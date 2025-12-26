Bộ Xây dựng cấp Giấy phép kinh doanh Cảng HKQT Phú Quốc cho Sun Group
Bộ Xây dựng ban hành Giấy phép kinh doanh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc số 27/GPKDCHK-BXD ngày 25/12/2025 cho Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời thuộc Tập đoàn Sun Group.
Trước đó, ngày 22 tháng 12 năm 2025, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công An đã có Quyết định số 12045/QĐ-QLXNC phê duyệt Chương trình an ninh hàng không Cảng HKQT Phú Quốc.
Cục Hàng không Việt Nam cũng đã ban hành Giấy chứng nhận Khai thác Cảng hàng không số 6645/GCNKT-CHK ngày 25/12/2025 cho Chi nhánh Cảng HKQT Phú quốc - Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt trời thuộc Sun Group.
Theo Giấy phép kinh doanh cảng hàng không, Quyết định phê duyệt Chương trình an ninh hàng không và Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, kể từ 00h00 ngày 01/01/2026, Chi nhánh Cảng HKQT Phú quốc - Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời (SAC) của Sun Group sẽ trở thành Người khai thác cảng mới, được kinh doanh và vận hành Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. SAC có trách nhiệm thực hiện đầy đủ công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không, bảo đảm Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hoạt động an ninh, an toàn, thông suốt và không gián đoạn, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hàng không Việt Nam và pháp luật có liên quan.
Các văn bản pháp lý nêu trên được ban hành trên cơ sở các căn cứ pháp lý liên quan đến quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; các quyết định về thu hồi, chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng hàng không và giao nguyên trạng tài sản cho doanh nghiệp tiếp nhận vận hành. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình hoàn thiện mô hình khai thác mới đối với Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – một hạ tầng cửa ngõ chiến lược của đảo Ngọc.
Đầu tháng 8/2025, UBND tỉnh An giang đã có Quyết định giao cho Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời thuộc Sun Group thuê đất cho Dự án đầu tư mở rộng cảng HKQT Phú Quốc với quy mô diện tích hơn 800 ha, tiêu chuẩn 4E ICAO, mục tiêu nâng công suất giai đoạn 1 lên 20 triệu hành khách/năm. Dự án đầu tư mở rộng Cảng HKQT Phú Quốc là một trong năm Dự án đạt và vượt tiến độ trong tổng số 21 Dự án ưu tiên chuẩn bị cho APEC 2027.
Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời đã cùng các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, gồm đường cất hạ cánh số 2, nhà ga quốc tế T2, nhà ga VIP, mở rộng sân đỗ và hệ thống hạ tầng phụ trợ, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại buổi làm việc ngày 14/11/2025.
Cảng hàng không quốc tế được giao cho một doanh nghiệp tư nhân trực tiếp quản lý, vận hành và khai thác. Mô hình này được kỳ vọng sẽ phát huy tính chủ động, linh hoạt trong vận hành, nâng cao hiệu quả đầu tư, chất lượng dịch vụ và khả năng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng nhanh của một điểm đến du lịch quốc tế như Phú Quốc.
Trong bối cảnh lượng khách đến Phú Quốc tăng trưởng, sân bay thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, một mô hình vận hành mới được áp dụng sẽ giúp Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc không chỉ đảm bảo sự ổn định, duy trì an ninh, an toàn tuyệt đối, đồng thời cải thiện trải nghiệm khách hàng đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế.
Đây cũng là bước tạo nền tảng quan trọng để Cảng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hành khách trong thời gian tới và Phú Quốc được chọn là điểm đến của APEC 2027, đồng thời được định hướng phát triển thành đô thị biển quốc tế, trung tâm du lịch, dịch vụ có sức cạnh tranh trong khu vực.
Sun Group
SUV cỡ nhỏ giá 335 triệu đồng sẽ bán ở Việt Nam thiết kế cá tính, trang bị tiện ích sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - SUV cỡ nhỏ pin lithium chạy xa 401km/1 lần sạc, thiết kế cá tính giúp gia tăng độ phủ ở phân khúc xe điện phổ thông.
Tiểu thương chia sẻ về một loại cam đang bán tràn ngập thị trường, được người tiêu dùng không tiếc tiền muaSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Loại cam này được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng, tiểu thương nhập hàng về bán liên tục nhưng có khi vẫn không đủ giao cho khách.
Hà Nội đấu giá nhiều khu đất, giá khởi điểm từ vài triệu đến hàng trăm tỷ đồngGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Cuối tháng 12/2025 và đầu năm 2026, Hà Nội dự kiến tổ chức liên tiếp nhiều phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa bàn ngoại thành, với quy mô từ các thửa đất nhỏ lẻ đến những khu đất hàng chục nghìn mét vuông, tổng giá trị khởi điểm lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/12/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Bất ngờ ngân hàng có lãi tới 7,1% khi gửi 100 triệu đồng kỳ hạn 6 thángGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Với gần 30 ngân hàng, mức lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 3 - 7,1%/năm.
Giá iPhone 14 Plus giảm kỷ lục, trang bị hấp dẫn chẳng kém iPhone 17 Plus, xứng danh iPhone Plus rẻ, xịn nhất Việt NamGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 14 Plus cũ này lại được chuộng hơn hẳn iPhone 17 Plus vì sở hữu loạt trang bị hiện đại đi kèm mức giá cực “mềm” cuối tháng 12.
Dự đoán thị trường đào Tết 2026 từ chủ vựa hơn nghìn gốc đào tại Hà NộiSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
GĐXH - Từ góc nhìn của người gắn bó nhiều năm với nghề trồng đào, ông Đinh Văn Chiến (Hà Đông, Hà Nội), chủ vựa đào quy mô hơn 1.000 gốc cho rằng thị trường đào Tết năm 2026 nhiều khả năng sẽ tiếp tục đối mặt với những biến động, đặc biệt là về sức mua.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 26 - 28/12/2025: Sáng sớm nhiều khu dân cư không có điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Ba loại bỉm nội địa Trung Quốc Bejoyie, Youli và Hipgig: Giá rẻ như bỉm thường, chất lượng ‘xịn’ chẳng kém Moony, Merries mẹ bỉm sữa có chuộng?Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
GĐXH - Bejoyie, Youli và Hipgig những sản phẩm nội địa Trung Quốc có thiết kế hiện đại, công nghệ thấm hút cao, mức giá chỉ bằng một nửa các thương hiệu Nhật – Hàn đang thống lĩnh thị trường. Liệu đây có phải là “Kia Morning” của ngành bỉm, sẵn sàng thách thức Moony, Merries và Bobby?
Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà riêng tại 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh ThanhGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng tại 5 xã mới: Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh được hình thành từ xã Đông Anh cũ ghi nhận ở ngưỡng cao.
Xe máy điện giá 20 triệu đồng đẹp cổ điển lấn át SH Mode, trang bị hiện đại, rẻ hơn hẳn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện sở hữu thiết kế đẹp lấn át cả Honda Vision và SH Mode, đặc biệt giá bán chỉ từ 20 triệu đồng.