Bộ ảnh hòa bình đẹp vô cùng của gia đình nam MC có tên đặc biệt nhất VTV

Mới đây, MC Hạnh Phúc gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh đặc biệt kèm nhắn nhủ: "Viết cho Trứng – Voi (2 con của nam MC - PV) trong những ngày tháng lịch sử của toàn dân tộc". Bộ ảnh đặc biệt không chỉ lưu lại khoảnh khắc gia đình ấm áp, mà còn gắn liền với ý tưởng đặc biệt: Bóng hình gia đình hòa quyện với bóng hình Đất nước.

"Những ngày thu lịch sử này, đi nơi đâu trên khắp quê hương mình, đều rợp trong bóng cờ hoa, trong bóng hình của tình yêu Đất nước ngập tràn. Trứng và Voi tuy vẫn còn nhỏ nhưng chắc chắn đều sẽ cảm nhận được một phần nào đó tình yêu ấy thông qua bố mẹ, ông bà hay từ những điều đơn giản là ngọn cờ treo trước cửa nhà", nam MC VTV chia sẻ.

MC Hạnh Phúc: "Tình yêu đất nước đôi khi bắt đầu từ những khoảnh khắc bình dị thế này thôi".

Anh cũng bày tỏ niềm xúc động khi chứng kiến sự gắn kết của con với biểu tượng thiêng liêng: "Khi con đưa tay vươn về phía lá cờ, bố vẫn cứ đinh ninh rằng, đó chẳng phải vô thức. Bóng dáng Tổ quốc như gần thêm một chút, thành niềm kiêu hãnh rất đỗi ngây thơ trong tâm hồn của 2 đứa trẻ. Tình yêu nước đôi khi bắt đầu từ những khoảnh khắc bình dị thế này thôi".

Đặc biệt, Hạnh Phúc còn gửi gắm niềm tin vào tương lai của con trẻ và thế hệ mai sau: "Có câu hát mà nhiều người vẫn ngân nga trong suốt nhiều ngày, nhiều tháng này, 'Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi'.

Đó là bóng những người con của Đất nước đã ngã xuống cho hình hài Tổ quốc. Và đó cũng là bóng của các con Trứng và Voi – khi bố mẹ nhìn thấy trong từng ánh mắt nụ cười – bóng hình một đất nước Độc lập – Tự do – Hoà bình – Hạnh Phúc. Tổ quốc mình có bao giờ 'đẹp thế này chăng?'. Ước gì Đất nước mình, Hà Nội thủ đô mình cứ đẹp mãi trong cờ hoa thế này nhỉ!".

"Bố yêu gia đình mình và bố mẹ yêu các con – tình yêu Đất nước có lẽ bắt nguồn từ tình yêu bình dị như vậy.

Và bố cũng tin là nhiều gia đình khác trên khắp Đất nước mình cũng thế, khi các bố mẹ dắt theo các con hoà chung dòng người xuống đường cổ vũ cho diễu binh diễu hành, khi bố mẹ địu con lên vai để ngắm nhìn những đoàn quân đi, ngắm nhìn Đất nước, âm vang trong tiếng trống tiếng nhạc, dưới bóng Quốc kỳ. Là khi ấy, bóng hình Đất nước đã được in lên trái tim của mỗi chúng ta…", Hạnh Phúc chia sẻ thêm.

Bộ ảnh gia đình của MC Hạnh Phúc vì thế không chỉ dừng lại ở những khung hình đẹp mà còn mang giá trị đầy xúc cảm: tình yêu gia đình chính là điểm khởi nguồn cho tình yêu quê hương, Đất nước. Từ ánh mắt trong veo của con trẻ, vòng tay nâng niu của cha mẹ, cho đến sắc đỏ thắm của lá cờ Tổ quốc, tất cả hòa quyện lại, tạo nên một câu chuyện đẹp bằng hình ảnh.

Trước đó MC Hạnh Phúc cùng gia đình cũng đã có bộ hình gây ấn tượng với nhiều người tại quảng trường Ba Đình.

MC Hạnh Phúc sinh năm 1986 quê Nam Định. Anh từng giành giải thưởng Én vàng 2011. Bản thân cũng đã vượt qua biến cố mắc căn bệnh ung thư máu năm 2012. Hiện tại, nam MC là gương mặt gắn bó với bản tin Chuyển động 24h, chương trình Cặp lá yêu thương. Với phong cách lịch lãm, chỉn chu, lại gần gũi đời thường, Hạnh Phúc chiếm được nhiều thiện cảm của khán giả truyền hình.