Biểu cảm hài hước của bé Thị Tằm nhà Thu Quỳnh khi chính thức 'có tuổi'

Thu Quỳnh cho biết, từ khi có con gái, một ngày của cô là 6 bữa ăn của Tằm, cho con ngủ rồi chơi cùng con và đồng hành với bé Be trong chuyện học hành. "Tằm đang tầm học đủ thứ, đã bập bẹ nói. Hai từ đầu tiên con biết nói là "anh Be" chứ không phải "mẹ" hay "bà". Bé chỉ gọi mẹ, gọi bà khi đòi ăn hay gắt ngủ thôi. Tằm chỉ cần nghe thấy tiếng mở cửa là quay ra gọi "anh Be" với gương mặt đầy hớn hở".