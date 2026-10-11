Giọt nước mắt lẫn nụ cười của 28 thí sinh dừng chân tại Hoa hậu Việt Nam 2026
GĐXH - Sau chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, 28 thí sinh đã dừng chân với những giọt nước mắt và nụ cười. Họ đã trải qua hành trình đáng nhớ, học hỏi và trưởng thành.
Ngô Hà Anh, thí sinh 18 tuổi, cho biết dù không thể đi tiếp, cô vẫn muốn xuất hiện thật đẹp trên sân khấu. Với Hà Anh, việc dừng lại không làm mất đi ý nghĩa của hành trình đã qua. Cô xem Hoa hậu Việt Nam 2026 là dấu mốc đáng nhớ, giúp tuổi 18 trở nên rực rỡ hơn với những trải nghiệm mới và những điều học được từ cuộc thi.
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