Bữa cơm mùa đông bạn nên ăn loại thực phẩm màu trắng này: Chỉ cần xào 5 phút là có món ăn giòn tan, đậm đà
Độ giòn và béo mềm của các nguyên liệu hòa quyện, tạo nên những lớp vị riêng biệt trong từng miếng ăn, cực ngon.
Trời càng lạnh, chúng ta càng thèm những món ăn vừa ấm bụng vừa ngon miệng. Và sự kết hợp các nguyên liệu trong món ăn này đặc biệt tuyệt vời - củ sen giòn, thịt bò mềm và ớt chuông xanh tươi mát; chỉ riêng màu sắc thôi cũng đủ kích thích vị giác của bạn. Củ sen là một loại rau theo mùa vào mùa thu đông. Nó cũng là một loại thực phẩm màu trắng được cho là bổ phổi, rất phù hợp cho thời điểm này trong năm. Thịt bò giàu sắt và bổ dưỡng, khi kết hợp với củ sen, nó tạo nên một bữa ăn cân bằng với đầy đủ dinh dưỡng.
Xét về sự tiện lợi, món ăn này quả là vô song. Từ khâu chuẩn bị đến khi bày biện chỉ mất khoảng mười phút, rất lý tưởng cho những lúc bạn tan làm về nhà mà không muốn nấu nướng nhiều. Thịt bò được ướp gia vị trước, nên sau khi xào rất mềm; củ sen sau khi thái sợi sẽ chín nhanh mà vẫn giữ được độ giòn. Toàn bộ quá trình chế biến rất liền mạch, ngay cả những người mới vào bếp cũng có thể dễ dàng chế biến.
Điểm hấp dẫn nhất của món ăn này chính là khả năng khiến bạn muốn ăn thêm cơm. Độ giòn của củ sen cân bằng hoàn hảo với vị béo ngậy của thịt bò, tạo nên những lớp vị riêng biệt trong từng miếng cắn. Thịt bò ướp gia vị, được phủ một lớp hương thơm tinh tế của nước dầu hào, tạo nên sự kết hợp tuyệt vời với vị ngọt của củ sen. Nước sốt thấm đều vào cơm, khiến bạn dễ dàng ăn thêm một bát mà không hề hay biết.
Nếu bạn đã chán món củ sen hầm, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên thử phiên bản xào này. Món ăn vừa dễ làm, vừa mang đến hương vị mới mẻ, lại vừa giòn tan, mềm mại, đặc biệt hấp dẫn. Trong tiết trời se lạnh này, một đĩa món ăn nhanh gọn, thơm ngon này vừa ấm áp vừa dễ chịu, và niềm hạnh phúc giản đơn cứ thế lan tỏa trong từng bữa ăn.
Nguyên liệu làm món củ sen thái sợi xào thịt bò
1 củ sen, nửa quả ớt chuông xanh, 200g thịt bò, 3 tép tỏi, 2 thìa canh nước tương, nửa thìa canh dầu hào, lượng muối biển phù hợp, 1 thìa canh bột bắp và một nhúm bột tiêu trắng.
Cách làm món củ sen thái sợi xào thịt bò
Bước 1: Gọt vỏ củ sen rồi rửa sạch sau đó thái củ sen thành các miếng mỏng rồi xắt sợi. Ớt chuông loại bỏ hạt rồi thái dạng sợi. Tỏi bóc vỏ, thái lát mỏng.
Bước 2: Thái thịt bò thành sợi hoặc lát mỏng rồi cho vào bát. Sau đó thêm 1 thìa canh nước tương, nửa thìa canh dầu hào, 1 thìa canh bột bắp và một nhúm bột tiêu trắng. Trộn đều cho đến khi thịt bò sệt lại. Thêm một ít dầu ăn và trộn đều lại để khóa ẩm. Ướp thịt bò một lúc. Để thịt mềm hơn, bạn có thể thêm một nhúm baking soda. Đun nóng dầu ăn trong chảo, cho thịt bò vào và xào cho đến khi thịt chuyển màu. Lấy thịt bò ra khỏi chảo, để dùng sau. Không xào thịt bò quá lâu, thịt sẽ bị dai.
Bước 3: Cho chút dầu ăn vào chảo, phi tỏi đến khi dậy mùi thơm. Sau đó cho củ sen sợi vào xào. Tiếp đó cho ớt chuông thái sợi vào, xào đều tay một lúc. Tiếp đó nêm thêm chút muối và 1 thìa canh nước tương vào, tiếp tục xào đều cho thấm gia vị. Sau đó thêm thịt bò vào và xào đều trong khoảng 30 giây rồi lấy ra đĩa.
Thành phẩm món củ sen thái sợi xào thịt bò
Vào mùa thu và mùa đông, hãy ăn nhiều thực phẩm màu trắng như củ sen. Món ăn này với công thức chế biến đơn giản, nhanh gọn. Thịt bò sau khi xào rất mềm quyện với củ sen thái sợi giữ được độ giòn ngọt cực ngon!
Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món củ sen thái sợi xào thịt bò!
GĐXH - Cơm gạo lứt ăn kèm nấm kho, canh rau ngót, bầu luộc của Hồ Quỳnh Hương chỉ mất khoảng 20 phút chuẩn bị song cung cấp đủ nhóm dinh dưỡng cho cơ thể, sắc vóc.
Hãy kết hợp đậu nành với các nguyên liệu phù hợp với đặc điểm mùa đông để dưỡng ẩm, tăng cường chức năng tỳ vị.
Hôm nay tôi mới biết kết hợp táo và gừng có tác dụng tuyệt vời. Nó phát huy tác dụng kỳ diệu sau 3 ngày sử dụng. Phương pháp này rất đơn giản, và bất kỳ ai thử cũng sẽ thấy hiệu quả.
GĐXH - Trong mâm cơm Nhật luôn có một món rau "nhớt nhớt" tưởng chừng đơn sơ nhưng lại là "vũ khí bí mật" giúp họ duy trì làn da căng mịn, vóc dáng gọn gàng và phòng chống bệnh tật.
GĐXH - Chia sẻ của Đoàn Di Băng về món trứng gà lộn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Có một loại rau khi xưa thường được dùng được chống đói nhưng không phải ai cũng biết loại rau này lại bổ dưỡng ngang với nhân sâm.
GĐXH - Vì những giá trị dinh dưỡng cao tốt cho sức khỏe, loại rau đắt đỏ này thường xuyên có trong thực đơn làm đẹp của Ngọc Trinh.
GĐXH - Hà Nội vốn là một địa điểm du lịch khiến người ta yêu thích bởi có riêng cho mình những món ăn vặt cực ngon, đặc biệt khi đông về.
GĐXH – Với vài bước đơn giản theo hướng dẫn của mẹ đảm Thanh Huệ, mọi người có thể dễ dàng chế biến được món ngon ngày lạnh với thịt lợn lạ miệng, ai ăn cũng mê dưới đây.
