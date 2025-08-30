Biển người hò reo, pháo tay rền vang khi khí tài công an, quân đội diễu phố
Tiếng hò reo vang dọc các tuyến Trần Phú - Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương khi khí tài hiện đại của lực lượng công an, quân đội diễu qua trong buổi tổng duyệt Quốc khánh 2/9.
Video khí tài hiện đại của lực lượng công an, quân đội diễu phố sau buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9:
Sáng 30/8, buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã diễn ra trang nghiêm với quy mô tương đương lễ chính thức và là lần hợp luyện cuối cùng, quan trọng nhất trước ngày Đại lễ.
Theo lộ trình, sau khi rời lễ đài, các khối xe bánh xích cùng khối xe bánh lốp của lực lượng công an và quân đội nối tiếp di chuyển theo tuyến Trần Phú - Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương để trở về vị trí tập kết tại Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng hoặc Trường đua F1, đường Lê Quang Đạo.
Ghi nhận của PV Báo Sức khỏe & Đời sống, từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt dọc các tuyến Trần Phú - Điện Biên Phủ để được tận mắt chứng kiến đoàn xe khí tài hiện đại của lực lượng công an và quân đội tiến qua. Không khí vừa trang trọng, vừa sôi nổi, thể hiện niềm tự hào và tình cảm của nhân dân Thủ đô trong những ngày lễ trọng đại của đất nước.
Di chuyển về Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng trên tuyến đường Nguyễn Tri Phương là đội hình xuất hiện nhiều loại khí tài, từ xe tăng, xe thiết giáp, pháo tự hành, xe kéo pháo đến các tổ hợp tên lửa, bệ phóng, thiết bị bay không người lái và 1 loạt mẫu xe đặc chủng của lực lượng công an. Đáng chú ý, nhiều vũ khí, trang bị trong số đó do Việt Nam tự nghiên cứu sản xuất hoặc cải tiến, hiện đại hóa, cho thấy rõ năng lực và bước tiến vượt bậc của nền công nghiệp an ninh - quốc phòng.
Nhiều người dân trong buổi tổng duyệt cũng tranh thủ ghi lại khoảnh khắc hiếm có bằng điện thoại, máy ảnh, bày tỏ niềm tự hào khi được chứng kiến lực lượng vũ trang và khí tài hiện đại của đất nước diễu phố ngay giữa lòng Thủ đô.
Hình ảnh khí tài hiện đại của lực lượng công an, quân đội diễu phố sau buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9:
Máy bay xuất hiện trên bầu trời, mở màn cho phần diễu binh, diễu hành sáng 30/8.
Sau nhiều lần tập luyện, đội hình diễu binh của khối xe tăng, thiết giáp, xe pháo binh bánh xích đã ổn định hơn rất nhiều.
Sự hiện diện của dàn khí tài hiện đại, đặc biệt là những sản phẩm 'Made in Vietnam', không chỉ minh chứng cho sức mạnh tự lực, hiện đại, lưỡng dụng của quân đội mà còn khẳng định quyết tâm, khả năng sẵn sàng bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.
Khối Xe tên lửa bờ của Hải quân nhân dân Việt Nam mang theo tên lửa có tầm bắn xa, hiệu quả chiến đấu cao (bên trái) và sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo Scud B (bên phải) gây ấn tượng mạnh với nhiều người.
Các mẫu xe đặc chủng của lực lượng Công an, các phương tiện này đều có khả năng cơ động cao trên mọi địa hình, đáp ứng các nhiệm vụ chống khủng bố, trấn áp tội phạm, giải cứu con tin.
Sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ diễn ra vào sáng ngày 2/9/2025, tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Đây là sự kiện cấp quốc gia, có quy mô lớn, với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành), cùng các khối lực lượng vũ trang, quần chúng và đoàn diễu binh từ 5 quốc gia khách mời.
Sau lễ tại Quảng trường Ba Đình, đoàn sẽ diễu hành qua các tuyến phố Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã, Liễu Giai và một số trục đường chính khác. Khu vực lễ đài tại Quảng trường Ba Đình chỉ dành cho đại biểu có giấy mời, trong khi người dân có thể tự do theo dõi dọc các tuyến đường đoàn đi qua.
Ban Tổ chức khuyến nghị, để có vị trí thuận lợi, người dân nên đến sớm trước 6h và có thể theo dõi qua 270 màn hình LED bố trí khắp thành phố. Người tham dự cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và các quy định về an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn trong suốt thời gian diễn ra sự kiện trọng đại này.
