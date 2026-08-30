Áo đôi của Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik

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An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik từng lộ dấu hiệu diện đồ đôi trước khi công khai tình cảm ở chung kết ASEAN Cup 2026.

Áo đôi Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik: Cặp đôi gây sốt tại ASEAN Cup 2026 - Ảnh 1.Á hậu Việt làm mẹ đơn thân vừa được Thủ môn Lê Giang Patrik ôm ăn mừng chiến thắng, là ai?

GĐXH - Á hậu Hoàng Oanh vừa gây chú ý khi xuống sân cỏ cùng bạn trai tin đồn - thủ môn Lê Giang Patrik nâng cúp vàng mừng Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026.

Sau công khai tình cảm vào đêm chung kết ASEAN Cup 2026 tối 26/8, MC Hoàng Oanh và Patrik Lê Giang lập tức là cái tên lên xu hướng tìm kiếm.

Kéo theo đó, loạt dấu hiệu hẹn hò của cặp đôi từ cuối năm 2025 được cộng đồng mạng "đào lại" gây xôn xao. Đặc biệt, hình ảnh Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik diện áo giống nhau cũng được chia sẻ lại.

Cụ thể, hồi cuối tháng 6, người đẹp sinh năm 1990 từng khoe bức ảnh mặc một chiếc áo khoác dạ kẻ caro. Một số khán giả nhận ra, mẫu áo tương tự được thủ thành của đội tuyển Việt Nam diện vài lần trước đó. Trong nhiều hình ảnh trên trang cá nhân, Lê Giang Patrik thường xuyên khoác chiếc áo giống hệt thiết kế của bạn gái.

Áo đôi Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik: Cặp đôi gây sốt tại ASEAN Cup 2026 - Ảnh 2.

Lê Giang Patrik và Hoàng Oanh diện mẫu áo tương tự nhau trước khi công khai hẹn hò.

Soi lại khoảnh khắc lộ dấu hiệu hẹn hò của Hoàng Oanh và bạn trai Lê Giang Patrik:

Áo đôi Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik: Cặp đôi gây sốt tại ASEAN Cup 2026 - Ảnh 3.

Hôm 2/9/2025, người hâm mộ cũng phát hiện ra Hoàng Oanh cùng con trai riêng và Lê Giang Patrik đăng ảnh check-in tại cùng một địa điểm ở TP HCM. Lúc đó, cặp sao cùng chọn trang phục tông trắng - nâu đồng điệu.

Áo đôi Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik: Cặp đôi gây sốt tại ASEAN Cup 2026 - Ảnh 4.

Cả hai cùng check-in tại một địa điểm.

Áo đôi Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik: Cặp đôi gây sốt tại ASEAN Cup 2026 - Ảnh 5.

Những dấu hiệu cho thấy cả hai đã kín đáo tìm hiểu nhau thời gian qua. Patrik Lê Giang sinh năm 1992 tại Slovakia, có bố là người Việt Nam và mẹ là người Slovakia. Thủ môn cao 1m88 từng thi đấu tại Slovakia và Cộng hòa Séc trước khi về Việt Nam năm 2023. Anh lần lượt khoác áo CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TPHCM. Hoàng Oanh sinh năm 1990, giành giải nhất Hot VTeen 2006 và Á hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012. Sau khi ly hôn chồng người Mỹ năm 2022, cô tập trung vào công việc và chăm sóc con trai.

 

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