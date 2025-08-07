Bữa ăn sum họp gia đình bỗng thành thảm họa vì tai nạn này
GĐXH - Sau vụ nổ, bệnh nhân được sơ cứu và khâu vết thương tại cơ sở y tế địa phương rồi được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai vì tổn thương vùng kín có dấu hiệu phức tạp.
Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bác sĩ tại đây vừa cấp cứu cho một nam bệnh nhân 47 tuổi bị chấn thương nghiêm trọng vùng kín do bình ga mini phát nổ.
Theo lời kể người nhà, trong lúc bệnh nhân đang ngồi ăn lẩu sum họp cùng gia đình thì một bình ga mini bất ngờ phát nổ. Vụ nổ không chỉ gây ra nhiều vết thương ở cẳng chân, đùi và gãy xương cẳng chân trái mà còn gây tổn thương nghiêm trọng ở vùng kín, với một vết thương hở vùng bìu trái.
Sau khi sơ cứu và khâu vết thương tại cơ sở y tế địa phương, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai vì tổn thương vùng kín có dấu hiệu phức tạp. Tại đây, bệnh nhân được các bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật Tiết niệu và các chuyên khoa khác thăm khám, đánh giá tổn thương. Các bác sĩ đã phát hiện bìu trái của bệnh nhân sưng to, có khối máu tụ lớn lan xuống bẹn, kèm theo một vết gãy ở xương cẳng chân trái.
Hình ảnh siêu âm Doppler tinh hoàn cho thấy khối máu tụ lớn đã chèn ép, đẩy tinh hoàn lệch trục. Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ tìm thấy một mảnh dị vật bằng nhựa cứng, nghi là từ bình ga mini, cắm sâu trong bìu trái. Dị vật có kích thước khoảng 1x2cm, kèm theo nhiều máu cục.
Bác sĩ Nguyễn Hữu Thanh - Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Khi tiếp nhận bệnh nhân, tổn thương bên ngoài vùng bìu trái chỉ là một vết khâu nhỏ khoảng 3cm. Tuy nhiên, hình ảnh siêu âm cho thấy khối máu tụ lớn bên trong, đè đẩy tinh hoàn lệch trục. Điều này cho thấy tổn thương sâu tiềm ẩn mà mắt thường không nhìn thấy được. Rất may là tinh hoàn được bảo tồn thành công.
Các bác sĩ đã lấy dị vật, làm sạch và khâu phục hồi, bảo tồn tinh hoàn trái cho người bệnh. Sau mổ, bệnh nhân được điều trị tích cực, sức khỏe ổn định và được xuất viện.
Thận trọng khi sử dụng bình ga mini
Theo TS.BS Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Bạch Mai, đây không phải tai nạn cá biệt. Bình ga mini kém chất lượng là "quả bom nổ chậm" trong nhiều gia đình. Khi nổ, mảnh vỡ kim loại/nhựa bắn ra có sát thương tương đương đạn ghém. Trong đó, vùng kín với cấu trúc mềm dễ tổn thương nhất, nhưng triệu chứng lại thường âm ỉ khiến nạn nhân chủ quan.
Cũng theo BS Tuấn, không chỉ bình ga, bất kỳ thiết bị nén khí nào (bình xịt, gas camping) đều nguy hiểm nếu không đạt chuẩn, bị biến dạng hoặc tái sử dụng.
Vì vậy, để phòng ngừa những rủi ro, các chuyên gia khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tái sử dụng bình ga mini; chỉ dùng bình còn hạn, còn tem nhãn, không rò rỉ; không đặt bếp ga mini gần tường, gần người hoặc các vật dễ cháy. Khi có dấu hiệu nổ ga (xì khói, mùi ga), phải dừng sử dụng ngay lập tức để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
Hé lộ danh sách 20 đơn vị được vinh danh tại Lễ trao giải 'Cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' Lần thứ IY tế - 14 phút trước
Tại Lễ trao giải diễn ra vào tối 7/8/2025, Ban Tổ chức sẽ chính thức vinh danh 20 cơ sở y tế xuất sắc nhất toàn quốc, được lựa chọn từ 128 đơn vị vào vòng 2, trong tổng số hơn 2.000 đơn vị tham gia.
