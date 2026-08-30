Áo đôi của Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik
GĐXH - Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik từng lộ dấu hiệu diện đồ đôi trước khi công khai tình cảm ở chung kết ASEAN Cup 2026.
Sau công khai tình cảm vào đêm chung kết ASEAN Cup 2026 tối 26/8, MC Hoàng Oanh và Patrik Lê Giang lập tức là cái tên lên xu hướng tìm kiếm.
Kéo theo đó, loạt dấu hiệu hẹn hò của cặp đôi từ cuối năm 2025 được cộng đồng mạng "đào lại" gây xôn xao. Đặc biệt, hình ảnh Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik diện áo giống nhau cũng được chia sẻ lại.
Cụ thể, hồi cuối tháng 6, người đẹp sinh năm 1990 từng khoe bức ảnh mặc một chiếc áo khoác dạ kẻ caro. Một số khán giả nhận ra, mẫu áo tương tự được thủ thành của đội tuyển Việt Nam diện vài lần trước đó. Trong nhiều hình ảnh trên trang cá nhân, Lê Giang Patrik thường xuyên khoác chiếc áo giống hệt thiết kế của bạn gái.
Soi lại khoảnh khắc lộ dấu hiệu hẹn hò của Hoàng Oanh và bạn trai Lê Giang Patrik: