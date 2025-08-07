Uống phải tinh dầu đuổi muỗi, bé trai hơn 1 tuổi nhập viện trong tình trạng nặng

Sáng 7/8, Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận 1 bé trai được đưa vào cấp cứu vì uống phải tinh dầu đuổi muỗi.

Theo BS Phí Văn Công, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi Hà Nội, bé trai 15 tháng tuổi được chuyển đến từ tuyến dưới trong tình trạng suy hô hấp nặng, phải đặt ống nội khí quản thở máy và điều trị tích cực ngay.

Bệnh nhi đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Hà Nội. Ảnh: BVCC.

Người nhà bệnh nhi cho biết, trước đó, trẻ vô tình uống phải dung dịch tinh dầu đuổi muỗi. Qua tìm hiểu, loại tinh dầu này rất thông dụng, được chiết xuất từ thảo dược nhưng dung môi có chứa một số hoá chất nguy hiểm cho sức khoẻ con người khi hít hoặc uống phải.

Tại bệnh viện, tình trạng của trẻ diễn tiến nhanh và nghiêm trọng: Tổn thương phổi rất xấu và lan tỏa cả hai bên. Phim chụp phổi cho thấy tổn thương rất nặng, có thể gây suy hô hấp cấp tính và tiềm ẩn nguy cơ xơ phổi nặng nề về sau.

Mặc dù bệnh nhi được thở máy kiểm soát hô hấp, hỗ trợ tuần hoàn và thần kinh, đảm bảo các chỉ số sinh tồn như mạch, huyết áp, nhịp thở, SPO2, co giật đã được kiểm soát tốt,…. Tuy nhiên, bệnh vẫn còn rất nặng. Tổn thương phổi có nguy cơ diễn biến xấu trong 48–72 giờ tới.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hà Nội, một số chất hoá học trong dung môi của tinh dầu đuổi muỗi cực kỳ nguy hiểm nếu uống phải. Trẻ nhỏ đặc biệt nhạy cảm với các chất này, có thể dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp cấp, co giật và nguy cơ xơ phổi vĩnh viễn. Đáng lo ngại là nhiều cha mẹ vẫn chưa nhận thức rõ mức độ độc hại khi để các sản phẩm đuổi muỗi trong tầm tay trẻ nhỏ.

Lọ tinh dầu đuổi muỗi mà trẻ uống phải. Ảnh: BVCC.

Vì vậy, từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo, bố mẹ tuyệt đối không để các loại tinh dầu, thuốc xịt đuổi muỗi, hóa chất trong tầm tay trẻ; đọc kỹ nhãn cảnh báo trên sản phẩm, đặc biệt với các loại chứa dung môi hoặc chất dễ bay hơi.

Trường hợp nghi ngờ trẻ nuốt phải hóa chất, cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí kịp thời nếu có ngộ độc. Khi đi, cầm theo đồ vật nghi ngờ để các bác sĩ có thể chẩn đoán chính xác tình trạng của trẻ, từ đó có hướng điều trị phù hợp nhất.