Gia đình cầu thủ Quang Hải ủng hộ 350 triệu đồng giúp các bệnh nhi tim bẩm sinh ở Bệnh viện E

Thứ năm, 14:11 07/08/2025 | Y tế
GĐXH - Quang Hải chia sẻ, nhân dịp sinh nhật đầu đời của con trai, gia đình mong muốn thay con gửi gắm món quà yêu thương đến các bạn nhỏ không may mắc dị tật tim bẩm sinh. Hy vọng đây sẽ là khởi đầu cho hành trình biết yêu thương và sẻ chia của con trai mình.

Mới đây, khoa Tim mạch trẻ em - Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E đón tiếp gia đình tiền vệ Nguyễn Quang Hải và bà xã Chu Thanh Huyền cùng con trai đầu lòng – bé Quang Minh (tên thân mật là Lido) đến thăm hỏi và trao tặng 350 triệu đồng hỗ trợ phẫu thuật cho các bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh.

Đây là số tiền mừng nhận được trong bữa tiệc sinh nhật tròn 1 tuổi của bé Lido, tổ chức vào ngày 13/7 vừa qua. Toàn bộ số tiền đã được gia đình quyết định trao tặng với mong muốn mang đến cơ hội sống khỏe mạnh cho các em nhỏ đang điều trị tại Trung tâm Tim mạch, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Gia đình cầu thủ Quang Hải ủng hộ 350 triệu đồng giúp các bệnh nhi tim bẩm sinh ở Bệnh viện E- Ảnh 1.

Gia đình cầu thủ Quang Hải trao tặng 350 triệu đồng hỗ trợ phẫu thuật cho các bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh tại Bệnh viện E. Ảnh: BVCC.

Quang Hải chia sẻ, kế hoạch này đã được anh và bà xã Chu Thanh Huyền ấp ủ từ lâu, nhưng chưa có cơ hội thực hiện. Nhân dịp sinh nhật đầu đời của bé Lido, gia đình cũng mong muốn thay con gửi gắm món quà yêu thương đến các bạn nhỏ không may mắc dị tật tim bẩm sinh. Hy vọng đây sẽ là khởi đầu cho hành trình biết yêu thương và sẻ chia của con trai mình. Sau dịp này, tiền vệ sinh năm 1997 mong rằng sẽ có thêm nhiều cơ hội được đồng hành cùng bệnh viện để cùng chung tay hỗ trợ các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

ThS.BS Bùi Quang Huy - Phó Trưởng khoa Tim mạch trẻ em chia sẻ, bé Lido có lẽ là "nhà hảo tâm nhỏ tuổi nhất" mà khoa từng đón nhận. Số tiền mừng sinh nhật của con sẽ góp phần cứu sống nhiều bệnh nhi mắc tim bẩm sinh - những trái tim non yếu đang cần được chữa lành.

Đồng thời, BS Huy cũng mong muốn, với sức ảnh hưởng và hình ảnh tích cực của tiền vệ Quang Hải, thông điệp nhân văn từ chương trình sẽ được lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng. Từ đó, góp phần khơi dậy tinh thần sẻ chia, kết nối những tấm lòng nhân ái để cùng chung tay trao cơ hội sống – một trái tim khỏe mạnh – cho các em nhỏ không may mắc bệnh tim bẩm sinh.

ThS.BS Bùi Quang Huy gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tấm lòng của gia đình tiền vệ Quang Hải, rất mong trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của gia đình trong các chương trình thiện nguyện, lan tỏa tình yêu thương đến nhiều hơn nữa những mảnh đời kém may mắn.

Gia đình cầu thủ Quang Hải ủng hộ 350 triệu đồng giúp các bệnh nhi tim bẩm sinh ở Bệnh viện E- Ảnh 2.

Cầu thủ Quang Hải thăm hỏi các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Hiện nay, mỗi năm, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E tiếp nhận từ hàng trăm đến hàng nghìn bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh, trong đó nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, không đủ khả năng chi trả cho các ca phẫu thuật có chi phí từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. 

Sự hỗ trợ kịp thời từ các cá nhân, tổ chức và những tấm lòng thiện nguyện như gia đình cầu thủ Quang Hải chính là nguồn động viên to lớn, giúp các em có thêm cơ hội sống với một trái tim khỏe mạnh.

Mai Anh
