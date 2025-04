Bộ Y tế thông tin nhanh về những trường hợp mắc bệnh chưa rõ nguyên nhân tại Nga

Những ngày gần đây, hệ thống giám sát dựa vào sự kiện ghi nhận thông tin từ các kênh truyền thông báo chí và mạng xã hội về các trường hợp mắc bệnh không rõ nguyên nhân trên người tại Liên bang Nga. Liên quan đến vấn đề này, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, từ ngày 31/3/2025, một số trang thông tin điện tử nước ngoài đưa tin về việc ghi nhận các trường hợp mắc bệnh không rõ nguyên nhân trên người tại Liên bang Nga.

Theo đó, ban đầu bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như: mệt mỏi, đau người, suy nhược như các bệnh lý thông thường theo mùa. Tuy nhiên, sau vài ngày (3-4), xuất hiện các triệu chứng sốt cao (39 độ C), ho dữ dội đến mức chảy nước mắt và đờm có lẫn máu, mệt mỏi phải nằm liệt giường. Nhiều bệnh nhân có xét nghiệm âm tính với COVID-19 và cúm. Chưa xác định tác nhân gây bệnh mới trên những bệnh nhân này.

Ảnh minh họa.

Sau khi ghi nhận các thông tin nêu trên, Cục phòng bệnh đã liên hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam để xác minh, làm rõ thông tin. Đến thời điểm hiện tại, thông tin ban đầu từ Cơ quan Đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế (IHR) của WHO tại khu vực châu Âu, một số trường hợp bệnh đã xác định nguyên nhân gây bệnh là do nhiễm vi khuẩn Mycoplasma. WHO đang liên hệ với cơ quan y tế tại Liên bang Nga để làm rõ thêm thông tin.

Vi khuẩn Mycoplasma gây nhiễm trùng đường hô hấp làm tổn thương niêm mạc đường hô hấp (gồm cả họng, khí quản và phổi); bệnh lây truyền từ người sang người qua các giọt dịch tiết nhỏ chứa vi khuẩn do ho, hắt hơi; bệnh có thể được điều trị bằng kháng sinh.

Trên cơ sở các thông tin ghi nhận từ hệ thống giám sát dựa vào sự kiện, Cục Phòng bệnh đã chủ động theo dõi, giám sát thông tin về diễn biến tình hình các ca bệnh và các biện pháp phòng chống tại Liên bang Nga.

Cục Phòng bệnh cho biết, đơn vị này sẽ tiếp tục bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh; phối hợp chặt chẽ với WHO, đầu mối thực hiện IHR của Liên bang Nga để cập nhật thông tin và chủ động cung cấp, chia sẻ thông tin đầy đủ chính xác, không để xảy ra hoang mang, lo lắng nhưng đồng thời không chủ quan, lơ là trước các diễn biến của tình hình dịch bệnh, nhất là trong giai đoạn giao mùa hiện nay với điều kiện thời tiết thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh qua đường hô hấp lây lan.

Nga lên tiếng về loại virus chưa xác định gây ra tình trạng sốt và ho ra máu Rospotrebnadzor - cơ quan của Nga chịu trách nhiệm giám sát việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng - đã lên tiếng về loại virus lạ này.