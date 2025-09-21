Cây phong thủy trồng ở mộ mang lại may mắn, phú quý cho con cháu
GĐXH - Trồng cây cạnh mộ vừa tốt, vừa không tốt, chủ yếu là do việc chọn loại cây phong thủy phù hợp và cách trồng chính xác để làm đẹp cho nghĩa trang và mang lại may mắn, phú quý cho con cháu.
Cây bách
Nên trồng cây bách trong nghĩa trang, tượng trưng cho cuộc sống vĩnh cửu, sự tái sinh và cuộc sống mới. Ngoài ra, cây bách xanh quanh năm tượng trưng cho sự bất tử của người đã khuất, những cây bách cao lớn tạo cho người ta không khí trang nghiêm, trang trọng, rất thích hợp trồng ở hai bên và phía sau nghĩa trang, nhưng lưu ý không nên trồng cây bách ở quá gần mộ tổ tiên.
Những cành và lá tươi tốt của cây bách tượng trưng cho thế hệ tương lai, tán cành và lá và tiếp tục sinh sản. Nghĩa trang thuộc về âm, thông thường trong nghĩa trang nên trồng số lẻ cây bách, số lượng cụ thể tùy thuộc vào quy mô của nghĩa trang, chỉ cần đừng quá đông đúc, vì số lẻ cây bách thuộc về dương, mang đến sự cân bằng âm dương là tốt.
Cây thông
Cây thông có sức sống mãnh liệt, tuổi thọ cao nên rất thích hợp trồng cạnh nghĩa trang. Tuy nhiên, không nên trồng những cây thông lớn phương Nam, bạn có thể trồng một số cây podocarpus hoặc thông Mỹ, vừa đẹp vừa mang ý nghĩa tốt. Nó tượng trưng cho sự xanh tươi vĩnh cửu và tinh thần vĩnh cửu.
Cây liễu
Cây liễu được trồng cạnh nghĩa trang từ xa xưa, cây liễu có sức sống mãnh liệt, sau khi trồng có thể sống sót nhanh chóng. Nó còn có tác dụng đuổi côn trùng.
Người xưa bày tỏ sự tưởng nhớ người đã khuất bằng cách bẻ cây liễu, cành liễu treo như lá cờ gọi hồn, có thể đưa linh hồn người thân đã khuất về an nghỉ tại nghĩa trang.
Hoa cúc
Cây hoa cúc có thể được gieo vào mùa xuân hoặc mùa thu. Cây hoa cúc còn là biểu tượng của lòng dũng cảm, trong thời Phục hưng, nó được dùng để trang trí áo choàng của Đức Trinh Nữ Maria, và những người lính sẽ bỏ hoa cúc vào ly rượu của họ trước khi ra trận để tự nhủ rằng hãy dũng cảm, đừng sợ hãi.
Còn theo quan niệm phương Đông, hoa cúc tượng trưng cho sự thoát tục, không bị vấy bẩn có mùi thơm dịu nhẹ giúp cho người cõi âm luôn bình yên, không bị ma quỷ khác quấy phá. Trồng hoa cúc ở mộ vừa tạo được không gian đẹp đẽ, sạch sẽ cho nơi linh thiêng, vừa thể hiện sự biết ơn của người còn sống đối với người đã khuất.
Cây hoa sứ
Cây hoa sứ trắng có thân gỗ cao, chia nhánh lớn với lá to nhãn bóng nên có thể che mát cho ngôi mô hoặc phần lăng mộ khỏi bị nắng.
Hoa sứ trắng thiên về sinh khí, linh hồn của trời đất, hoa có màu trắng thể hiện sự thoát tục và nhẹ nhàng rất tốt cho người ở cõi âm.
Cây vạn tuế
Hình dáng cây vạn tuế giúp không gian sang trọng và tôn nghiêm hơn, có ý nghĩa lớn về tiền tài và sự nghiệp với cầu mong người đã khuất giúp đỡ luôn thăng tiến.
Sở hữu đặc điểm thân hình trụ, không phân cành, vỏ có nhiều gai. Cây vạn tuế phong thủy thường được trồng đối xứng ở cổng mộ hoặc trồng sát nhau thành hàng rào bảo vệ lăng mộ khỏi sự phá hoại của động vật và người.
Cây mẫu đơn
Cây hoa mẫu đơn là loại cây có hoa màu đỏ rực rỡ và được trồng rất phổ biến trong vườn nhà của các gia đình Việt. Nhiều người tin rằng màu sắc của hoa sẽ mang đến nhiều hạnh phúc, thịnh vượng.
Loài hoa này rất phù hợp để trồng trên mộ vì chúng dễ chăm sóc. Ngoài ra còn giúp xua tan tà khí và ngăn chặn những điều xui rủi, kém may mắn.
Khi được trồng trong khu mộ, thì cây hoa mẫu đơn sẽ giúp cho tổng thể khu mộ thêm đẹp, thoát tục hơn và thể hiện sự thành kính, tôn nghiêm của con cháu đối với ông bà tổ tiên.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
