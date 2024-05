Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo điều tra rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động tại Đồng Nai

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai Nổ lò hơi tại Đồng Nai, 6 người tử vong, 7 người bị thương nặng

Trước đó, vào 8h30’ ngày 1/5, tại Công ty TNHH gỗ Bình Minh (thuộc ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) do ông Feng Yong, quốc tịch Trung Quốc làm Giám đốc đã xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, nổ lò hơi làm 6 công nhân tử vong tại hiện trường và 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ nổ khiến nhiều người chết và bị thương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã kịp thời có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đưa người bị nạn đi cấp cứu, thực hiện các biện pháp giải quyết ban đầu; phong tỏa và khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc; đồng thời thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được thông tin báo cáo về vụ việc, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân, ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, ổn định an ninh công nhân tại Công ty TNHH gỗ Bình Minh; đồng thời tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Công điện số 42/CĐ-TTg về vụ nổ lò hơi tại Công ty TNHH gỗ Bình Minh.

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, để kịp thời khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).