Sắc vóc đời thực của bạn thân Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Việt Hoa trong "Gió ngang khoảng trời xanh" đảm nhận vai Kim Ngân - bạn thân Mỹ Anh (Phương Oanh). Cô làm nhân viên bán hàng tại một tiệm trang sức lớn. Kim Ngân là cô gái độc thân, có nhiều hoài bão, luôn tận tâm trong công việc. Trong suốt các tập phim vừa qua, nhân vật Kim Ngân gây ấn tượng với tính cách mạnh mẽ, sắc sảo cùng sự tháo vát trong công việc. Vai diễn của Việt Hoa được khán giả đánh giá cao bởi nét diễn chân thật và có nhiều tiến bộ.