Không ngờ kết hợp 2 nguyên liệu này rồi đun lên lại có thể giúp tôi giảm cân nhanh và chống lạnh thần kỳ!

Nhắc đến gừng và táo, thì ai cũng biết đến chúng. Táo được biết đến rộng rãi là một trong những loại trái cây phổ biến nhất, và mọi người thường thích ăn ngay sau khi mua. Gừng chủ yếu được dùng làm gia vị, giúp các món xào và canh thơm ngon khó cưỡng.

Nhưng hẳn nhiều người trong chúng ta chưa từng thấy hoặc chưa thử kết hợp gừng và táo, chứ đừng nói đến việc ăn chúng cùng nhau. Vậy có điều gì đặc biệt xảy ra khi kết hợp 2 nguyên liệu này với nhau, hãy cùng tìm hiểu nhé!

Vào mùa đông, thời tiết với những đợt rét đậm rét hại khiến chúng ta ngoài việc phải mặc trang phục dày cộp thì ăn những thực phẩm "làm ấm cơ thể, xua tan cái lạnh, điều hòa khí huyết, trừ thấp" để tăng cường miễn dịch là rất cần thiết. Đặc biệt, phụ nữ nên ăn những thực phẩm "thanh nhiệt, trừ thấp" để loại bỏ mỡ thừa. Theo nghiên cứu, táo rất giàu các chất dinh dưỡng như vitamin C, chất xơ, fructose, kali và sắt. Những chất này khi kết hợp với nhau có tác dụng "giảm mỡ, tăng cường miễn dịch".

Gừng rất giàu các dưỡng chất như gingerol và shogaol giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, cải thiện tiêu hóa, ổn định đường huyết và giảm cảm giác thèm ăn; tăng cường đốt cháy mỡ thừa và hạn chế sự tích tụ chất béo trong cơ thể. Do đó khi kết hợp với nhau, các chất này có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, trừ hàn, làm ấm dạ dày, kích thích vị giác, giúp ăn ngon miệng. Đun táo và gừng cùng nhau có tác dụng làm ấm bụng, trừ hàn, điều hòa khí huyết, trừ thấp và đặc biệt giảm mỡ hiệu quả.

Tôi đã áp dụng công thức nước uống này kết hợp với chế độ ăn uống và tập thể dục điều độ và điều kỳ diệu đã xảy ra. Tôi đã giảm cân hiệu quả bất ngờ, hơn thế trong những ngày đông lạnh giá, cơ thể tôi không còn cảm thấy tay chân bị lạnh buốt. Bạn có thể thử áp dụng nhé!

Nguyên liệu để làm nước giảm cân, tăng cường miễn dịch - nước táo gừng

300g táo, 20g gừng, 3-5 quả táo đỏ, 15 lát hoàng kỳ, lượng nước vừa đủ.

Cách làm nước giảm cân, tăng cường miễn dịch - nước táo gừng

Bước 1: Khi chọn gừng, hãy cố gắng sử dụng gừng già để đạt hiệu quả tốt nhất. Tiếp theo, chuẩn bị một chiếc bát, cho gừng vào, sau đó đổ một lượng nước vừa đủ (Lượng nước không cần quá nhiều). Sau khi thêm nước, rắc một ít muối để rửa gừng. Muối có tác dụng khử trùng/diệt khuẩn, và vì muối ở dạng hạt nên có lực ma sát tốt. Khi rửa gừng, thêm một ít muối giúp bạn tận dụng đặc tính ma sát và diệt khuẩn của muối để loại bỏ bụi bẩn hiệu quả. Dùng tay chà xát gừng, đảm bảo chà xát khắp bề mặt để rửa thật sạch. Sau khi rửa, nước muối sẽ giúp loại bỏ chất bẩn, vi khuẩn và bạn chỉ cần rửa sạch gừng dưới vòi nước chảy. Sau khi rửa sạch gừng, đặt gừng lên thớt và thái thành mỏng, càng mỏng càng tốt, khoảng 7 hoặc 8 lát. Sau đó, cắt các lát gừng thành dạng sợi.

