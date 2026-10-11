Giọt nước mắt lẫn nụ cười của 28 thí sinh dừng chân tại Hoa hậu Việt Nam 2026

Chủ nhật, 11:59 11/10/2026 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, 28 thí sinh đã dừng chân với những giọt nước mắt và nụ cười. Họ đã trải qua hành trình đáng nhớ, học hỏi và trưởng thành.

Giọt nước mắt lẫn nụ cười của 28 thí sinh dừng chân tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 1.Ngọc Hân sau 16 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam

GĐXH - “Hoa hậu Việt Nam là một trong những bệ phóng quan trọng nhất để có Ngọc Hân của ngày hôm nay. Được trở về và góp một phần nhỏ để giúp các em đẹp hơn, tự tin hơn trong hành trình mà mình từng đi qua là cảm xúc rất đặc biệt”, Ngọc Hân chia sẻ về vai trò mới tại cuộc thi năm nay.

Giọt nước mắt và nụ cười của 28 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 1.

Tối 10/10, 25 thí sinh được gọi tên vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sau đêm Chung khảo toàn quốc tại Hải Phòng. Điều đó đồng nghĩa với việc 28 thí sinh đã dừng chân tại cuộc thi năm nay. 

Giọt nước mắt và nụ cười của 28 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 2.

Trên sân khấu, nhiều cô gái bật khóc khi phải chia tay cuộc thi, khép lại hành trình với những trải nghiệm đáng nhớ ở tuổi thanh xuân.

Giọt nước mắt và nụ cười của 28 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 3.
Giọt nước mắt và nụ cười của 28 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 4.

Ngô Hà Anh, thí sinh 18 tuổi, cho biết dù không thể đi tiếp, cô vẫn muốn xuất hiện thật đẹp trên sân khấu. Với Hà Anh, việc dừng lại không làm mất đi ý nghĩa của hành trình đã qua. Cô xem Hoa hậu Việt Nam 2026 là dấu mốc đáng nhớ, giúp tuổi 18 trở nên rực rỡ hơn với những trải nghiệm mới và những điều học được từ cuộc thi.

Giọt nước mắt và nụ cười của 28 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 5.

Khoảnh khắc chia tay trên sân khấu không chỉ có sự tiếc nuối về kết quả. Đó còn là lúc các thí sinh nhìn lại những ngày tháng tập luyện, chuẩn bị cho từng phần thi và gắn bó với nhau trong nhà chung.

Giọt nước mắt và nụ cười của 28 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 6.

Bùi Thị Thái Thanh không giấu được những giọt nước mắt khi phải khép lại hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Sở hữu chiều cao nổi bật 1,78 m, cô là một trong những thí sinh gây chú ý về vóc dáng tại cuộc thi. Việc Thái Thanh dừng bước khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Giọt nước mắt và nụ cười của 28 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 7.

Thí sinh Neang Lin - cựu sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Cần Thơ và là người dân tộc Khmer đầu tiên của vùng Đồng bằng sông Cửu Long tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026. Dừng chân tại chung khảo, với Neang Lin cảm giác buồn và tiếc nuối là điều khó tránh khỏi nhưng nhìn lại chặng đường đã qua, cô cho rằng mình nhận được nhiều hơn những gì có thể đong đếm bằng kết quả cuộc thi.

Giọt nước mắt và nụ cười của 28 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 8.

Neang Lin chia sẻ cô có cơ hội đi đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người và học hỏi từ các thí sinh. Những trải nghiệm ấy giúp cô trưởng thành hơn từng ngày. Người đẹp tin rằng khi một cánh cửa khép lại, những cơ hội mới vẫn mở ra.

Giọt nước mắt và nụ cười của 28 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 9.

Giữa sân khấu đông người, việc phải nói lời tạm biệt những người bạn đã cùng mình trải qua nhiều ngày tập luyện khiến nhiều thí sinh xúc động.

Giọt nước mắt và nụ cười của 28 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 10.

Với Nguyễn Diệu Chi, hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2026 khép lại bằng nụ cười. Cô cho biết những kiến thức tích lũy được, những chuyến đi và trải nghiệm trong cuộc thi đều thực sự đáng giá. Vì thế, Diệu Chi không cảm thấy còn điều gì phải nuối tiếc.

Giọt nước mắt và nụ cười của 28 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 11.

Không chỉ có nước mắt chia tay, sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 còn ghi lại những nụ cười của thí sinh khi nhìn lại hành trình đã qua.

Giọt nước mắt và nụ cười của 28 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 12.

Người thân có mặt để chúc mừng những thí sinh đi tiếp, đồng thời an ủi các cô gái phải dừng bước.

Giọt nước mắt và nụ cười của 28 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 13.

Dừng chân ở Hoa hậu Việt Nam, 28 cô gái vẫn có hành trình rực rỡ

 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.