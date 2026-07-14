Phan Hiển tự hào khoe góc nghiêng của Khánh Thi và con gái út Lisa

Con trai Khánh Thi, Phan Hiển mang đến tin vui gì mà khiến các fan hâm mộ rầm rộ chúc mừng? GĐXH - Kubi - con trai Khánh Thi, mới đây đã đạt thành tích thi đấu ấn tượng khi giành 8 HCV ở lứa tuổi thiếu nhi tại giải quốc tế WDSF - Giải Vô địch Khiêu vũ Thể thao Việt Nam.

Phan Hiển chia sẻ hình ảnh góc nghiêng của Khánh Thi và con gái Lisa kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Mọi người thấy giống nhau không ạ?". Phần đông người hâm mộ đều dành lời khen cho hai mẹ con vì có nhiều nét giống nhau.

Khánh Thi và con gái trên trang cá nhân của Phan Hiển.

Trước đó, Phan Hiển cũng có động thái khoe con với hình ảnh đẹp của bé Lisa, ngoài hình ảnh này, nam kiện tướng dance sport còn nhắn gửi lời "có cánh" đến Khánh Thi: "Tác dụng của việc lấy vợ đẹp là chắc chắn con mình sẽ đẹp hơn mình".

Trên trang cá nhân, Khánh Thi cũng khoe con gái út - Lisa 2 tuổi. Cô tiết lộ Lisa rất quậy và lanh lợi. Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật nổi tiếng, bé Lisa – con gái của kiện tướng dancesport Khánh Thi và vũ công Phan Hiển từ sớm đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Không chỉ thừa hưởng ngoại hình đáng yêu, Lisa còn khiến nhiều người thích thú bởi tính cách lanh lợi, biểu cảm tự nhiên và những khoảnh khắc đời thường đầy năng lượng.

Phan Hiển và bé Lisa.

Ngay từ khi còn nhỏ, Lisa đã thường xuyên xuất hiện cùng bố mẹ trong các sự kiện, chương trình biểu diễn cũng như trên mạng xã hội. Những hình ảnh, video ghi lại khoảnh khắc bé vui chơi, trò chuyện hay thậm chí "bắt chước" những bước nhảy của bố mẹ nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích. Khán giả nhận xét rằng Lisa không chỉ đáng yêu mà còn bộc lộ sự tự tin hiếm thấy ở độ tuổi của mình.



Theo chia sẻ từ Khánh Thi, Lisa là một cô bé khá cá tính, hoạt bát và giàu cảm xúc. Bé thường xuyên thể hiện sự hài hước qua cách nói chuyện, đôi khi "đối đáp" khiến người lớn cũng phải bật cười. Chính sự hồn nhiên, tự nhiên này đã giúp Lisa ghi điểm trong lòng người hâm mộ, trở thành một trong những "nhóc tì" được yêu thích trên mạng xã hội. Không nằm ngoài truyền thống gia đình, Lisa cũng sớm được tiếp xúc với bộ môn dancesport. Dù còn nhỏ, bé đã tỏ ra thích thú với âm nhạc và nhịp điệu.

Vẻ ngoài đáng yêu của con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển.

Những bước nhảy ngẫu hứng của Lisa tuy đơn giản nhưng lại toát lên sự tự tin và niềm vui, điều mà nhiều khán giả cho rằng chính là "chất nghệ sĩ" được thừa hưởng từ bố mẹ. Tuy nhiên, Khánh Thi và Phan Hiển cho biết họ không đặt áp lực lên con, mà mong muốn Lisa phát triển tự nhiên, được vui chơi và khám phá sở thích của mình.

Bên cạnh sự nổi tiếng, gia đình Khánh Thi cũng rất chú trọng đến việc nuôi dạy con theo hướng cân bằng. Lisa được tạo điều kiện học tập, sinh hoạt như các bạn đồng trang lứa, đồng thời được dạy về sự lễ phép, tự lập từ sớm. Khánh Thi từng chia sẻ rằng cô muốn các con hiểu giá trị của lao động và biết trân trọng những gì mình có, thay vì chỉ dựa vào danh tiếng của bố mẹ.

Lisa bên bố mẹ và anh chị.

Một điểm đáng chú ý là cách Khánh Thi quản lý hình ảnh của con trên mạng xã hội. Dù thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đáng yêu của Lisa, nữ kiện tướng vẫn giữ sự chừng mực, tránh khai thác quá mức đời sống riêng tư của con. Điều này nhận được sự đồng tình từ nhiều phụ huynh, trong bối cảnh việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em ngày càng được quan tâm.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam. Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.

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