Black Friday năm 2024 rơi vào ngày nào?

Các thương hiệu rầm rộ giảm giá trước Black Friday.





Trên thế giới, Black Friday, còn gọi là ngày "Thứ Sáu đen tối", được ấn định vào thứ Sáu đầu tiên sau ngày Lễ Tạ Ơn (một ngày lễ hàng năm được tổ chức chủ yếu tại Mỹ và Canada).

Vì Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) tại Mỹ được tổ chức vào ngày thứ Năm tuần thứ tư của tháng 11 nên Black Friday luôn rơi vào ngày thứ Sáu ngay sau đó. Nhưng Black Friday sẽ thay đổi hàng năm.

Năm nay, Lễ Tạ Ơn ở Mỹ diễn ra vào ngày thứ Năm của tuần thứ tư tháng 11 (ngày 28/11). Vì vậy, Black Friday 2024 rơi vào thứ Sáu (ngày 29/11).

Black Friday là cơ hội để mua hàng giá siêu rẻ

Các thương hiệu bắt đầu giảm giá sâu dù Black Friday còn 1 tuần nữa.





Dù cái tên Black Friday hay Thứ Sáu đen tối nghe có vẻ đáng sợ nhưng thực chất ngày này lại mang một ý nghĩa rất tích cực và được nhiều người mong đợi. Đây chính là ngày lễ mua sắm lớn nhất năm với nhiều chương trình giảm giá.

Black Friday là ngày mở đầu cho chuỗi ngày mua sắm tấp nập và nhộn nhịp với mức giá giảm khủng của người dân tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ và châu Âu.

Black Friday diễn ra trong một ngày, nhưng nhiều ưu đãi sẽ kéo dài trong nhiều ngày sau đó. Các nhà bán lẻ muốn tận dụng cơn sốt mua sắm của Black Friday. Do đó, người tiêu dùng có thể mua sắm các sản phẩm khuyến mại vài ngày sau Black Friday.

Vào ngày này, nhiều cơ sở bán lẻ lớn tại Mỹ hay châu Âu mở cửa từ sáng sớm và giảm giá từ 30-40%, thậm chí lên tới 60-80% với các mặt hàng thời trang, nội thất, điện lạnh, đồ gia dụng...

Trong dịp này, người tiêu dùng có thể săn được những mặt hàng có mức giá khuyến mãi bất ngờ, lên tới 80-90%, nhất là những mặt hàng thời trang, đồ công nghệ, đồ gia dụng,... Thế nên, với nhiều người, Black Friday hàng năm là cơ hội để mua sắm với chi phí tiết kiệm nhất.

Ở Việt Nam, Black Friday cũng tạo nên cơn sốt mua sắm lớn chưa từng có. Vào ngày này, hàng nghìn người vẫn đổ đến các trung tâm thương mại xếp thành hàng dài, chờ vài tiếng đồng hồ hay chờ tới đêm khuya để "vơ vét" hàng giảm giá. Có những cửa hàng "vỡ trận" phải đóng cửa hạn chế bớt khách tới mua sắm.

Dịp Black Friday năm nay hứa hẹn mang đến nhiều ưu đãi và giảm giá hấp dẫn, giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể. Các nhà bán lẻ đang chuẩn bị những khuyến mãi tốt nhất, đặc biệt trên sàn thương mại điện tử. Đông đảo người tiêu dùng cũng háo hức săn tìm những sản phẩm yêu thích với mức giá hấp dẫn.

Cẩn trọng khi mua sắm trong ngày Black Friday

Hàng tuần trước Black Friday, nhiều chuỗi cửa hàng lớn nhỏ trên khắp cả nước đã tung nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá mạnh nhằm thu hút khách hàng. Các chương trình hấp dẫn bao gồm cả online, offline dễ khiến người tiêu dùng sa đà vào hoạt động mua sắm không lối thoát.

Chị Lan Trần (31 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Vì dịp Black Friday có nhiều khuyến mại lớn nên mình thường chi tiêu mạnh tay để mua sắm cho gia đình, con cái và bản thân. Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, năm nay mình đã lên danh sách các món cần mua từ trước, tránh để tình trạng cứ thấy rẻ là mua, khiến ngân sách gia đình thâm hụt".

Để tránh "sập bẫy" hàng giảm giá, trên trang The Real Deal đã đưa ra một số lời khuyên cho người tiêu dùng để mua sắm ngày Black Friday như: không mua đồ dùng không cần thiết, không mua vào thời điểm không hợp lý, đọc kỹ các khuyến mại giảm giá một phần ( Up to)...

Người tiêu dùng cũng nên cẩn trọng với những chiêu trò gian lận của người bán hàng như tăng giá trước - giảm giá sau (tăng giá cao hơn mức thị trường rồi giảm sâu để tạo cho người mua cảm giác có lợi), nhận email và tin nhắn khuyến mại giả, ưu đãi không cần thiết, quy định giờ giảm giá...

Dù vậy, Black Friday vẫn là dịp đáng mong chờ với những "tín đồ mua sắm" đã tìm hiểu kỹ về thị trường và nhu cầu của bản thân.