Bỉm Merries,Moony, Huggies đâu mới là loại bỉm được ưa chuộng trên thị trường hiện nay

Thứ hai, 08:06 08/12/2025 | Giá cả thị trường
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong những năm gần đây, thị trường tã – bỉm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tại Việt Nam phát triển nhanh không khác gì một "cuộc đua" giữa các thương hiệu lớn. Nhưng với hàng tá lựa chọn, làm sao để mẹ tìm được loại bỉm phù hợp nhất, vừa an toàn cho da, vừa tiện lợi, vừa hợp túi tiền?

Những yếu tố quyết định 1 chiếc bỉm tốt

Trước hết, không phải bỉm đắt tiền nhất là tốt nhất, mà bỉm phù hợp với da bé, giai đoạn phát triển, số lần đi vệ sinh của bé mới là tiêu chí quyết định.

Một bỉm tốt cần đáp ứng đủ các yếu tố:

- Mềm mại, thoáng khí, không gây hăm da.

- Thấm hút nhanh, giữ khô lâu, đặc biệt quan trọng khi bé ngủ qua đêm.

- Form vừa vặn, co giãn tốt, không gò bó dù bé vận động nhiều.

- Phù hợp với cân nặng, độ tuổi....

Dưới đây là các loại bỉm thông dụng trên thị trường hiện nay, các mẹ có thể tham khảo.

Những dòng bỉm được ưa chuộng nhất thị trường hiện nay - Ảnh 1.

Những dòng bỉm được ưa chuộng nhất thị trường hiện nay.

1. Merries (xuất xứ Nhật Bản) 

Êm – thoáng – thân thiện với da.

Merries luôn được đánh giá cao nhờ độ mềm mại vượt trội, bề mặt bỉm được tạo từ các sợi như bông tự nhiên, tiếp xúc nhẹ như chạm vào da bé. Kết cấu êm dịu giúp hạn chế ma sát, đặc biệt phù hợp với những bé có làn da nhạy cảm hoặc dễ bị kích ứng.

Hệ lõi hút đa kênh của Merries cho khả năng thấm hút nhanh và giữ chất lỏng ổn định, khóa chặt từ bên trong để da bé luôn khô ráo. Thiết kế thông minh với phần đáy thoáng khí và vùng hông chống tràn giúp bé thoải mái vận động mà không lo thấm ngược hoặc rò rỉ.

Những điểm cần cân nhắc:

Giá thành cao: Là dòng bỉm Nhật thuộc phân khúc cao cấp, Merries thường có giá nhỉnh hơn so với nhiều thương hiệu phổ thông. Điều này có thể tạo áp lực chi phí với các gia đình có mức chi tiêu hạn chế hoặc dùng bỉm với tần suất lớn.

Size bỉm hơi nhỏ: Nhiều phụ huynh cho biết Merries có xu hướng nhỏ hơn một chút so với các hãng khác, vì vậy cần chọn size kỹ để tránh bị hằn, gây khó chịu hoặc giảm hiệu quả thấm hút – nhất là với bé có đùi to hoặc cơ địa dễ kích ứng.

Bé nào phù hợp với Merries?

Merries là lựa chọn lý tưởng dành cho bé sơ sinh, bé có làn da nhạy cảm hoặc dễ hăm; những bé đi tè nhiều hoặc ngủ xuyên đêm cần khả năng thấm hút và thoáng khí tốt. Sản phẩm cũng phù hợp với các gia đình ưu tiên sự êm ái tuyệt đối và muốn hạn chế tối đa nguy cơ kích ứng da.

Giá bán: Hiện giá bỉm Merries trên thị trường dao động từ 285.000 – hơn 400.000 đồng/gói, tùy theo loại, size và kênh phân phối tại cửa hàng mẹ & bé hoặc các sàn thương mại điện tử.

2. Moony (xuất xứ Nhật Bản)

Mềm – thoáng – thấm hút: Lợi thế của công nghệ Nhật.

Moony được đánh giá có độ mềm mại và khả năng thoáng khí vượt trội nhờ lớp sợi nano siêu mịn, phù hợp với cả làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ. Thiết kế thông minh với rãnh và form ôm sát cơ thể giúp hạn chế tối đa tình trạng tràn khi bé vận động mạnh hoặc ngủ dài giờ. Bỉm giữ da bé luôn khô ráo, mang lại sự thoải mái cả ngày.

