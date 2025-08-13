Gia thế nàng hậu quê Cần Thơ thi Miss World: Bố là đại tá, mẹ bác sĩ

Hoa hậu gốc Cần Thơ khoe 'gia tài' đáng nể ở tuổi 24 GĐXH - Trước khi "chinh chiến" Miss World, Hoa hậu Bảo Ngọc khoe "tài sản" ở tuổi 24 khiến fan sắc đẹp trầm trồ.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 2001, Cần Thơ) có chiều cao ấn tượng 1m86, chỉ số hình thể 87-63-98cm và đôi chân dài kỷ lục 1m23. Sau 3 năm đăng quang danh hiệu quốc tế Miss Intercontinental, sắp tới Bảo Ngọc tiếp tục là đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 73.

Fan sắc đẹp đặt nhiều kỳ vọng Bảo Ngọc sẽ "làm nên chuyện" tại Miss World bởi lâu nay cô được mệnh danh "Người đẹp tri thức" nhờ hình ảnh kết hợp giữa vẻ đẹp và trí tuệ sắc bén.

Để có được khí chất này, nhiều người cho rằng nền tảng gia đình là điều quan trọng. Bố mẹ của hoa hậu Bảo Ngọc đều là bác sĩ. Cụ thể, bố của người đẹp gốc Cần Thơ là ông Lê Văn Công - đại tá, bác sĩ chuyên khoa II - hiện là Chủ nhiệm khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện Quân y 121 và mẹ - bà Nguyễn Thị Thu Hài cũng là bác sĩ.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc và cha - ông Lê Văn Công, hiện làm đại tá, bác sĩ chuyên khoa II, Chủ nhiệm khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Quân y 121.

Chia sẻ với Gia đình & Xã hội, Bảo Ngọc từng tâm sự: "Từ nhỏ ba mẹ luôn dạy tôi phải tự đứng trên đôi chân của mình, không được dựa dẫm vào người khác. Thêm vào đó, công việc của ba mẹ là bác sĩ nên việc tôi tự lập từ sớm, tự làm nhiều việc, thậm chí còn chăm sóc em nhỏ và nấu ăn. Đó là chuyện đương nhiên.

Đến khi rời nhà đi học đại học, tôi cũng chỉ một mình lên Sài Gòn, dần dần học cách thích nghi với môi trường mới, xây dựng thêm sự tự lập cho mình. Chính vì thế, khi dự thi trong nước hay quốc tế (Miss Intercontinental 2022) tôi cũng xác định rất rõ ràng sẽ không có sự giúp đỡ, hậu thuẫn quá nhiều; sự chủ động là điều đương nhiên".

Nói về ba mình - đại tá, bác sĩ chuyên khoa II của Bệnh viện Quân y 121, Bảo Ngọc cho biết: "Ông là một bác sĩ quân y không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn năng nổ, chủ động sáng tạo, đam mê hết mình với công việc. Những gì ông làm giúp tôi nhận ra rằng trong cuộc sống, chúng ta cần dành hết tâm huyết cho những điều mình yêu thích để đạt được mục tiêu lớn hơn, bao gồm cả việc đóng góp tích cực cho xã hội.

Điều lớn nhất tôi học được từ cha là tinh thần phụng sự, đóng góp vì cái chung. Cái chung ở đây là lợi ích của cộng đồng, của tập thể đặt lên trên lợi ích cá nhân. Đó cũng là lý tưởng tôi theo đuổi trong công tác xã hội và biến đổi khí hậu vì muốn đóng góp cho hành tinh và cuộc sống tốt đẹp hơn".

Bố mẹ Hoa hậu Bảo Ngọc đều là bác sĩ.

Cũng theo Bảo Ngọc, vì cả ba mẹ đều trong ngành Y nên cũng từng muốn con cái theo nghề. "Khi còn đi học, ba mẹ luôn định hướng tôi theo ngành Y nhưng thực sự, khi đó còn trẻ cũng chưa hiểu rõ bản thân muốn gì, ước mơ gì rõ ràng. Tôi từng mâu thuẫn với gia đình, nhưng khi quyết định theo con đường riêng, ba mẹ cũng tôn trọng, ủng hộ, chỉ nhắc nhở làm cái gì mình cũng phải cố gắng hết mình thôi.

Chẳng hạn khi tôi nói về khái niệm kinh doanh hay phát triển bền vững, cha mẹ không hiểu rõ nhưng dần dần cũng bắt đầu xem những chương trình thời sự liên quan. Mỗi lần xem xong cha nhắn tin khoe mới coi được cái này, cái kia. Đó là khoảnh khắc rất ấm lòng. Mẹ tôi cũng vậy, đôi khi tìm hiểu đến mức có điều tôi chưa từng nghe", Bảo Ngọc tâm sự.

Bảo Ngọc khiến nhiều người ngưỡng mộ tốt nghiệp cử nhân loại giỏi ngành Kinh doanh - Quản trị tại Đại học West of England, có chứng chỉ IELTS 8.0. Người đẹp từng đoạt các học bổng từ chính phủ Canada, Đại học Quốc gia Singapore, Đại học New South Wales, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM. Hiện cô chuẩn bị theo đuổi chương trình thạc sĩ.

Hoa hậu Bảo Ngọc chuẩn bị chinh phục vương miện Miss World.

Khi được hỏi về vấn đề học vấn khủng nhưng quyết định chuyển hướng sang thi nhan sắc, cô bày tỏ quan điểm: "Tôi nghĩ là đã qua cái thời mà các cô gái của chúng ta chỉ là những bình hoa di động. Thật sự là ngày càng nhiều cô gái đến với những cuộc thi nhan sắc và xem đó như là một nơi để có thể hoàn thiện bản thân, cũng như tìm một cơ hội phát triển; cũng là dịp để các cô gái có thể theo đuổi những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Với riêng tôi, thì đấu trường nhan sắc là một quá trình học tập, là nơi tôi thể hiện và rèn luyện bản thân.

Ba mẹ tôi cũng hiểu môi trường này có cơ hội để va vấp nhiều, sẽ giúp cho cô gái trẻ như tôi có thể tự lập và trưởng thành nhanh chóng hơn. Kết quả một Hoa hậu Bảo Ngọc tự tin như hiện tại là câu trả lời rõ nhất cho những lựa chọn của tôi".

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, quê Cần Thơ. Tháng 8/2022, cô giành ngôi á hậu 1 Miss World Vietnam, sau đó đăng quang Miss Intercontinental 2022 tại Ai Cập.

Đầu năm, Bảo Ngọc vào đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hiện cô là thành viên của chương trình Gen Zero - Thanh niên vì phát triển bền vững, hướng đến bảo vệ môi trường.