Lưu ý: Bạn nên ăn cả vỏ gừng vì vỏ gừng có tính mát, giúp cân bằng tính nóng của thịt gừng. Vỏ và thịt gừng bổ sung công dụng cho nhau.

Bước 2: Tiếp đó bạn cho táo và táo đỏ vào bát, thêm chút nước, thêm chút muối như lúc bạn thao tác rửa gừng và 1 thìa canh bột mì. Chà xát muối lên vỏ táo để loại bỏ tạp chất và bụi bẩn. Sau đó rửa lại trong bát nước bột mì thật kỹ. Sau cùng rửa lại táo dưới vòi nước chảy cho thật sạch. Đặt quả táo đã rửa sạch lên thớt, và cắt đôi nó. Sau đó cắt thành các hình miếng cau, loại bỏ lõi. Lõi táo có kết cấu thô ráp và chứa một lượng nhỏ độc tố, vì vậy nên loại bỏ. Sau đó cắt từng miếng làm đôi hoặc nhỏ hơn nếu muốn.

Bước 3: Cho táo vào nồi sành/sứ, thêm gừng, rễ hoàng kỳ và táo đỏ. Sau đó, đổ 1200ml vào, đậy nắp nồi, vặn lửa lớn, đun sôi. Sau đó bạn chỉnh về mức lửa nhỏ và nấu trong khoảng 10-15 phút. Khi được đun sôi, các dưỡng chất từ nguyên liệu sẽ được hòa vào nước, đồng thời nước sẽ bốc hơi bớt. Khi nước táo gừng ở nhiệt độ hoàn hảo, khoảng 45°C thì bạn có thể thưởng thức.

Thành phẩm nước giảm cân, tăng cường miễn dịch - nước táo gừng

Vị của thức uống này vô cùng sảng khoái và thơm ngon, với vị cay của gừng, thơm ngọt của táo được cân bằng hoàn hảo. Ngon tuyệt cú mèo. Vì gừng có chứa nhiều gingerol, đặc biệt là vào mùa đông, những người dễ bị lạnh tay chân có thể dùng gừng để đun sôi nước uống. Khi kết hợp táo với gừng và nấu chín, vị lạnh của táo sẽ được loại bỏ, pectin và chất xơ được làm mềm, giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ và hiệu quả hơn. Thêm hoàng kỳ sẽ làm nổi bật hương vị, rất ngon. Còn táo đỏ thì khỏi phải nói, ai cũng biết chúng rất tốt cho máu và năng lượng, đặc biệt là đối với phụ nữ.

Lưu ý nhớ:

1. Khi uống nước táo gừng, nên uống vào buổi sáng hoặc buổi trưa, tốt nhất không nên uống vào buổi tối. Bởi vì có câu: "Ăn gừng buổi sáng tốt hơn uống canh sâm, nhưng ăn gừng buổi tối giống như ăn thạch tín". Điều này có nghĩa là ăn gừng buổi sáng bổ dưỡng hơn uống canh sâm, trong khi ăn gừng buổi tối giống như ăn thạch tín. Bởi vì gừng là thực phẩm dương. Nếu bạn ăn gừng vào buổi tối, nó sẽ làm tăng cường năng lượng dương và tăng cường lưu thông máu, khích lệ cho dương khí bốc lên. Đến nửa đêm, dương khí trong người thu lại, âm khí thịnh phát, lúc này ăn gừng sẽ vi phạm qui luật sinh lí. Vì vậy, vì sức khỏe của gia đình bạn, hãy pha nước táo gừng cho gia đình uống vào buổi sáng hoặc buổi trưa.

2. Tốt nhất nên uống nước táo gừng đun sôi trong vòng 12 giờ, vì nếu để quá lâu, vi khuẩn sẽ sinh sôi, gây tiêu chảy nếu uống quá nhiều. Nếu bắt buộc phải uống, hãy hâm nóng nước trong 3 phút trước khi uống.