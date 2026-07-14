Hồng Đào ngọt ngào nói về con gái út: 'Con là lý do để mẹ luôn hạnh phúc'

Mới đây, Hồng Đào đăng ảnh chụp cùng con gái út Sophia Minh Châu nhân dịp tuổi mới của ái nữ. Trong những khoảnh khắc đời thường, hai mẹ con nở nụ cười rạng rỡ. Kèm theo bức ảnh, nữ nghệ sĩ chúc: "Mẹ chúc cô Út của mẹ tuổi mới thật khỏe mạnh, bình an, được nhiều yêu thương và mỗi ngày đều có thật nhiều lý do để mỉm cười".

Đặc biệt, câu nhắn đơn giản sau đó khiến nhiều người không khỏi xúc động: "Riêng Mẹ, con chính là một trong những lý do để mẹ luôn vui, luôn hạnh phúc và thấy cuộc sống của mẹ ý nghĩa hơn. I love you!".

Hồng Đào đăng tải khoảnh khắc bên con gái út Sophia Minh Châu nhân dịp sinh nhật tuổi mới. Nữ nghệ sĩ viết: "Con là một trong những lý do để mẹ luôn hạnh phúc".

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, nhiều đồng nghiệp như: NSND Hồng Vân, NSND Trịnh Kim Chi, danh hài Vân Sơn, Lê Khánh... đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Sophia Minh Châu. Không chỉ thế, bên dưới bài đăng, người hâm mộ cũng để lại nhiều bình luận bày tỏ sự yêu mến dành cho hai mẹ con, chúc Sophia luôn bình an, hạnh phúc và thành công trên con đường mình đã chọn.

Sophia Minh Châu sinh năm 2002, là con gái út của Hồng Đào và chồng cũ Quang Minh. Cô nàng sở hữu gương mặt thanh tú, chiều cao khoảng 1m7 nổi bật. Mỗi lần xuất hiện trong những bức ảnh do mẹ chia sẻ, Sophia đều nhận được nhiều lời khen ngợi diện mạo.

Dù có bố mẹ đều là nghệ sĩ nổi tiếng, Sophia không chọn nối nghiệp doanh nghiệp gia đình mà theo đuổi con đường riêng. Hiện cô sinh sống, học tập và làm việc tại Mỹ. Giống chị gái Vicky Phương Vân (sinh năm 1996), Sophia có cuộc sống khá kín tiếng, ít khi xuất hiện trước truyền thông.

Hồng Đào và 2 con gái: Sophia Minh Châu (SN 2002) và Vicky Phương Vân (SN 1996).

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 24 năm cùng Quang Minh, Hồng Đào ít chia sẻ về chuyện tình cảm. Thay vào đó, cô tập trung cho công việc, chăm sóc sức khỏe và dành thời gian đồng hành cùng hai con gái.

Chính vì vậy, dòng tâm sự lần này được nhiều người xem như lời khẳng định rằng các con luôn là nguồn động lực lớn nhất giúp nữ nghệ sĩ vượt qua những giai đoạn khó khăn, giữ được tinh thần thần lạc quan và tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống.

Hồng Đào từng tiết lộ cả hai con gái đều sống tự lập từ sớm, chủ động đi làm để tự trang trải chi phí sinh hoạt. Điều làm nữ nghệ sĩ tự hào không phải là các con nổi tiếng hay không, mà là sự trưởng thành, bản lĩnh và lối sống giản dị.

Ở tuổi ngoài 60, Hồng Đào vẫn duy trì lịch trình làm việc giữa Việt Nam và Mỹ. Cô tích cực tham gia các dự án điện ảnh, sân khấu và chương trình truyền hình, đồng thời dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, nữ nghệ sĩ đều được khen ngợi bởi vẻ ngoài trẻ trung, thần thái rạng rỡ và nguồn năng lượng tích cực.