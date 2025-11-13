Mới nhất
'Tiểu tam' Linh đau khổ dằn vặt, bé Minh không muốn bố mẹ ly hôn

Thứ năm, 10:18 13/11/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 42 "Gió ngang khoảng trời xanh", bé Minh vẫn còn sốc khi bố mẹ ly hôn, còn "tiểu tam" Linh cô đơn, dằn vặt bởi chuyện quá khứ và hiện tại.

Trong tập 42 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng, Mỹ Anh (Phương Oanh) để lại đơn ly hôn cho Đăng (Doãn Quốc Đam) rồi đưa bé Minh rời khỏi căn nhà vốn là tổ ấm của cô, nay đã trở thành nơi cô muốn quên đi nhất. Bé Minh theo mẹ lên xe nhưng khi nhìn thấy bố, cậu bé lại chạy xuống chào tạm biệt bố. Minh lấy đồ ăn đưa cho bố và dặn bố đừng quên bữa. Nhìn con trai buồn, khóc trong cảnh chia ly với bố, Mỹ Anh cố kìm nước mắt để giữ sự cứng rắn.

Mỹ Anh và bé Minh trước mắt chuyển về ở nhà ông ngoại. Những bữa cơm thật khó nuốt vì ai cũng mang nỗi buồn trĩu nặng trong lòng. Tự nhiên, Mỹ Anh cảm thấy có lỗi vì lẽ ra ở tuổi này, bố phải được an tâm về con. Ông Thành động viên con gái: "Không sao đâu con ạ! Mọi khó khăn rồi cũng sẽ vượt qua thôi".

Buổi tối, bé Minh ngủ cùng ông ngoại nhưng cậu bé không ngủ được mà khóc suốt đêm. "Cháu không muốn bố mẹ ly hôn đâu. Cháu không muốn như thế" - bé Minh nói trong nước mắt.

Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 42: 'Tiểu tam' và bé Minh sẽ hàn gắn hôn nhân Mỹ Anh - Đăng?- Ảnh 1.

Bé Minh không muốn bố mẹ ly hôn nên cậu bé tâm sự những mong muốn của mình với ông ngoại. Ảnh VTV

Trong khi đó, tuổi thơ buồn khiến Linh (Lan Phương) ám ảnh và ghét cay ghét đắng cảnh gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Cô cho rằng đó chỉ là vở kịch cần phải hạ màn. Đó cũng chính là lý do thúc đẩy cô phá nát hôn nhân của Mỹ Anh và Đăng (Doãn Quốc Đam). Tuy nhiên, sau khi đạt được mục đích, Linh lại tỏ ra đau khổ, dằn vặt.

Linh ngủ li bì 2 ngày nhưng khi tỉnh dậy không thấy ai nhắn tin, gọi điện cũng không có ai tìm, chỉ có mỗi email và điện thoại công việc... Linh khóc vì buồn tủi, vì cô đơn. Sau đó, Linh nhớ lại những lời mắng chửi của Đăng, rồi của Mỹ Anh dành cho mình. Đặc biệt, cô nhớ lại khoảnh khắc gặp bé Minh ở thang máy, nhìn cậu bé buồn rười rượi vì bố mẹ ly hôn, Linh cũng không khỏi chạnh lòng.

Linh đau khổ, dằn vặt về những gì đang xảy ra và chuyện gia đình trong quá khứ. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Toàn (Tô Dũng) từ Tây Nguyên trở về. Sự xuất hiện bất ngờ của chồng khiến Trúc Lam (Quỳnh Kool) vui mừng đến đánh rơi cả chai nước đang cầm trên tay, khiến hai vợ chồng cùng bị trơn ngã. Tuy nhiên, trái với sự háo hức của Trúc Lam thì Toàn thông báo anh về qua nhà để lấy ít đồ rồi đi luôn. 

Trước khi rời đi, Toàn còn dặn Trúc Lam liên hệ với phía toà, tranh thủ thời gian anh ở đây, giải quyết nốt thủ tục ly hôn cho xong, nếu cần có thể thuê luật sư để mọi việc diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. Sự hờ hững của chồng khiến Trúc Lam buồn tới rơi nước mắt.

Sau đó, Trúc Lam tâm sự với Ngân về việc Toàn đi hơn 1 tháng mà trở về, không hỏi han vợ lấy một câu. Trúc Lam lo lắng sợ Toàn hết yêu mình. Kim Ngân khuyên Trúc Lam gạt bỏ sĩ diện, nhìn vào những gì đã qua của cô với "tổng tài" và gia đình chị Mỹ Anh để cảm thấy may mắn, cần suy nghĩ thật kỹ trong việc ly hôn. 

'Tiểu tam' Linh đau khổ dằn vặt, bé Minh không muốn bố mẹ ly hôn - Ảnh 3.

Trúc Lam gặp lại Toàn, cô lo lắng sợ rằng chồng đã hết yêu mình. Ảnh VTV

Nhìn kết quả doanh thu của quán trà của chị Mỹ Anh hiện tại chỉ hoà vốn, Kim Ngân không bằng lòng. Cô muốn tăng doanh thu cho quán bằng cách thay vì chỉ tập trung vào trà đạo, Kim Ngân muốn Dũng mở lòng để bán trà sữa. Dù cô có dùng lời ngon ngọt thuyết phục thì Dũng vẫn không đồng ý.

Sắp tới cô sẽ vào miền Nam học chương trình đầu bếp chuyên nghiệp. Tuy nhiên, để yên tâm đi học, cô muốn quán của chị Mỹ Anh hoạt động tốt, đơn "nổ" ầm ầm. Cô vẫn tìm mọi cách để thuyết phục Dũng bán thêm trà sữa nhưng vẫn chưa lay chuyển được anh chàng trà nghệ sư này.

T.Hằng (th)
