Món ăn ngon mùa đông Hà Nội nhất định phải thử khi gió mùa về

Thứ sáu, 07:01 07/11/2025 | Ăn
GĐXH - Hà Nội vốn là một địa điểm du lịch khiến người ta yêu thích bởi có riêng cho mình những món ăn vặt cực ngon, đặc biệt khi đông về.

Bánh đúc nóng

Vào thời tiết se se lạnh của cuối thu hay đầu đông, thưởng thức một bát bánh đúc nóng chắc chắn sẽ phần nào sưởi ấm tâm hồn của bạn hơn. Để có được một bát bánh đúc ngon đúng điệu, người làm còn phải tỉ mỉ chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu như thịt xay, rau mùi, mộc nhĩ và đặc biệt là bát nước chấm chua ngọt "thần thánh".

Thưởng thức bánh đúc nóng, thực khách sẽ cảm nhận được vị sánh mịn của bánh đúc kết hợp với nhân thịt, mộc nhĩ hòa trong nước chấm đậm đà.

Bánh trôi tàu

Bánh trôi tàu là món ngon mùa đông Hà Nội, bởi hương vị ấm nóng đặc trưng với phần nước dùng pha gừng tươi, giúp giữ ấm cơ thể. Bánh được làm từ gạo nếp, đỗ xanh, vừng đen, gừng và các nguyên liệu khác như dừa, lạc.

Món ăn mùa đông Hà Nội nhất định phải thử khi gió mùa về - Ảnh 1.

Bánh trôi tàu là món ngon mùa đông Hà Nội, bởi hương vị ấm nóng đặc trưng với phần nước dùng pha gừng tươi, giúp giữ ấm cơ thể.

Một bát thường có hai viên bánh: Một viên tròn với nhân đậu xanh và một viên hình bầu dục chứa nhân vừng đen, giúp phân biệt dễ dàng. Bánh trôi tàu có vị dẻo của bột, béo bùi của nhân đậu xanh và vừng, cùng với nước gừng thơm ngọt, tạo cảm giác thỏa mãn sau mỗi miếng ăn.

Bánh chưng rán

Vào mùa hè, chắc chắn không ai nghĩ đến việc ăn bánh chưng rán, nhưng khi đông về, món ăn này trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều người. Dù là món đơn giản, dễ làm nhưng bánh chưng rán vẫn giữ được hương vị ngon miệng, no bụng. Những chiếc bánh chưng rán trên mâm lớn, tỏa hương thơm nức, là hình ảnh gắn liền với mùa đông Hà Nội.

Món ăn mùa đông Hà Nội nhất định phải thử khi gió mùa về - Ảnh 2.

Dù là món đơn giản, dễ làm nhưng bánh chưng rán vẫn giữ được hương vị ngon miệng, no bụng.

Bánh được rán vàng giòn hai mặt, ăn kèm với chút xì dầu và dưa góp là đã đủ để làm ấm bụng người thưởng thức. Nếu muốn phong phú hơn, bạn có thể thêm xúc xích hoặc thịt xiên. Sự béo ngậy của bánh, kết hợp cùng độ giòn của vỏ và sự tươi mát từ nộm dưa góp, tạo nên món ăn vừa no vừa ngon mà không bị ngấy.

Bánh giò nóng

Dù mùa hè hay đông, bánh giò nóng luôn là món ăn yêu thích. Nhưng chỉ khi trời lạnh, ta mới cảm nhận được hết vị ngon của nó. Bánh có lớp vỏ mềm mịn, nhân thịt, nấm hương, và mộc nhĩ thơm bùi. Nếu thích cầu kỳ, bạn có thể thêm topping như dưa góp, giò, chả, hoặc thịt xiên.

Bánh rán

Mùa đông có lẽ là thời điểm các loại bánh rán lên ngôi. Với nguyên liệu đơn giản gồm bột mì, khoai, chuối, ngô và dầu nóng, bánh rán đã trở thành món ăn vặt quen thuộc với nhiều thế hệ. Bạn có thể tìm thấy bánh ở khắp nơi, không cần đi xa.

Món ăn mùa đông Hà Nội nhất định phải thử khi gió mùa về - Ảnh 3.

Mùa đông có lẽ là thời điểm các loại bánh rán lên ngôi.

