đức về đầu quân cho công ty.

Tuy nhiên, Nga - bạn gái Đức lại luôn ngấm ngầm có sự đố kỵ với Tú về vị trí trong lòng Đức cũng như thấy hai chị em có sự thân thiết quá mức... Trước đây, Nga và Đức đã từng cãi vã lớn khi Nga mang móc chìa khóa "chữ D" Tú tặng Đức bỏ đi, thay vào đó là ảnh của cô và Đức. Đức khi ấy đã rất khó chịu, đi bới thùng rác tìm chiếc móc chữ D đeo lại vào balo của mình và bỏ ảnh của Nga và mình đi.

Đức về làm cùng dự án với Tú trong Cách em 1 milimet và Viễn ' bóc mẽ ' Nga - Ảnh 1.

Nga luôn cảm thấy khó chịu khi Tú và Đức hợp và thân thiết với nhau. Ảnh VTV

Hành động lần đó cho thấy giá trị của Nga kém Tú và Nga luôn cảm thấy ganh tỵ với tình cảm của Đức dành cho người chị gái tuổi ấu thơ ấy, bất chấp Đức giải thích sự gắn kết ấy là như thế nào. Sau này, khi nhóm Tú - Ngân tác động để Đức không phải ngồi tạm giam, Nga càng thấy mình ở bên rìa cuộc đời Đức khi so sánh mình với nhóm bạn của anh.

Đức về làm cùng dự án với Tú trong Cách em 1 milimet và Viễn ' bóc mẽ ' Nga - Ảnh 2.

Viễn tổ chức cuộc gặp và bày tỏ mong muốn Đức về làm ở công ty với mức đãi ngộ tốt. Ảnh VTV

Lần này, ở cuộc gặp vui vẻ của "Đại bản doanh" với anh Viễn khi mời Đức về làm ở công ty của anh. Viễn thông báo thấy Đức là người có nhiều khả năng trong lĩnh vực games nên muốn mời về công ty với vị trí tốt, đãi ngộ tốt... Nhưng nhìn Đức vui vẻ giữa nhóm bạn, Nga thấy không vui. Đặc biệt khi thấy Tú mời Đức về dự án phim hoạt hình và ra khoác vai Đức. Nga khó chịu ra mặt.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Viễn đã hẹn gặp riêng Nga. Viễn không ngần ngại "bóc mẽ" Nga khi đã biết lời khai của Nga trong sự việc Nghiêm cưỡng bức cô hoàn toàn đổ lỗi cho Đức và bênh vực Nghiêm. Viễn cho rằng, lời khai của Nga có thể đẩy Đức vào vòng lao lý, trong khi đó cả hai đang là người yêu của nhau.

Tuy nhiên, Viễn vẫn muốn biết lý do thật sự là gì, anh cho Nga cơ hội để nói rõ, là do Nghiêm đã uy hiếp hay là hứa hẹn gì đó khiến Nga bảo vệ việc làm sai trái của hắn ta. 

Tập 21 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 13/11 trên kênh VTV3.

Đức về làm cùng dự án với Tú trong Cách em 1 milimet và Viễn ' bóc mẽ ' Nga - Ảnh 3.Đạo diễn 'Mẹ chồng tôi' về hưu sống bình dị trong căn nhà mặt phố, không thích du lịch nước ngoài vì 'không đâu bằng Việt Nam'

GĐXH - NSND Khải Hưng đã về hưu từ rất lâu nhưng hiện tại, ông sống giản dị và tiếp tục cống hiến cho phim ảnh, được khán giả bao thế hệ yêu mến.

Đức về làm cùng dự án với Tú trong Cách em 1 milimet và Viễn ' bóc mẽ ' Nga - Ảnh 4.'Tiểu tam' Linh đau khổ dằn vặt, bé Minh không muốn bố mẹ ly hôn

GĐXH - Trong tập 42 "Gió ngang khoảng trời xanh", bé Minh vẫn còn sốc khi bố mẹ ly hôn, còn "tiểu tam" Linh cô đơn, dằn vặt bởi chuyện quá khứ và hiện tại.

