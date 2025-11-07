Mới nhất
Loại rau từng có giá hơn 300.000 đồng/kg vẫn được săn lùng, nghe tên đã thấy sang chảnh, được Ngọc Trinh ưa dùng

Thứ sáu, 12:50 07/11/2025 | Ăn
GĐXH - Vì những giá trị dinh dưỡng cao tốt cho sức khỏe, loại rau đắt đỏ này thường xuyên có trong thực đơn làm đẹp của Ngọc Trinh.

Rau kim cương: Lọai rau đắt đỏ được Ngọc Trinh ưa chuộng cho thực đơn ăn uống - Ảnh 1.

Thời gian qua, dân mạng không khỏi xôn xao khi hình ảnh loại rau “sang chảnh” mang tên rau kim cương được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn ẩm thực. Với mức giá từng chạm mốc 300.000 đồng/kg, gấp hàng chục lần so với các loại rau thông thường, nhiều người tò mò: “Rau này có gì mà đắt đỏ đến thế?”.

Rau kim cương: Lọai rau đắt đỏ được Ngọc Trinh ưa chuộng cho thực đơn ăn uống - Ảnh 2.

Không chỉ gây sốt vì cái tên “nghe đã thấy giàu”, rau kim cương còn được ca ngợi là loại rau sạch, siêu dinh dưỡng, giòn ngọt như táo và có hàm lượng vitamin cao gấp nhiều lần so với một số loại rau phổ biến khác như bắp cải, xà lách… Rau kim cương hay còn gọi là rau băng tuyết thực chất là một giống rau có xuất xứ từ vùng Châu Phi, được lai tạo và phù hợp để canh tác ở Việt Nam.

Rau kim cương: Lọai rau đắt đỏ được Ngọc Trinh ưa chuộng cho thực đơn ăn uống - Ảnh 3.

Điều khiến loại rau này trở nên đắt tiền là vì hàm lượng vitamin A, C, K và khoáng chất dồi dào. Nhiều nghiên cứu cho thấy, rau kim cương chứa lượng chất chống oxy hóa cao, giúp làm đẹp da, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài những chất dinh dưỡng phổ biến trên, rau băng tuyết còn có tác dụng thanh nhiệt.

Rau kim cương: Lọai rau đắt đỏ được Ngọc Trinh ưa chuộng cho thực đơn ăn uống - Ảnh 4.

Đặc biệt trong loại rau này có chứa chất Pinitol có khả năng cải thiện chức năng gan, giảm lượng đường trong máu. Ăn cải bông tuyết sẽ giúp hỗ trợ tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh hơn, ngăn ngừa các biểu hiện của sự lão hóa.

Rau kim cương: Lọai rau đắt đỏ được Ngọc Trinh ưa chuộng cho thực đơn ăn uống - Ảnh 5.

Vì những ưu việt đó nên loại rau đắt đỏ này thường xuyên có trong thực đơn làm đẹp của Ngọc Trinh. Trong 1 lần khi share ảnh bữa trưa của mình lên instargram, người theo dõi ngay lập tức nhận ra trong bữa ăn của Ngọc Trinh có xuất hiện một loại rau cực kỳ quý hiếm, đó chính là rau cải bông tuyết, được biết loại rau này vừa hiếm vừa có hàm lượng giá trị dinh dưỡng rất cao, nhưng mức giá thì lại khá là chát, giá dao động của loại rau này là từ 80-150k/kg, chính vì quá đắt đỏ nên cái tên rau kim cương cũng ra đời từ đây.

Rau kim cương: Lọai rau đắt đỏ được Ngọc Trinh ưa chuộng cho thực đơn ăn uống - Ảnh 6.

Rau kim cương không bị đắng, nhiều nước và có vị mặn tự nhiên. Rau này rất được ưa chuộng trong các món salad kiểu Âu, cuốn thịt nướng hoặc dùng kèm sashimi. Khi chế biến, cải bông tuyết thường được dùng làm salad để trộn rau củ, nhờ cải có vị mặn tự nhiên và thân rau mọng nước nên khi chế biến không cần thêm quá nhiều gia vị. Ăn cải bông tuyết cũng giúp tạo cảm giác no lâu, tránh thèm ăn, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Rau kim cương: Lọai rau đắt đỏ được Ngọc Trinh ưa chuộng cho thực đơn ăn uống - Ảnh 7.Loại hạt nhỏ xíu cực tốt cho người bị bệnh thận, chế biến được nhiều món ngon

GĐXH - Hạt lanh là thực phẩm giàu chất xơ hòa tan, có khả năng giúp ổn định đường huyết và giảm gánh nặng cho thận.

Rau kim cương: Lọai rau đắt đỏ được Ngọc Trinh ưa chuộng cho thực đơn ăn uống - Ảnh 8.Loại gia vị được chuyên gia Mỹ đánh giá đây là 4 thức ăn bổ thận bậc nhất, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Trong bài viết chia sẻ trên trang Eating Well vị chuyên gia cũng giới thiệu 4 thực phẩm “bổ thận bậc nhất” và gợi ý mọi người nên thêm vào chế độ ăn uống. Một trong số đó được nhắc đến chính là tỏi.

Phương Nghi (t/h)