Nhược điểm đáng cân nhắc:

Giá thành cao: Moony thuộc phân khúc trung – cao cấp, mức giá cao hơn đáng kể so với các dòng bỉm phổ thông trên thị trường. Điều này có thể tạo áp lực chi tiêu đối với các gia đình có ngân sách hạn chế hoặc cần sử dụng bỉm với tần suất lớn mỗi tháng.

Hàng dễ bị làm giả: Do thương hiệu nổi tiếng và giá trị cao, Moony là một trong những dòng bỉm hay bị làm giả, buộc người tiêu dùng phải chọn kênh phân phối uy tín, dẫn đến chi phí mua cũng có thể cao hơn.

Một số bé có thể bị hăm nếu chọn sai size: Thiết kế ôm sát là ưu điểm nhưng nếu chọn không đúng kích cỡ, bỉm dễ gây vết hằn hoặc không đạt hiệu quả thấm hút tối ưu, đặc biệt với các bé có đùi to hoặc cơ địa nhạy cảm.

Bé nào phù hợp với Moony?

Sản phẩm hướng đến các bé hiếu động, vận động nhiều hoặc có nhu cầu thấm hút cao; bé ngủ xuyên đêm; gia đình ưu tiên chất lượng bỉm với mức chi trả trung bình khá trở lên.

Giá bán: Hiện bỉm Moony dao động khoảng 300.000 – 400.000 đồng/gói, tùy loại và kích cỡ, được phân phối tại nhiều cửa hàng mẹ & bé và các sàn thương mại điện tử.

3. Huggies 

Phổ biến – tiện lợi – thấm hút ổn định.

Huggies là thương hiệu uy tín đến từ Mỹ, với các dòng sản phẩm được sản xuất tại nhiều quốc gia, trong đó có cả Việt Nam. Nhờ dây chuyền hiện đại và nguồn cung rộng, Huggies có độ phủ thị trường lớn, dễ tìm mua ở mọi kênh từ siêu thị, cửa hàng mẹ & bé đến thương mại điện tử.

Bỉm Huggies được đánh giá cao ở khả năng thấm hút nhanh, khóa chất lỏng tốt, hạn chế trào ngược và giữ da bé khô thoáng trong nhiều giờ. Thiết kế ôm vừa vặn, dễ mặc – dễ thay giúp phụ huynh thuận tiện khi chăm bé, đặc biệt phù hợp với những gia đình cần lựa chọn phổ thông nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất sử dụng.

Những điểm cần lưu ý:

Độ mềm không vượt trội như bỉm Nhật: Một số phụ huynh cho biết bề mặt Huggies có phần cứng hơn so với các dòng bỉm Nhật cao cấp. Với các bé có làn da cực kỳ nhạy cảm, bỉm đôi khi tạo cảm giác hơi bí hoặc gò nếu mặc trong thời gian dài.

Cần thử với bé sơ sinh hoặc da quá mỏng: Với các bé rất nhỏ hoặc có cơ địa dễ kích ứng, phụ huynh nên thử vài miếng trước để đảm bảo phù hợp, tránh khả năng da bé bị hằn hoặc kém thoáng khí.

Bé nào phù hợp với Huggies?

Huggies là lựa chọn lý tưởng cho bé khỏe mạnh, hoạt động nhiều, hoặc bé tè nhiều khi ngủ, cần khả năng chống tràn tốt. Sản phẩm cũng phù hợp với các gia đình muốn chọn bỉm phổ thông – dễ tiếp cận – giá mềm hơn nhóm cao cấp nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả thấm hút.

Giá bán: Theo mức giá phổ biến trên thị trường, bỉm Huggies nằm trong phân khúc phổ thông, dao động từ 120.000 – 350.000 đồng/gói tùy size, dòng sản phẩm và nơi phân phối.

Sau 7 tháng sinh con, Mai Ngọc về dáng thon gọn khiến mẹ bỉm sữa ngưỡng mộSau 7 tháng sinh con, Mai Ngọc về dáng thon gọn khiến mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ

GĐXH - Mai Ngọc sau 7 tháng sinh con đầu lòng, cô đã lấy lại vóc dáng săn chắc khiến hội chị em ngưỡng mộ.

Mẹ bỉm cần cẩn trọng với mề đay sau sinh: Đừng chủ quan với những vết nổi ngứaMẹ bỉm cần cẩn trọng với mề đay sau sinh: Đừng chủ quan với những vết nổi ngứa

GĐXH - Mề đay sau sinh là tình trạng da liễu phổ biến ở phụ nữ, dễ bị nhầm lẫn và chủ quan nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách.

