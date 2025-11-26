Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Người bị thận yếu nên uống những loại nước này

Thứ tư, 07:01 26/11/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nước đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe nói chung và hoạt động của thận nói riêng. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cho bạn loại nước cho người bệnh thận yếu.

Nước lọc

Nước lọc là lựa chọn an toàn dành cho những người bệnh thận yếu. Bạn nên bổ sung đủ nước cho cơ thể để thúc đẩy các hoạt động trong cơ thể diễn ra bình thường, đặc biệt là hoạt động của hệ bài tiết. Theo khuyến cáo, bạn nên uống từ 1 đến 2 lít nước mỗi ngày.

Trà thảo mộc

Người bị thận yếu nên uống các loại trà thảo mộc. Các loại trà này hầu hết đều có tác dụng thải độc, kích thích hoạt động của hệ bài tiết, và lợi tiểu. 

Người bị thận yếu nên uống gì? - Ảnh 1.

Các loại trà này hầu hết đều có tác dụng thải độc, kích thích hoạt động của hệ bài tiết, và lợi tiểu.

Bên cạnh đó, các thành phần trong trà như trà xanh, gừng, chanh… giúp cân bằng lượng đường trong cơ thể, hỗ trợ điều trị thận yếu hiệu quả.

Nước ép cà rốt

Trong nước ép cà rốt có chứa chất chống oxy hóa, hỗ trợ quá trình đào thải axit uric gây hại cho thận. Hơn nữa, việc ép lấy nước để uống đã phần nào giảm bớt gánh nặng hoạt động ở thận.

Nước ép táo

Táo là thực phẩm tốt cho thận, do đó bạn có thể sử dụng loại quả này để ép lấy nước uống cũng góp phần cải thiện tình trạng thận yếu. 

Chất xơ hòa tan trong nước ép táo giúp cơ thể điều hòa đường huyết và giảm cholesterol trong máu, hỗ trợ quá trình lọc ở thận.

Người bị thận yếu nên uống gì? - Ảnh 2.

Táo là thực phẩm tốt cho thận, do đó bạn có thể sử dụng loại quả này để ép lấy nước uống, cũng góp phần cải thiện tình trạng thận yếu.

Sinh tố hoa quả

Sinh tố hoa quả cũng là một lựa chọn nên đưa vào danh sách nước uống tốt cho thận. Bạn nên lựa chọn loại quả phù hợp như các loại quả có hàm lượng kali, phốt pho thấp như việt quất, nho, dâu tây, chanh dây… để tạo nên các món sinh tố thơm ngon và an toàn. Tuy nhiên, người bệnh không nên cho thêm sữa hoặc đường vì có thể làm tăng protein và đường huyết.

Thận yếu nên kiêng gì?

Thực phẩm đóng hộp

Nếu bạn đang trong tình trạng thận yếu, tốt nhất nên hạn chế các loại thực phẩm đóng hộp. Trong các loại thực phẩm này chứa lượng lớn muối, người bệnh thận yếu không thể đào thải lượng natri dư thừa, chúng sẽ lưu lại trong cơ thể khiến cho bệnh càng trầm trọng hơn.

Nước uống sẫm màu

Để làm tăng hương vị cho thực phẩm, các nhà sản xuất thường thêm phốt pho vào thành phần nước sẫm màu. Lượng phốt pho nạp vào cơ thể vượt mức cần thiết và khiến thận suy yếu.

Chuối

Người bị thận yếu cần kiểm soát lượng kali nạp vào cơ thể. Tuy nhiên, chuối chứa rất nhiều loại chất này có nguy cơ khiến cho tình trạng bệnh chuyển biến nặng hơn. Ngoài chuối, bạn cũng nên hạn chế những loại trái cây nhiệt đới.

Người bị thận yếu nên uống gì? - Ảnh 3.

Người bị thận yếu cần kiểm soát lượng kali nạp vào cơ thể.

Thực phẩm chứa nhiều bơ sữa

Các thực phẩm từ bơ hay sữa chứa lượng lớn phốt pho và kali. Trung bình một ly sữa chứa đến 8g đạm, 252mg phốt pho, và 390mg kali. Do đó, người bệnh thận yếu nên hạn chế sử dụng các loại thực phẩm này.

