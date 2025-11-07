Loại rau từng có giá hơn 300.000 đồng/kg vẫn được săn lùng, nghe tên đã thấy sang chảnh, được Ngọc Trinh ưa dùng

Vì những ưu việt đó nên loại rau đắt đỏ này thường xuyên có trong thực đơn làm đẹp của Ngọc Trinh. Trong 1 lần khi share ảnh bữa trưa của mình lên instargram, người theo dõi ngay lập tức nhận ra trong bữa ăn của Ngọc Trinh có xuất hiện một loại rau cực kỳ quý hiếm, đó chính là rau cải bông tuyết, được biết loại rau này vừa hiếm vừa có hàm lượng giá trị dinh dưỡng rất cao, nhưng mức giá thì lại khá là chát, giá dao động của loại rau này là từ 80-150k/kg, chính vì quá đắt đỏ nên cái tên rau kim cương cũng ra đời từ đây.