Nữ sinh mang hai dòng máu Việt - Pháp đang gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026

“Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, nơi tôi học được nhiều bài học quý giá về kỷ luật, lòng cống hiến và tình yêu thương con người. Điều làm tôi khác biệt là khả năng giao tiếp thành thạo ba ngôn ngữ. Với tôi, mỗi ngôn ngữ là một nền văn hóa, một cách tư duy mới”, cô nói.