Bánh quy hoặc khoai tây chiên giòn

Trong các thực phẩm chiên giòn có lượng natri cao và hàm lượng dinh dưỡng thấp. Ngoài ra, các thực phẩm được chiên lên có nguồn gốc từ các các loại rau củ tươi chứa nhiều tinh bột, kali như khoai tây. Đây đều là các chất mà người bệnh thận yếu nên tránh.

Người bị thận yếu nên uống gì? - Ảnh 4.Người suy thận nên ăn loại rau gì, củ gì?

GĐXH - Rau xanh luôn được coi là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe. Nhưng đối với bệnh nhân suy thận, việc tiêu thụ rau xanh phải là một lựa chọn an toàn.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người bị bệnh này khi ăn hạt chia cần lưu ý những điều sau

Người bị bệnh này khi ăn hạt chia cần lưu ý những điều sau

Loại rau thả lẩu hải sản khiến bổ dưỡng hơn, thơm ngon khó cưỡng, ngăn ngừa hấp thu chất béo

Loại rau thả lẩu hải sản khiến bổ dưỡng hơn, thơm ngon khó cưỡng, ngăn ngừa hấp thu chất béo

Người suy thận nên ăn loại rau gì, củ gì?

Người suy thận nên ăn loại rau gì, củ gì?

Để có một nồi lẩu gà lá giang tròn vị và giàu giá trị dinh dưỡng, hãy ăn cùng loại rau sau

Để có một nồi lẩu gà lá giang tròn vị và giàu giá trị dinh dưỡng, hãy ăn cùng loại rau sau

Rau cải xanh 'kỵ' gì, những người sau không nên ăn cải xanh

Rau cải xanh 'kỵ' gì, những người sau không nên ăn cải xanh

Cùng chuyên mục

Thức uống Tăng Thanh Hà yêu thích được tìm kiếm nhiều năm 2025

Thức uống Tăng Thanh Hà yêu thích được tìm kiếm nhiều năm 2025

Ăn - 3 giờ trước

GĐXH - Thức uống yêu thích của Tăng Thanh Hà gây sốt hè 2025 khi Google Trends ghi nhận lượng tìm kiếm matcha tăng vọt, có lúc gấp 5 lần cappuccino.

Cách chiên trứng bằng lò vi sóng không gây bắn bẩn

Cách chiên trứng bằng lò vi sóng không gây bắn bẩn

Ăn - 3 giờ trước

Nếu đang vội hoặc không đủ dụng cụ nấu nướng, bạn có thể tận dụng lò vi sóng làm món trứng chiên nhanh gọn theo hướng dẫn của chuyên gia Tom Ferris.

Cách làm bánh mì healthy với nguyên liệu đơn giản chỉ với một chiếc nồi chiên không dầu

Cách làm bánh mì healthy với nguyên liệu đơn giản chỉ với một chiếc nồi chiên không dầu

Ăn - 9 giờ trước

Với nguyên liệu cơ bản, không đòi hỏi các dụng cụ chuyên nghiệp, bạn có thể dùng lò chiên không dầu để nướng bánh mì healthy.

Morinaga – Từ Nhật Bản đến Việt Nam: Đồng hành cùng tinh thần bền bỉ của JCCI Ekiden 2025

Morinaga – Từ Nhật Bản đến Việt Nam: Đồng hành cùng tinh thần bền bỉ của JCCI Ekiden 2025

Ăn - 19 giờ trước

Ngày 23/11/2025 vừa qua, Công ty Cổ phần Morinaga Nutritional Foods Vietnam (MNFV) tự hào trở thành nhà tài trợ cho Giải chạy tiếp sức JCCI Ekiden 2025, sự kiện thể thao thường niên do Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) tổ chức. Đây là sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy tinh thần gắn kết và sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam.

