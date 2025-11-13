Bóc dỡ đường dây cho vay lãi nặng qua iCloud, giao dịch hơn 30 tỷ đồng

Theo tin từ Công an Hưng Yên, đơn vị đã khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi nặng qua tài khoản iCloud iPhone với khoảng 1.500 khách vay, tổng số tiền giao dịch trên 30 tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu cho vay lãi nặng trên không gian mạng bằng hình thức thế chấp tài khoản iCloud điện thoại iPhone.

Ngày 26/10/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành triệu tập các đối tượng Đỗ Văn Hưng (SN 1999, trú tại thôn Đại Sơn, xã Đoài Phương, TP Hà Nội); Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1996, trú tại thôn Duyên Lãm, xã Quảng Oai, TP Hà Nội) và một số đối tượng khác lên làm việc.

Đối tượng Đỗ Văn Hưng tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận: Từ tháng 11/2024 đến nay, Đỗ Văn Hưng cùng Nguyễn Thị Thu Hường và một số đối tượng góp vốn lập nhóm để cho vay tiền qua iCloud Iphone với số tiền khoảng trên 400 triệu đồng; giao cho Hường là kế toán.

Các đối tượng tuyển cộng tác viên, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội ảo đăng lên các hội nhóm mạng xã hội cho vay tiền để tìm kiếm khách vay. Mỗi cộng tác viên khi tìm được khách vay, sẽ được hưởng từ 30 - 35% tổng số tiền mà khách vay.

Khách vay sử dụng điện thoại đời càng cao thì số tiền vay được càng nhiều. Khi khách đồng ý vay, sẽ phải gửi thông tin cá nhân, ảnh căn cước công dân cho các đối tượng, đồng thời các đối tượng sẽ cài đặt tài khoản iCloud vào trong điện thoại Iphone của khách. Nếu khách vay chậm trả lãi, các đối tượng sẽ khóa tài khoản iCloud, điện thoại của khách vay sẽ không sử dụng được.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 12/2024 đến nay, nhóm của Hưng đã cho khoảng 1.500 khách vay qua iCloud trên địa bàn toàn quốc với số tiền trên 30 tỷ đồng, lãi suất đặc biệt cao từ 286 - 662%/năm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 31/10/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Hưng và Nguyễn Thị Thu Hường về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