Đau bụng dữ dội, người phụ nữ 67 nhập viện phát hiện ung thư thậnBệnh thường gặp - 2 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ bị ung thư thận nhập viện vì có dấu hiệu đau bụng, đau hông lưng trái dữ dội kèm buồn nôn, tiểu ra máu...
Những thói quen khiến đường huyết của bạn như 'tàu lượn siêu tốc'Bệnh thường gặp - 3 giờ trước
GĐXH - Nhiệt độ mùa hè nóng nực có thể chỉ khiến người bình thường đổ mồ hôi nhiều hơn, nhưng với bệnh nhân tiểu đường, đó lại là một chuyến "tàu lượn siêu tốc" trong việc kiểm soát đường huyết.
Gia đình cầu thủ Quang Hải ủng hộ 350 triệu đồng giúp các bệnh nhi tim bẩm sinh ở Bệnh viện EY tế - 4 giờ trước
GĐXH - Quang Hải chia sẻ, nhân dịp sinh nhật đầu đời của con trai, gia đình mong muốn thay con gửi gắm món quà yêu thương đến các bạn nhỏ không may mắc dị tật tim bẩm sinh. Hy vọng đây sẽ là khởi đầu cho hành trình biết yêu thương và sẻ chia của con trai mình.
Thực phẩm phơi khô có công dụng giúp bơm máu lên não, ngăn ngừa đột quỵ, đang bán đầy chợ ViệtBệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Chỉ nên ăn mộc nhĩ sau phơi khô, vì khi phơi khô chất cảm quang tự nhiên mất đi, độc tính cũng biến mất, ăn vào không còn gì nguy hại nữa.
5 dấu hiệu ở mắt cảnh báo nguy cơ đột quỵ mà nhiều người vẫn chưa biếtBệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Không chỉ là bệnh về mắt, những bất thường như đỏ mắt, mờ thoáng qua hay phù võng mạc có thể là “tín hiệu đỏ” cho thấy nguy cơ đột quỵ đang đến gần.
Uống phải tinh dầu đuổi muỗi, bé trai hơn 1 tuổi nhập viện trong tình trạng nặngY tế - 6 giờ trước
GĐXH - Tại bệnh viện, phim chụp phổi cho thấy bệnh nhi bị tổn thương phổi rất nặng, có thể gây suy hô hấp cấp tính và tiềm ẩn nguy cơ xơ phổi nặng nề về sau.
Người trẻ còn chủ quan với đột quỵY tế - 8 giờ trước
Thời gian gần đây, các bệnh viện trên địa bàn Nghệ An ghi nhận số ca đột quỵ gia tăng, trong đó không ít bệnh nhân là những người trẻ tuổi. Xu hướng này khiến nhiều người không khỏi lo ngại, bởi đột quỵ vốn được xem là căn bệnh của người già, nay lại ngày càng trẻ hóa.
15 loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C hơn camY tế - 8 giờ trước
Trái cây họ cam quýt thường được biết đến rất giàu vitamin C. Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn tốt nhất, nhiều loại thực phẩm còn chứa nhiều vitamin C hơn cả cam...
Tối nay diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ IY tế - 8 giờ trước
Lễ trao giải Cuộc thi “Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp” lần thứ I sẽ chính thức diễn ra vào 19h30 tối nay, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.
Đột quỵ ở tuổi 25 không còn là chuyện lạ: Dấu hiệu cảnh báo và 6 thói quen cần bỏ gấpBệnh thường gặp
GĐXH - Không chỉ người già mới đột quỵ. Ngày càng nhiều bạn trẻ nhập viện vì tê tay, méo miệng, khó nói, cảnh báo đột quỵ sớm đang trẻ hoá.