Món ăn ngon mùa đông Hà Nội nhất định phải thử khi gió mùa về
GĐXH - Hà Nội vốn là một địa điểm du lịch khiến người ta yêu thích bởi có riêng cho mình những món ăn vặt cực ngon, đặc biệt khi đông về.
Bánh đúc nóng
Vào thời tiết se se lạnh của cuối thu hay đầu đông, thưởng thức một bát bánh đúc nóng chắc chắn sẽ phần nào sưởi ấm tâm hồn của bạn hơn. Để có được một bát bánh đúc ngon đúng điệu, người làm còn phải tỉ mỉ chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu như thịt xay, rau mùi, mộc nhĩ và đặc biệt là bát nước chấm chua ngọt "thần thánh".
Thưởng thức bánh đúc nóng, thực khách sẽ cảm nhận được vị sánh mịn của bánh đúc kết hợp với nhân thịt, mộc nhĩ hòa trong nước chấm đậm đà.
Bánh trôi tàu
Bánh trôi tàu là món ngon mùa đông Hà Nội, bởi hương vị ấm nóng đặc trưng với phần nước dùng pha gừng tươi, giúp giữ ấm cơ thể. Bánh được làm từ gạo nếp, đỗ xanh, vừng đen, gừng và các nguyên liệu khác như dừa, lạc.
Một bát thường có hai viên bánh: Một viên tròn với nhân đậu xanh và một viên hình bầu dục chứa nhân vừng đen, giúp phân biệt dễ dàng. Bánh trôi tàu có vị dẻo của bột, béo bùi của nhân đậu xanh và vừng, cùng với nước gừng thơm ngọt, tạo cảm giác thỏa mãn sau mỗi miếng ăn.
Bánh chưng rán
Vào mùa hè, chắc chắn không ai nghĩ đến việc ăn bánh chưng rán, nhưng khi đông về, món ăn này trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều người. Dù là món đơn giản, dễ làm nhưng bánh chưng rán vẫn giữ được hương vị ngon miệng, no bụng. Những chiếc bánh chưng rán trên mâm lớn, tỏa hương thơm nức, là hình ảnh gắn liền với mùa đông Hà Nội.
Bánh được rán vàng giòn hai mặt, ăn kèm với chút xì dầu và dưa góp là đã đủ để làm ấm bụng người thưởng thức. Nếu muốn phong phú hơn, bạn có thể thêm xúc xích hoặc thịt xiên. Sự béo ngậy của bánh, kết hợp cùng độ giòn của vỏ và sự tươi mát từ nộm dưa góp, tạo nên món ăn vừa no vừa ngon mà không bị ngấy.
Bánh giò nóng
Dù mùa hè hay đông, bánh giò nóng luôn là món ăn yêu thích. Nhưng chỉ khi trời lạnh, ta mới cảm nhận được hết vị ngon của nó. Bánh có lớp vỏ mềm mịn, nhân thịt, nấm hương, và mộc nhĩ thơm bùi. Nếu thích cầu kỳ, bạn có thể thêm topping như dưa góp, giò, chả, hoặc thịt xiên.
Bánh rán
Mùa đông có lẽ là thời điểm các loại bánh rán lên ngôi. Với nguyên liệu đơn giản gồm bột mì, khoai, chuối, ngô và dầu nóng, bánh rán đã trở thành món ăn vặt quen thuộc với nhiều thế hệ. Bạn có thể tìm thấy bánh ở khắp nơi, không cần đi xa.
Bánh rán có hai loại: Ngọt và mặn. Bánh rán ngọt có nhân đậu xanh, bên ngoài phủ lớp vừng giòn. Bánh rán mặn chứa nhân thịt xay, miến, và mộc nhĩ, ăn kèm nước chấm và đu đủ thái lát. Tuy nhiên, do chiên trong dầu nên ăn nhiều dễ ngấy.
Quẩy nóng
Một món ngon mùa đông Hà Nội nữa đó chính là quẩy nóng giòn rụm - món ăn vặt không thể thiếu trong mùa đông Hà Nội. Quẩy được chiên vàng, ăn kèm với nước mắm chua ngọt và dưa góp. Chỉ cần 15.000 – 20.000đ, bạn đã có một bữa ăn nhẹ ấm bụng.
Ngô nướng, khoai nướng
Ngô nướng và khoai nướng là những món ăn đặc trưng của mùa đông Hà Nội. Thưởng thức bắp ngô hoặc củ khoai thơm lừng trên bếp than hồng trong cái lạnh se sắt mang lại niềm vui và sự ấm áp khó quên.
Ốc luộc
Ốc luộc tưởng chừng là món ăn đơn giản nhưng lại đặc biệt khó quên khi thưởng thức giữa mùa đông Hà Nội. Bát ốc thơm lừng mùi sả, chấm cùng nước mắm chua cay mặn ngọt hòa quyện, tạo nên món ăn vặt bình dị mà chinh phục lòng người. Những ai từng thử qua ốc luộc Hà Nội đều khó lòng quên được hương vị đặc trưng này.