Đức về làm cùng dự án với Tú trong Cách em 1 milimet và Viễn ' bóc mẽ ' Nga - Ảnh 5.Phó bí thư tỉnh Sách và Chủ tịch tỉnh Thủy 'va nhau' trong lựa chọn giám đốc Sở tài chính

GĐXH - Trong tập 9 "Lằn ranh", chuyện sắp xếp nhân sự trong tỉnh khiến cho những người lãnh đạo tỉnh Việt Đông đau đầu.

T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

'Tiểu tam' Linh đau khổ dằn vặt, bé Minh không muốn bố mẹ ly hôn

'Tiểu tam' Linh đau khổ dằn vặt, bé Minh không muốn bố mẹ ly hôn

Đạo diễn 'Mẹ chồng tôi' về hưu sống bình dị trong căn nhà mặt phố, không thích du lịch nước ngoài vì 'không đâu bằng Việt Nam'

Đạo diễn 'Mẹ chồng tôi' về hưu sống bình dị trong căn nhà mặt phố, không thích du lịch nước ngoài vì 'không đâu bằng Việt Nam'

Trúc Lam gặp lại chồng trong tình cảnh 'éo le', Kim Ngân bất ngờ 'tỏ tình' với Dũng

Trúc Lam gặp lại chồng trong tình cảnh 'éo le', Kim Ngân bất ngờ 'tỏ tình' với Dũng

Rớt nước mắt trước cảnh Mỹ Anh (Phương Oanh) báo với bố đẻ và con trai rằng sắp ly hôn

Rớt nước mắt trước cảnh Mỹ Anh (Phương Oanh) báo với bố đẻ và con trai rằng sắp ly hôn

Mỹ Anh (Phương Oanh) trở về nhà, lời đầu tiên nói với Đăng (Doãn Quốc Đam) là đề nghị ly hôn

Mỹ Anh (Phương Oanh) trở về nhà, lời đầu tiên nói với Đăng (Doãn Quốc Đam) là đề nghị ly hôn

Cùng chuyên mục

'Tử chiến trên không' rời rạp, doanh thu kém xa kỷ lục của 'Mưa đỏ'

'Tử chiến trên không' rời rạp, doanh thu kém xa kỷ lục của 'Mưa đỏ'

Xem - nghe - đọc - 6 phút trước

GĐXH - Bộ phim hành động "Tử chiến trên không" đạt doanh thu xấp xỉ 252 tỷ đồng và chính thức rời rạp từ ngày 16/11.

NSND Xuân Bắc, ca sĩ Hồ Ngọc Hà ngồi 'ghế nóng' Giải thưởng Human Act Prize 2025

NSND Xuân Bắc, ca sĩ Hồ Ngọc Hà ngồi 'ghế nóng' Giải thưởng Human Act Prize 2025

Xem - nghe - đọc - 20 phút trước

GĐXH - NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn và ca sĩ Hồ Ngọc Hà là 2 trong 11 giám khảo uy tín của Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025.

'Đại bản doanh' hội ngộ gần đầy đủ, hé lộ quá khứ đau khổ của Biên

'Đại bản doanh' hội ngộ gần đầy đủ, hé lộ quá khứ đau khổ của Biên

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tập 22 "Cách em 1 milimet", hé lộ lý do Biên trốn tránh không muốn gặp các bạn và sống bí hiểm là do trước đây sống với ông bố nghiện cờ bạc, thường xuyên đánh đập con.

Ấn tượng 2 bộ sưu tập di ảnh chân dung 'Đại đoàn kết' và 'Vinh quang nhà giáo Việt Nam'

Ấn tượng 2 bộ sưu tập di ảnh chân dung 'Đại đoàn kết' và 'Vinh quang nhà giáo Việt Nam'

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Bộ sưu tập di ảnh chân dung “Đại đoàn kết” và “Vinh quang Nhà giáo Việt Nam” đã được trao tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam sáng 14/11.