Bánh rán có hai loại: Ngọt và mặn. Bánh rán ngọt có nhân đậu xanh, bên ngoài phủ lớp vừng giòn. Bánh rán mặn chứa nhân thịt xay, miến, và mộc nhĩ, ăn kèm nước chấm và đu đủ thái lát. Tuy nhiên, do chiên trong dầu nên ăn nhiều dễ ngấy.

Quẩy nóng

Một món ngon mùa đông Hà Nội nữa đó chính là quẩy nóng giòn rụm - món ăn vặt không thể thiếu trong mùa đông Hà Nội. Quẩy được chiên vàng, ăn kèm với nước mắm chua ngọt và dưa góp. Chỉ cần 15.000 – 20.000đ, bạn đã có một bữa ăn nhẹ ấm bụng.

Ngô nướng, khoai nướng

Ngô nướng và khoai nướng là những món ăn đặc trưng của mùa đông Hà Nội. Thưởng thức bắp ngô hoặc củ khoai thơm lừng trên bếp than hồng trong cái lạnh se sắt mang lại niềm vui và sự ấm áp khó quên.

Món ăn mùa đông Hà Nội nhất định phải thử khi gió mùa về - Ảnh 4.

Ngô nướng và khoai nướng là những món ăn đặc trưng của mùa đông Hà Nội.

Ốc luộc

Ốc luộc tưởng chừng là món ăn đơn giản nhưng lại đặc biệt khó quên khi thưởng thức giữa mùa đông Hà Nội. Bát ốc thơm lừng mùi sả, chấm cùng nước mắm chua cay mặn ngọt hòa quyện, tạo nên món ăn vặt bình dị mà chinh phục lòng người. Những ai từng thử qua ốc luộc Hà Nội đều khó lòng quên được hương vị đặc trưng này.

Món ăn mùa đông Hà Nội nhất định phải thử khi gió mùa về - Ảnh 5.

GĐXH - Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên ăn gì để tăng cường sức đề kháng, giữ cơ thể luôn khỏe mạnh và tránh cảm lạnh trong mùa đông. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn những gợi ý hữu ích, khoa học và dễ áp dụng.

Huyền Trang (T/h)
Thực phẩm giúp giữ ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh mùa đông

Thực phẩm giúp giữ ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh mùa đông

Ngày lạnh làm ngay món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán

Ngày lạnh làm ngay món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán

Lợi ích không ngờ với sức khỏe từ loại rau bình dân bán đầy chợ Việt

Lợi ích không ngờ với sức khỏe từ loại rau bình dân bán đầy chợ Việt

Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

Thứ rau mùa đông giúp xương khớp khỏe mạnh, nấu vài phút là có món ngon ấm bụng, bổ dưỡng trời lạnh

Thứ rau mùa đông giúp xương khớp khỏe mạnh, nấu vài phút là có món ngon ấm bụng, bổ dưỡng trời lạnh

Món ngon ngày lạnh: Làm thịt lợn xiên rang muối lá lốt bằng nồi chiên không dầu ngon mê ly

Món ngon ngày lạnh: Làm thịt lợn xiên rang muối lá lốt bằng nồi chiên không dầu ngon mê ly

Ăn - 16 giờ trước

GĐXH – Với vài bước đơn giản theo hướng dẫn của mẹ đảm Thanh Huệ, mọi người có thể dễ dàng chế biến được món ngon ngày lạnh với thịt lợn lạ miệng, ai ăn cũng mê dưới đây.

Loại hạt nhỏ xíu cực tốt cho người bị bệnh thận, chế biến được nhiều món ngon

Loại hạt nhỏ xíu cực tốt cho người bị bệnh thận, chế biến được nhiều món ngon

Ăn - 22 giờ trước

GĐXH - Hạt lanh là thực phẩm giàu chất xơ hòa tan, có khả năng giúp ổn định đường huyết và giảm gánh nặng cho thận.

Loại thức uống ấm cơ thể, ngủ ngon trong ngày mưa rét

Loại thức uống ấm cơ thể, ngủ ngon trong ngày mưa rét

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Để giữ ấm cho cơ thể, tránh bị cảm lạnh và ho, mọi người có thể tự pha cho mình một cốc đồ uống giúp giữ ấm cơ thể với những nguyên liệu có sẵn, đơn giản sau đây.

