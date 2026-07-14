Tin sao 14/7: Con trai của Thanh Thúy gây chú ý, Chi Pu 'khoe' đường cong quyến rũ ở Paris

Thứ ba, 17:59 14/07/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Con trai của cặp vợ chồng diễn viên Thanh Thúy - Đức Thịnh chuẩn bị bước vào lớp 12 và có ngoại hình rất giống bố, trong khi đó ca sĩ Chi Pu gây chú ý khi dạo bước đầy quyến rũ tại Paris.

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Ca sĩ Đông Nhi chia sẻ hình ảnh gia đình đi nghỉ dưỡng ở Đà Lạt. Theo nữ ca sĩ, gia đình cô chọn ở homestay nhỏ xinh, mộc mạc nhưng cũng rất tinh tế. 

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Ca sĩ Đông Nhi cho hay, cô và gia đình tìm thấy được sự thư thái, bình yên và một không gian thực sự cho riêng mình khi ở nơi đây.

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Diễn viên Ngọc Anh chia sẻ hình ảnh hậu trường khi đóng phim "Cao nguyên xanh". Hình ảnh nữ diễn viên chăm chú đọc kịch bản, gương mặt xinh xắn, trong trẻo nhận được nhiều lời khen của khán giả.

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Trong phim "Cao nguyên xanh" Ngọc Anh vào vai Vân là vợ sắp cưới của Quang Tuấn (Xuân Phúc), một người phụ nữ nhẹ nhàng nhưng cực kỳ quyết đoán. Bằng tình yêu mãnh liệt và lý trí vững vàng, cô chấp nhận lùi lại làm hậu phương vững chắc, thấu hiểu mọi rào cản khi yêu một người lính.

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Trong loạt ảnh mới gây chú ý của Chi Pu khi cô xuất hiện giữa khung cảnh cổ kính của Paris (Pháp). Nữ ca sĩ diện áo hai dây màu đen ôm sát cơ thể, kết hợp cùng quần lửng đồng màu. 

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Thiết kế tối giản giúp nữ ca sĩ phong cách mạnh mẽ, thân hình cân đối, vòng eo thon gọn và đường nét nữ tính.

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Diễn viên Thanh Thúy chia sẻ hình ảnh hai mẹ con ở trường học, nữ diễn viên tiết lộ con trai chuẩn bị bước vào lớp 12.

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Con trai của Thanh Thúy nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ khi được khen cao lớn, đẹp trai và giống bố Đức Thịnh "như đúc".

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NSND Lan Hương (Bông) chia sẻ hình ảnh chụp chung với những người bạn thân thiết là những nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Quốc Khánh, MC Thảo Vân...

(Ảnh FB nhân vật)

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