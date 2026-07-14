Nữ sinh mang hai dòng máu Việt - Pháp đang gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026
GĐXH - Nữ sinh 19 tuổi Gouband Lisa với dòng máu Việt - Pháp đang thu hút sự chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô nàng không chỉ xinh đẹp mà còn thông thạo 3 ngôn ngữ.
Lisa yêu thích thể thao, nhất là bóng đá và bóng bầu dục. Người đẹp nói lưu loát tiếng Việt, Anh, Pháp và có thể giao tiếp cơ bản tiếng Trung.
“Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, nơi tôi học được nhiều bài học quý giá về kỷ luật, lòng cống hiến và tình yêu thương con người. Điều làm tôi khác biệt là khả năng giao tiếp thành thạo ba ngôn ngữ. Với tôi, mỗi ngôn ngữ là một nền văn hóa, một cách tư duy mới”, cô nói.
Trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, Lisa từng vào đến Top 10 Miss Cosmo TPHCM 2026.
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