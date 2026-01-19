'Gala Cười 2026' lên sóng VTV dịp Tết Nguyên đán có gì đặc biệt?
GĐXH - Chương trình "Gala Cười 2026" lên sóng dịp Tết Nguyên đán, quy tụ nhiều nghệ sĩ hài sẽ mang đến không khí vui tươi, ấm áp cho khán giả.
"Gala Cười 2026" là chương trình hài kịch đặc biệt được Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện và phát sóng trong dịp Tết Nguyên đán, mang đến không khí vui tươi, nhẹ nhàng trong những ngày đầu xuân. Trở lại vào thời điểm khán giả quây quần bên gia đình, "Gala Cười" tiếp tục giữ vai trò là không gian giải trí giàu tiếng cười, nơi những câu chuyện đời sống được phản ánh bằng góc nhìn dí dỏm, nhân văn.
Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ quen thuộc với khán giả truyền hình, cùng tham gia trong chuỗi tiểu phẩm được dàn dựng công phu. Các kịch bản khai thác những lát cắt gần gũi của đời sống đương đại, từ câu chuyện gia đình, công việc đến những tình huống xã hội quen thuộc, được kể lại bằng ngôn ngữ hài hước nhưng chừng mực, tạo nên tiếng cười vừa giải trí vừa gợi suy ngẫm.
"Gala Cười 2026" sẽ tiếp tục chú trọng trong cách tiếp cận nội dung, khi mỗi tiểu phẩm là một câu chuyện đương thời không của riêng ai. Xem - cười - ngẫm để thấy cuộc sống vẫn đầy hóm hỉnh và thú vị...
Phát sóng trên sóng VTV dịp Tết Nguyên đán, Chương trình "Gala Cười 2026" không chỉ mang đến những giây phút thư giãn mà còn góp phần tạo nên bầu không khí vui vẻ, tích cực cho khán giả cả nước trong những ngày đầu xuân mới.
