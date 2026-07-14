Tin sao 14/7: Con trai của Thanh Thúy gây chú ý, Chi Pu 'khoe' đường cong quyến rũ ở Paris
GĐXH - Con trai của cặp vợ chồng diễn viên Thanh Thúy - Đức Thịnh chuẩn bị bước vào lớp 12 và có ngoại hình rất giống bố, trong khi đó ca sĩ Chi Pu gây chú ý khi dạo bước đầy quyến rũ tại Paris.
Bố đẻ H'Hen Niê gây chú ý, nàng hậu hé lộ 'mất tiền oan' vì anh em traiGiải trí -
GĐXH - H'Hen Niê không chỉ gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc bố đẻ cùng con gái Harley đi chơi mà còn bởi chuyện "dở khóc dở cười" khi "chốt đơn" 2 hecta đất cho anh em trai.
Hồng Đào ngọt ngào nói về con gái út: 'Con là lý do để mẹ luôn hạnh phúc'Giải trí -
GĐXH - Nhân dịp sinh nhật con gái út Sophia Minh Châu, nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ đầy yêu thương: "Con là một trong những lý do để mẹ luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc". Dòng tâm sự nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ đồng nghiệp và người hâm mộ.
Jennie (BLACKPINK) nhận tin vui cùng 'Dracula'Thế giới showbiz -
GĐXH - Theo thông báo của Billboard ngày 14/7, "Dracula" - đĩa đơn hợp tác giữa Jennie và nhóm nhạc Úc Tame Impala đã vươn lên vị trí thứ 5 trên Billboard Hot 100.
'Tổng tài' đến nhà tặng quà, ông Đăng (NSƯT Chí Trung) phũ phàng đuổi vềXem - nghe - đọc -
GĐXH - Sơn mang quà tới tận nhà để biếu nhưng lại bị ông Đăng đuổi thẳng.
Gia đình Ốc Thanh Vân trở lại Úc gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Mới đây, Ốc Thanh Vân đã chia sẻ những khoảnh khắc bên gia đình tại Úc. Được biết, đây là kỳ nghỉ của gia đình cô.
Nữ sinh mang hai dòng máu Việt - Pháp đang gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026Giải trí -
GĐXH - Nữ sinh 19 tuổi Gouband Lisa với dòng máu Việt - Pháp đang thu hút sự chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô nàng không chỉ xinh đẹp mà còn thông thạo 3 ngôn ngữ.
Quang Tuấn đến cơ sở là 'điểm nóng' phức tạpXem - nghe - đọc -
GĐXH - Vừa nhận nhiệm vụ mới tại cơ sở, Quang Tuấn đã phải đối mặt với những bất ổn tiềm tàng, các thế lực tội phạm đẩy nhanh kế hoạch chống phá quyết liệt.
Phan Hiển tự hào khoe góc nghiêng của Khánh Thi và con gái út LisaGiải trí -
GĐXH - Phan Hiển luôn hạnh phúc và tự hào về vợ Khánh Thi cùng các con. Mới đây, anh tiếp tục khoe góc nghiêng của vợ và con gái út Lisa.
Justin Bieber, Madonna và Shakira biểu diễn tại Chung kết FIFA World Cup 2026Thế giới showbiz -
GĐXH - Các ca sĩ nổi tiếng thế giới Madonna, BTS, Justin Bieber và Shakira sẽ trình diễn sự kiện giờ nghỉ giữa hiệp ở trận chung kết FIFA World Cup 2026.
Sơn mời Diệu ở lại làm giám đốc khiến Sinh hụt hẫngXem - nghe - đọc -
GĐXH - Sơn không chỉ mua lại xưởng, mà còn mời Diệu ở lại làm giám đốc, điều này khiến Sinh hụt hẫng vì đang có ý định theo đuổi cô.