Trời lạnh, nhất định phải ăn 5 món hấp này: Vừa nhanh, dễ nấu lại thơm lừng và cực kỳ ngon miệng

Trời lạnh, nhất định phải ăn 5 món hấp này: Vừa nhanh, dễ nấu lại thơm lừng và cực kỳ ngon miệng

Ăn - 1 ngày trước

Mùa đông, tiết trời lạnh, bạn nhất định không thể bỏ qua 5 món hấp này. Vừa đơn giản, vừa tươi mát, thơm ngon, lại ấm áp. Thời gian nấu chỉ từ 15 phút là hoàn thành.

'Con gà cục tác lá chanh' hay cách ăn uống cân bằng âm dương ngũ hành của ông bà ta để khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi

'Con gà cục tác lá chanh' hay cách ăn uống cân bằng âm dương ngũ hành của ông bà ta để khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH - Trong nền ẩm thực từ xa xưa, người Việt đã đặc biệt để tâm đến triết lý âm dương ngũ hành. Căn nguyên xuất phát từ việc bảo đảm 3 mặt hài hoà: âm dương của thức ăn, sự hài hoà trong cơ thể và sự cân bằng giữa con người và môi trường tự nhiên.

Loại gia vị được chuyên gia Mỹ đánh giá đây là 4 thức ăn bổ thận bậc nhất, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Loại gia vị được chuyên gia Mỹ đánh giá đây là 4 thức ăn bổ thận bậc nhất, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Trong bài viết chia sẻ trên trang Eating Well vị chuyên gia cũng giới thiệu 4 thực phẩm “bổ thận bậc nhất” và gợi ý mọi người nên thêm vào chế độ ăn uống. Một trong số đó được nhắc đến chính là tỏi.

Bún chả ngon tại Cầu Giấy, nên đi ăn ở đâu?

Bún chả ngon tại Cầu Giấy, nên đi ăn ở đâu?

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Giữa thời tiết chớm lạnh này, còn gì tuyệt hơn khi được thưởng thức suất bún chả nóng hổi mà thanh mát - một đặc sản nức tiếng của thủ đô. Hãy dạo quanh khu vực Cầu Giấy để khám phá những quán bún chả ngon nhưng giá cả vô cùng phải chăng nhé!

Ba món ăn vặt đặc sản ẩm thực Hà Nội mùa thu đông

Ba món ăn vặt đặc sản ẩm thực Hà Nội mùa thu đông

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Còn gì tuyệt vời hơn khi cùng vi vu dạo phố và thưởng thức những món ăn vặt hấp dẫn trong tiết trời se lạnh của những ngày thu Hà Nội se lạnh!

Nem nướng Nha Trang: Những địa chỉ ngon nức tiếng khu vực Cầu Giấy

Nem nướng Nha Trang: Những địa chỉ ngon nức tiếng khu vực Cầu Giấy

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Nem nướng Nha Trang với hương vị đặc trưng, hấp dẫn đã trở thành một món ăn khoái khẩu của nhiều người dân Hà Thành. Giữa lòng Cầu Giấy nhộn nhịp, hãy điểm qua vài địa điểm mà các tín đồ ẩm thực không thể bỏ qua nhé!

2 món mì dễ nấu giúp bạn có bữa sáng cực ngon và ấm bụng vào ngày mưa lạnh

2 món mì dễ nấu giúp bạn có bữa sáng cực ngon và ấm bụng vào ngày mưa lạnh

Ăn - 2 ngày trước

Vào bữa sáng ngày mưa lạnh, bạn hãy nấu các món mì ngon này cho gia đình thưởng thức nhé. Vừa ngon, dễ nấu lại ấm bụng và giàu dinh dưỡng.

Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

Ăn

GĐXH – Mẹ đảm Thanh Huệ đã chia sẻ bí quyết làm món sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời trở lạnh dưới đây vừa dễ thực hiện và bổ dưỡng.

Ngày lạnh làm ngay món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán

Ngày lạnh làm ngay món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán

Ăn
Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Ăn
Lợi ích không ngờ với sức khỏe từ loại rau bình dân bán đầy chợ Việt

Lợi ích không ngờ với sức khỏe từ loại rau bình dân bán đầy chợ Việt

Ẩm thực 360
Thứ rau mùa đông giúp xương khớp khỏe mạnh, nấu vài phút là có món ngon ấm bụng, bổ dưỡng trời lạnh

Thứ rau mùa đông giúp xương khớp khỏe mạnh, nấu vài phút là có món ngon ấm bụng, bổ dưỡng trời lạnh

Ăn

