Tin sao 14/7: Con trai của Thanh Thúy gây chú ý, Chi Pu 'khoe' đường cong quyến rũ ở Paris

Trong phim "Cao nguyên xanh" Ngọc Anh vào vai Vân là vợ sắp cưới của Quang Tuấn (Xuân Phúc), một người phụ nữ nhẹ nhàng nhưng cực kỳ quyết đoán. Bằng tình yêu mãnh liệt và lý trí vững vàng, cô chấp nhận lùi lại làm hậu phương vững chắc, thấu hiểu mọi rào cản khi yêu một người lính.

