Bỏ qua món ăn vặt công nghiệp, đây mới là món ăn vặt được cả nhà ưa chuộng mà tốt cho sức khoẻ

Khi trái táo biến thành món bánh "nhức nách"

Không cần cầu kỳ hay nguyên liệu đắt tiền, một chiếc bánh ngọt đôi khi lại đến từ sự khéo léo và sáng tạo của người phụ nữ trong căn bếp nhỏ. Chị Trần Thư, thành viên nhóm "Yêu Bếp", đã chia sẻ công thức làm bánh táo kem tươi vừa đẹp mắt vừa thơm ngon, kết hợp cùng cà phê cold brew (cà phê lạnh) táo mát lạnh, mang đến trải nghiệm ẩm thực mới lạ cho cả gia đình.

Món bánh táo kem tươi của chị Trần Thư được hoàn thiện – mềm xốp, thơm quế, vị chua ngọt hài hòa, hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Công thức bánh táo kem tươi chuẩn vị

Nguyên liệu đơn giản nhưng hài hòa:

- 350g táo tươi (200g thái hạt lựu, 250g thái lát để trang trí)

- 50g bơ lạt đun chảy

- 100g đường nâu

- 2 quả trứng

- 160g bột mì, 20g bột bắp, 7g bột nở

- 60ml whipping cream, ½ thìa vani, 1 thìa bột quế

- Chút nước cốt chanh, muối để cân bằng hương vị

Những nguyên liệu để làm nên món bánh táo kem tươi.

Cách làm bánh táo kem tươi chuẩn vị

Táo thái trộn với nước cốt chanh để không bị thâm. Đánh trứng, whipping cream, vani và muối cho bông nhẹ rồi trộn cùng bột khô. Tiếp tục cho táo hạt lựu vào hỗn hợp, đổ vào khuôn, xếp táo lát lên mặt. Nướng ở 165 độ C trong 70 phút.

Thành phẩm là chiếc bánh táo kem tươi mềm xốp, thơm quế, vị chua ngọt dịu dàng của táo – một hương vị rất "mùa thu châu Âu" nhưng lại nằm gọn trong gian bếp Việt.

Quá trình làm bánh táo kem tươi tại nhà, ai cũng có thể vào bếp thực hiện ngay.

Không dừng lại ở chiếc bánh, chị Thư còn gợi ý thêm ly cà phê cold brew táo độc đáo: chỉ cần thêm đá, vài lát táo tươi và chút nước ép táo, tách cà phê vốn quen thuộc bỗng trở nên mới lạ, vừa thơm, vừa thanh mát.

Không ít chị em sau khi đọc chia sẻ của chị Thư chắc hẳn sẽ hào hứng thử ngay công thức. Điều thú vị là, món bánh này không chỉ ngon mà còn dễ làm, nguyên liệu quen thuộc, phù hợp để cả gia đình cùng thưởng thức hoặc để làm quà tặng.

Thành quả đặc biệt ngon không kém nhà hàng sang trọng của mẹ đảm Trần Thư.

Món bánh này không chỉ phù hợp cho những ngày nhâm nhi cuối tuần mà còn bổ dưỡng.

Từ vài quả táo, chút bột, đường và tình yêu nấu nướng, chị Trần Thư đã biến căn bếp thành nơi lan tỏa sự ngọt ngào. Công thức bánh táo kem tươi và cà phê cold brew táo không chỉ giúp mâm cơm tráng miệng thêm phong phú, mà còn chứng minh rằng hạnh phúc đôi khi đến từ những điều nhỏ bé, khi cả nhà cùng ngồi bên nhau thưởng thức một miếng bánh, một ly cà phê.

