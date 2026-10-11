Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 lộ diện nhiều cái tên được fan sắc đẹp dự đoán

Phát biểu khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng, TBT Báo Tiền Phong, Trưởng BTC Hoa hậu Việt Nam 2026 cho biết: “Điều chúng ta mong chờ không chỉ là những màn trình diễn đẹp, mà là được nhìn thấy mỗi thí sinh đã trưởng thành ra sao sau những tháng ngày cùng sống, cùng học, cùng đi và cùng trải nghiệm qua nhiều miền đất nước”, ông nói. Trưởng BTC kỳ vọng các thí sinh sẽ có thêm tự tin, năng lượng tích cực để bước tiếp trên hành trình chinh phục vương miện tại đêm chung kết.