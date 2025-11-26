Người bị thận yếu nên uống những loại nước này

Nước lọc

Nước lọc là lựa chọn an toàn dành cho những người bệnh thận yếu. Bạn nên bổ sung đủ nước cho cơ thể để thúc đẩy các hoạt động trong cơ thể diễn ra bình thường, đặc biệt là hoạt động của hệ bài tiết. Theo khuyến cáo, bạn nên uống từ 1 đến 2 lít nước mỗi ngày.

Trà thảo mộc

Người bị thận yếu nên uống các loại trà thảo mộc. Các loại trà này hầu hết đều có tác dụng thải độc, kích thích hoạt động của hệ bài tiết, và lợi tiểu.

Các loại trà này hầu hết đều có tác dụng thải độc, kích thích hoạt động của hệ bài tiết, và lợi tiểu.

Bên cạnh đó, các thành phần trong trà như trà xanh, gừng, chanh… giúp cân bằng lượng đường trong cơ thể, hỗ trợ điều trị thận yếu hiệu quả.

Nước ép cà rốt

Trong nước ép cà rốt có chứa chất chống oxy hóa, hỗ trợ quá trình đào thải axit uric gây hại cho thận. Hơn nữa, việc ép lấy nước để uống đã phần nào giảm bớt gánh nặng hoạt động ở thận.

Nước ép táo

Táo là thực phẩm tốt cho thận, do đó bạn có thể sử dụng loại quả này để ép lấy nước uống cũng góp phần cải thiện tình trạng thận yếu.

Chất xơ hòa tan trong nước ép táo giúp cơ thể điều hòa đường huyết và giảm cholesterol trong máu, hỗ trợ quá trình lọc ở thận.

Táo là thực phẩm tốt cho thận, do đó bạn có thể sử dụng loại quả này để ép lấy nước uống, cũng góp phần cải thiện tình trạng thận yếu.

Sinh tố hoa quả

Sinh tố hoa quả cũng là một lựa chọn nên đưa vào danh sách nước uống tốt cho thận. Bạn nên lựa chọn loại quả phù hợp như các loại quả có hàm lượng kali, phốt pho thấp như việt quất, nho, dâu tây, chanh dây… để tạo nên các món sinh tố thơm ngon và an toàn. Tuy nhiên, người bệnh không nên cho thêm sữa hoặc đường vì có thể làm tăng protein và đường huyết.

Thận yếu nên kiêng gì?

Thực phẩm đóng hộp

Nếu bạn đang trong tình trạng thận yếu, tốt nhất nên hạn chế các loại thực phẩm đóng hộp. Trong các loại thực phẩm này chứa lượng lớn muối, người bệnh thận yếu không thể đào thải lượng natri dư thừa, chúng sẽ lưu lại trong cơ thể khiến cho bệnh càng trầm trọng hơn.

Nước uống sẫm màu

Để làm tăng hương vị cho thực phẩm, các nhà sản xuất thường thêm phốt pho vào thành phần nước sẫm màu. Lượng phốt pho nạp vào cơ thể vượt mức cần thiết và khiến thận suy yếu.

Chuối

Người bị thận yếu cần kiểm soát lượng kali nạp vào cơ thể. Tuy nhiên, chuối chứa rất nhiều loại chất này có nguy cơ khiến cho tình trạng bệnh chuyển biến nặng hơn. Ngoài chuối, bạn cũng nên hạn chế những loại trái cây nhiệt đới.

Người bị thận yếu cần kiểm soát lượng kali nạp vào cơ thể.

Thực phẩm chứa nhiều bơ sữa

Các thực phẩm từ bơ hay sữa chứa lượng lớn phốt pho và kali. Trung bình một ly sữa chứa đến 8g đạm, 252mg phốt pho, và 390mg kali. Do đó, người bệnh thận yếu nên hạn chế sử dụng các loại thực phẩm này.

Bánh quy hoặc khoai tây chiên giòn

Trong các thực phẩm chiên giòn có lượng natri cao và hàm lượng dinh dưỡng thấp. Ngoài ra, các thực phẩm được chiên lên có nguồn gốc từ các các loại rau củ tươi chứa nhiều tinh bột, kali như khoai tây. Đây đều là các chất mà người bệnh thận yếu nên tránh.

