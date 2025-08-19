Bỏ qua món ăn vặt công nghiệp, đây mới là món ăn vặt được cả nhà ưa chuộng mà tốt cho sức khoẻ
GĐXH - Với vài quả táo, ít bơ, đường và kem tươi, chị Trần Thư đã làm nên bánh táo kem tươi mềm xốp, chua ngọt hài hòa, khiến “Yêu Bếp” xuýt xoa.
Khi trái táo biến thành món bánh "nhức nách"
Không cần cầu kỳ hay nguyên liệu đắt tiền, một chiếc bánh ngọt đôi khi lại đến từ sự khéo léo và sáng tạo của người phụ nữ trong căn bếp nhỏ. Chị Trần Thư, thành viên nhóm "Yêu Bếp", đã chia sẻ công thức làm bánh táo kem tươi vừa đẹp mắt vừa thơm ngon, kết hợp cùng cà phê cold brew (cà phê lạnh) táo mát lạnh, mang đến trải nghiệm ẩm thực mới lạ cho cả gia đình.
Công thức bánh táo kem tươi chuẩn vị
Nguyên liệu đơn giản nhưng hài hòa:
- 350g táo tươi (200g thái hạt lựu, 250g thái lát để trang trí)
- 50g bơ lạt đun chảy
- 100g đường nâu
- 2 quả trứng
- 160g bột mì, 20g bột bắp, 7g bột nở
- 60ml whipping cream, ½ thìa vani, 1 thìa bột quế
- Chút nước cốt chanh, muối để cân bằng hương vị
Cách làm bánh táo kem tươi chuẩn vị
Táo thái trộn với nước cốt chanh để không bị thâm. Đánh trứng, whipping cream, vani và muối cho bông nhẹ rồi trộn cùng bột khô. Tiếp tục cho táo hạt lựu vào hỗn hợp, đổ vào khuôn, xếp táo lát lên mặt. Nướng ở 165 độ C trong 70 phút.
Thành phẩm là chiếc bánh táo kem tươi mềm xốp, thơm quế, vị chua ngọt dịu dàng của táo – một hương vị rất "mùa thu châu Âu" nhưng lại nằm gọn trong gian bếp Việt.
Không dừng lại ở chiếc bánh, chị Thư còn gợi ý thêm ly cà phê cold brew táo độc đáo: chỉ cần thêm đá, vài lát táo tươi và chút nước ép táo, tách cà phê vốn quen thuộc bỗng trở nên mới lạ, vừa thơm, vừa thanh mát.
Không ít chị em sau khi đọc chia sẻ của chị Thư chắc hẳn sẽ hào hứng thử ngay công thức. Điều thú vị là, món bánh này không chỉ ngon mà còn dễ làm, nguyên liệu quen thuộc, phù hợp để cả gia đình cùng thưởng thức hoặc để làm quà tặng.
Từ vài quả táo, chút bột, đường và tình yêu nấu nướng, chị Trần Thư đã biến căn bếp thành nơi lan tỏa sự ngọt ngào. Công thức bánh táo kem tươi và cà phê cold brew táo không chỉ giúp mâm cơm tráng miệng thêm phong phú, mà còn chứng minh rằng hạnh phúc đôi khi đến từ những điều nhỏ bé, khi cả nhà cùng ngồi bên nhau thưởng thức một miếng bánh, một ly cà phê.
GĐXH - Không cần cầu kỳ, chỉ vài món ngon 'bá cháy' cũng đủ biến bữa cơm gia đình thêm ấm cúng, tròn vị, khiến cả nhà ăn hết veo nồi cơm.
GĐXH - Với chị Đặng Thuỳ (đến từ Hà Nội) nộm măng không chỉ là món ăn dân dã mà còn là ký ức ấm áp về người cha, gợi nhớ bữa cơm gia đình xưa thương nhớ.
GĐXH - Không chỉ bổ dưỡng, bữa cơm tự nấu còn giúp mỗi người chăm sóc bản thân và tìm thấy hạnh phúc giản dị, nhất là khi sống một mình.
GĐXH – Đây là loại rau quen thuộc trong bữa ăn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là "siêu thực phẩm" với khả năng hỗ trợ thải độc gan, chống oxy hóa, lợi tiểu và cải thiện tuần hoàn máu.
GĐXH - Ai mê chả lá lốt nhưng ngại gói dễ bung, chiên dầu mỡ bắn tung tóe, để nguội lại nhanh ỉu thì hãy thử ngay bí quyết này.
GĐXH - Một mâm cơm ngon không chỉ no bụng mà còn "nịnh" trái tim, giúp hôn nhân thêm mặn nồng và ngọt ngào mỗi ngày.
GĐXH – Gan đóng vai trò như "nhà máy" thải độc trong cơ thể. Việc bổ sung các thực phẩm tốt sẽ giúp gan hoạt động hiệu quả hơn. Chợ Việt có 6 loại thực phẩm này, nếu thấy hãy mua ngay để giải độc gan với những món ngon dễ làm theo gợi ý sau.
GĐXH - 5 cách pha nước gừng ngon này để dưỡng dương khí trong tháng 7 âm lịch, vừa dễ làm vừa tốt cho sức khỏe lại tăng sinh khí, chống lại năng lượng âm.
GĐXH - Đây là thực phẩm rẻ tiền, chế biến được nhiều món ngon giúp giảm lượng đường trong máu, tăng cường độ chắc khỏe của xương, giảm nguy cơ loãng xương mà mọi người dễ dàng thấy ở các chợ.
GĐXH - Chỉ vài món ngon quen thuộc, bạn đã có mâm cơm 'bá cháy' khiến cả nhà mê mẩn, ăn hết veo cơm mà không cần cầu kỳ hay tốn nhiều thời gian.
