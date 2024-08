Bộ GTVT đề xuất miễn thu phí 7 loại xe đi trên cao tốc do Nhà nước đầu tư

Theo đó, tại Điều 5, dự thảo Nghị định quy định đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ cao tốc là các phương tiện lưu thông trên cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác.

Bộ GTVT lấy ý kiến với dự thảo Nghị định quy định về việc thu phí đường cao tốc do nhà nước đầu tư. Ảnh: N. Huyền

5 nhóm phương tiện phải chịu phí sử dụng đường bộ cao tốc gồm:

Nhóm 1 xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng.

Nhóm 2 xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi và xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn.

Nhóm 3 xe từ 31 ghế ngồi trở lên và xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn.

Nhóm 4 xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 feet.

Nhóm 5 xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feet.

Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, dự thảo Nghị định quy định mức phí đối với đường cao tốc đáp ứng đầy đủ các quy định về điều kiện triển khai thu phí áp dụng mức 1 (đường cao tốc có 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp chạy liên tục) và mức 2 (đường cao tốc có 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp chạy liên tục).

Ngoài ra, tại Điều 6 dự thảo Nghị định cũng quy định các phương tiện được miễn phí sử dụng đường cao tốc gồm:

Xe cứu thương.

Xe cứu hỏa.

Xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng bao gồm các xe mang biển số: Nền màu đỏ, chữ và số màu trắng dập chìm có gắn các thiết bị chuyên dụng cho quốc phòng (bao gồm: xe xi téc, xe cần cẩu, xe chở lực lượng vũ trang hành quân được hiểu là xe ô tô chở người có từ 12 chỗ ngồi trở lên, xe vận tải có mui che và được lắp đặt ghế ngồi trong thùng xe, xe kiểm soát, xe kiểm tra quân sự, xe chuyên dùng chở phạm nhân, xe cứu hộ, cứu nạn, xe thông tin vệ tinh và các xe ô tô đặc chủng khác phục vụ quốc phòng).

Xe chuyên dùng phục vụ an ninh bao gồm các loại xe của Bộ Công an, công an tỉnh, thành phố, công an quận, huyện như xe cảnh sát giao thông, xe cảnh sát 113, xe cảnh sát cơ động, xe đặc chủng chở phạm nhân, xe cứu hộ, cứu nạn được gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật về xe chuyên dùng…

Xe chuyên dùng phục vụ tang lễ, gồm: Xe có kết cấu chuyên dùng phục vụ tang lễ (xe tang, xe tải lạnh dùng để lưu xác và chở xác), các xe liên quan phục vụ tang lễ.

Đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường.

Liên quan đến nội dung này, ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh, quan điểm nhất quán của Bộ GTVT là những tuyến cao tốc nào có chất lượng dịch vụ tương ứng với mức thu thì mới triển khai thu phí. Nhà nước thu phí đường cao tốc không phải vì lợi nhuận. Việc thu phí là để có nguồn vốn phục vụ cho công tác bảo trì và đầu tư phát triển các tuyến cao tốc mới.

Về cách thức triển khai, ông Thái cho biết, tới đây, hệ thống giao thông thông minh (ITS), trong đó có hệ thống thu phí tự động không dừng sẽ được đầu tư đồng bộ với quá trình xây dựng đường cao tốc. Vì vậy, trên cơ sở hạ tầng hiện nay không phải đầu tư trạm thu phí.