Gợi ý 10 mâm cơm dành cho gia đình 3 - 4 người tiện lợi, đủ chất, ngon miệng, tiết kiệm

Gợi ý 10 mâm cơm dành cho gia đình 3 - 4 người tiện lợi, đủ chất, ngon miệng, tiết kiệm

Ăn - 21 giờ trước

GĐXH - Mâm cơm của "mẹ đảm" Mỹ Trâm (Hà Nội) là gợi ý tuyệt vời cho gia đình 3 người trong những ngày luôn phải lo lắng "hôm nay ăn gì?"

Loạt món ngon từ loại thức ăn 'chống lão hóa tự nhiên' khiến chị em thích thú

Loạt món ngon từ loại thức ăn 'chống lão hóa tự nhiên' khiến chị em thích thú

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Từ lâu, nhiều bà nội trợ thường loại bỏ bì lợn khi chế biến vì cho rằng, đây là phần không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, bì lợn thực chất chứa nhiều dưỡng chất có lợi nếu sử dụng đúng cách. Đây còn là món ngon "chống lão hóa tự nhiên" mà chị em nên dùng.

Nhà hàng Nhật kín chỗ nhờ món thịt gấu

Nhà hàng Nhật kín chỗ nhờ món thịt gấu

Ăn - 1 ngày trước

Tại nhà hàng Vườn nấm Suzuka ở vùng núi Okuchichibu, bàn kín chỗ, khách phải chờ hàng giờ để thưởng thức thịt gấu vừa bẫy.

Món ngon ngày lạnh: Mẹ đảm mách cách làm thịt kho Đông Pha mềm béo, thơm lừng

Món ngon ngày lạnh: Mẹ đảm mách cách làm thịt kho Đông Pha mềm béo, thơm lừng

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Thịt kho Đông Pha luôn có một sức hút rất riêng: mềm – béo – thơm – đậm vị, miếng thịt bóng lúng liếng “gọi mời”. Vào những ngày trời lạnh, có nồi thịt kho này đưa cơm thì đúng chuẩn ấm bụng. Nếu là tín đồ của thịt kho, bạn nên thử ngay.

Loại thực phẩm tốt nhất cho người bị bệnh thận

Loại thực phẩm tốt nhất cho người bị bệnh thận

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Tránh hoặc hạn chế một số loại thực phẩm trong chế độ ăn uống của bạn có thể giúp bạn giảm sự tích tụ các chất thải trong máu, cải thiện chức năng thận. Bài viết dưới đây gợi ý về loại thực phẩm tốt nhất cho người bị bệnh thận.

Cách làm bánh mì healthy bằng nồi chiên không dầu

Cách làm bánh mì healthy bằng nồi chiên không dầu

Ăn - 1 ngày trước

Với nguyên liệu cơ bản, không đòi hỏi các dụng cụ chuyên nghiệp, bạn có thể dùng lò chiên không dầu để nướng bánh mì healthy.

Xem nhiều

Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vị

Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vị

Ăn

GĐXH – Rau cải cúc đang vào mùa ngon nhất. Loại rau được ví như “vua hoàng đế”có đầy ở chợ Việt giúp làm ấm cơ thể, giảm ho, cải thiện giấc ngủ ngày lạnh… càng tốt hơn cho sức khỏe nếu biết cách chế biến trọn vị dưới đây.

Gợi ý 10 mâm cơm dành cho gia đình 3 - 4 người tiện lợi, đủ chất, ngon miệng, tiết kiệm

Gợi ý 10 mâm cơm dành cho gia đình 3 - 4 người tiện lợi, đủ chất, ngon miệng, tiết kiệm

Ăn
Món ngon ngày lạnh: Mẹ đảm mách cách làm thịt kho Đông Pha mềm béo, thơm lừng

Món ngon ngày lạnh: Mẹ đảm mách cách làm thịt kho Đông Pha mềm béo, thơm lừng

Ăn
Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Ăn
Món ngon ngày lạnh: Cách làm sạch bì lợn không còn bị hôi và gợi ý 2 món ngon ấm bụng dễ làm

Món ngon ngày lạnh: Cách làm sạch bì lợn không còn bị hôi và gợi ý 2 món ngon ấm bụng dễ làm

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top