NSƯT Hoàng Hải 'thăng cấp' sau hơn 20 năm đóng Trung úy Minh 'Cảnh sát hình sự'

NSƯT Hoàng Hải 'thăng cấp' sau hơn 20 năm đóng Trung úy Minh 'Cảnh sát hình sự'

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - NSƯT Hoàng Hải sau hơn 20 năm đóng "Cảnh sát hình sự" với hàm Trung úy Công an, giờ trong phim mới anh lên hàm Đại tá.

Con gái ông trùm dùng tiền để 'ép' Chiến tiết lộ thông tin về Thư 'ống bơ'

Con gái ông trùm dùng tiền để 'ép' Chiến tiết lộ thông tin về Thư 'ống bơ'

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Con gái ông trùm biết Biên thường xuyên ghé quán thịt xiên của Chiến và nghe loáng thoáng về cái tên "ống bơ" nên đến để "điều tra".

Viên tìm cách thoát thân, lộ thêm mắt xích đường dây đánh bạc

Viên tìm cách thoát thân, lộ thêm mắt xích đường dây đánh bạc

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Tập 11 phim "Lằn ranh" hé lộ những tính toán ngầm khi Viên tìm đường trốn, Triển tiếp xúc gia đình ông Sách.

Nghiêm không thừa nhận, đổ lỗi AI tạo clip cưỡng bức

Nghiêm không thừa nhận, đổ lỗi AI tạo clip cưỡng bức

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 21 "Cách em 1 milimet", Viễn nói Ngân là người cứng đầu, dù biết chồng là kẻ không ra gì nhưng vẫn cố quyết giữ gia đình vì con gái.

NSND Hồng Vân: 'Cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy sống cho mình'

NSND Hồng Vân: 'Cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy sống cho mình'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - NSND Hồng Vân trong phim "Cưới vợ cho cha" đã chia sẻ những cảm xúc về vai diễn của mình. Với chị, cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy sống cho mình.

Gameshow âm nhạc 'Lá Xanh' mùa 2 lên sóng VTV3 từ đầu năm 2026

Gameshow âm nhạc 'Lá Xanh' mùa 2 lên sóng VTV3 từ đầu năm 2026

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Gameshow “Lá Xanh” mùa 2 trên VTV3 là hành trình cảm xúc nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa ký ức và hiện tại.

Xem nhiều

NSND Hồng Vân: 'Cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy sống cho mình'

NSND Hồng Vân: 'Cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy sống cho mình'

Xem - nghe - đọc

GĐXH - NSND Hồng Vân trong phim "Cưới vợ cho cha" đã chia sẻ những cảm xúc về vai diễn của mình. Với chị, cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy sống cho mình.

'Tiểu tam' Linh đau khổ dằn vặt, bé Minh không muốn bố mẹ ly hôn

'Tiểu tam' Linh đau khổ dằn vặt, bé Minh không muốn bố mẹ ly hôn

Xem - nghe - đọc
Trúc Lam gặp lại chồng trong tình cảnh 'éo le', Kim Ngân bất ngờ 'tỏ tình' với Dũng

Trúc Lam gặp lại chồng trong tình cảnh 'éo le', Kim Ngân bất ngờ 'tỏ tình' với Dũng

Xem - nghe - đọc
Rớt nước mắt trước cảnh Mỹ Anh (Phương Oanh) báo với bố đẻ và con trai rằng sắp ly hôn

Rớt nước mắt trước cảnh Mỹ Anh (Phương Oanh) báo với bố đẻ và con trai rằng sắp ly hôn

Xem - nghe - đọc
Đức về làm cùng dự án với Tú, Viễn 'bóc mẽ' Nga đã bán đứng bạn trai

Đức về làm cùng dự án với Tú, Viễn 'bóc mẽ' Nga đã bán đứng bạn trai

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top