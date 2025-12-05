Các thực phẩm giúp giữ ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh mùa đông
GĐXH - Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên ăn gì để tăng cường sức đề kháng, giữ cơ thể luôn khỏe mạnh và tránh cảm lạnh trong mùa đông, bài viết này sẽ mang đến cho bạn những gợi ý hữu ích, khoa học và dễ áp dụng.
Khoai lang
Khoai lang được xem là "vị cứu tinh" đầu tiên cho câu hỏi ăn gì để giữ ấm trong mùa đông. Với hàm lượng vitamin C, canxi, kali, sắt cùng vitamin A dồi dào, khoai lang giúp tăng cường sức đề kháng và bảo vệ niêm mạc mũi, da cũng như đường tiêu hóa.
"Vitamin A trong khoai lang đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe bề mặt niêm mạc, giúp ngăn ngừa nhiễm khuẩn và bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh mùa lạnh."
Không chỉ giúp giữ ấm, khoai lang còn hỗ trợ giảm cân và phòng chống ung thư – một lựa chọn hoàn hảo để bổ sung trong thực đơn mùa đông.
Gừng
Gừng từ lâu đã được coi là vị thuốc tự nhiên có đặc tính sinh nhiệt, giúp giữ ấm cơ thể hiệu quả trong ngày lạnh. Theo y học cổ truyền, gừng có vị cay, tính ấm, can thiệp vào các kinh phế, tỳ và vị, có khả năng chống lạnh, tiêu đờm và tăng cường tiêu hóa.
Thói quen uống một tách trà gừng nóng pha chút mật ong vào buổi sáng sẽ giúp tăng nhiệt độ cơ thể, đồng thời ngăn ngừa hiệu quả các cơn cảm cúm.
Tỏi
Dù có mùi vị đặc trưng khiến nhiều người dè chừng, tỏi lại là thực phẩm quý giúp nâng cao hệ miễn dịch và giữ ấm rất hiệu quả. Tỏi không chỉ giúp làm nóng cơ thể mà còn hỗ trợ giảm cholesterol, phòng tránh bệnh tim mạch và đột quỵ.
"Tỏi là một trong những 'kháng sinh tự nhiên' hiếm hoi có khả năng hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp như viêm phế quản và hen suyễn trong mùa lạnh."
Thường xuyên bổ sung tỏi vào các món ăn mùa đông không chỉ làm tăng hương vị, mà còn củng cố sức khỏe tổng thể, chống lại cảm lạnh.
Cacao nóng
Cacao không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng mà thành phần theobromine có trong cacao còn giúp làm dịu các dây thần kinh cảm giác liên quan đến triệu chứng cảm lạnh và ho, hiệu quả ngay cả với ho mãn tính.
Thêm vào đó, cacao cung cấp nhiều khoáng chất quan trọng như đồng, sắt, mangan, magie, hỗ trợ sức khỏe tổng thể trong những ngày rét mướt.
Bí đỏ
Bí đỏ chứa nhiều canxi, vitamin C và kali, là nguồn dinh dưỡng giúp tăng cường đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh mùa đông.
Trà xanh
Trà xanh được xem là một trong những thức uống lành mạnh nhất để giúp giữ ấm cơ thể và nâng cao sức đề kháng mùa đông. Thành phần catechin và polyphenol trong trà xanh có tác dụng chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do tác nhân bên ngoài gây nên.
Một ly trà xanh ấm nóng vào buổi chiều không chỉ giúp tinh thần tỉnh táo mà còn tạo cảm giác ấm áp, dễ chịu khi thời tiết lạnh.
Hành tây
Đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ của phytoncide trong hành tây giúp tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn như E. coli, Salmonella. Hành tây còn kích thích cơ thể tiết mồ hôi – phản ứng sinh học giúp giữ ấm và đào thải độc tố.
Trong Đông y, hành tây được xem là thực phẩm có tính nóng, hỗ trợ điều trị ho, giảm cảm cúm và cải thiện tiêu hóa. Đây cũng là lựa chọn thông minh cho những người bị viêm phế quản hoặc viêm đường hô hấp.
Mật ong
Mật ong chứa hơn 60 loại dưỡng chất thiết yếu như canxi, kali, sắt, natri cùng các vitamin nhóm B, C, K và E. Với đặc tính kháng khuẩn và sát khuẩn mạnh, mật ong giúp tăng sức đề kháng, làm ấm cơ thể và phòng ngừa cảm cúm rất hiệu quả.
"Một tách trà mật ong ấm nóng vào buổi sáng không chỉ giúp làm dịu cổ họng mà còn kích thích hệ miễn dịch, giúp bạn chống chọi tốt hơn với thời tiết lạnh."
Bạn có thể kết hợp mật ong với tỏi, gừng, chanh hoặc bột quế để tăng hiệu quả bảo vệ sức khỏe trong mùa đông.
Món ăn thời tiết càng lạnh ăn càng ngonĂn - 3 giờ trước
GĐXH - Hà Nội những ngày gió lạnh đầu mùa, có những món ăn sẽ khiến bạn cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều, ví như các món kho, món chua cay hay các món nướng. Cùng tham khảo các món ăn có trong bài viết sau.
Vượt qua phở, món ăn chỉ từ 15.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt lọt top 6 ngon nhất thế giớiĂn - 4 giờ trước
Đó là món ăn nào?
Cách nấu lẩu gà chua cay, thơm ngon cho mùa đông ấm ápĂn - 18 giờ trước
GĐXH - Vào những ngày đông lạnh, nấu nồi lẩu gà nghi ngút khói, đậm đà hương vị chua cay là một bí quyết tạo nên món ăn tuyệt vời để quây quần bên gia đình. Dưới đây là cách nấu lẩu gà thơm ngon, dễ thực hiện bạn không nên bỏ lỡ.
Món ăn nghe tên đã khiến nhiều người sợ hãi, lại là đặc sản níu chân Jennifer PhạmĂn - 20 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Jennifer Phạm tiết lộ chuyến vi vu lần này 'chỉ để gặp lại tình cũ' - món đậu hũ thối có lớp vỏ đen xì, nổi tiếng vùng Hồ Nam.
Món quà rừng hiếm nhất Đông Bắc: Kẻ rùng mình né xa, người mê đến độ dị ứng vẫn cố ănĂn - 21 giờ trước
Có những món ăn chỉ nhìn thôi đã thấy sợ, nhưng một khi đã nếm thì lại nhớ mãi. Bánh trứng kiến - đặc sản độc nhất vô nhị của núi rừng Đông Bắc - chính là một minh chứng sống động cho điều đó.
Loại củ hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tốt cho tim mạch, bán đầy chợ Việt nhưng không nhiều người biết hết cách chế biến món ngonĂn - 22 giờ trước
GĐXH - Loại củ này giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu. Điều này giúp ổn định đường huyết, giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường hiệu quả hơn.
Top đồ uống nóng giữ ấm cơ thể mùa đông bạn không nên bỏ lỡĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Vào những ngày cuối năm, tiết trời chuyển lạnh, sẽ thật tuyệt khi được cùng quây quần bên gia đình, bạn bè, nhấm nháp những loại đồ uống nóng giữ ấm cơ thể và khiến không khí thêm ấm nồng và vui vẻ hơn.
Tháng 12, hãy ăn nhiều hơn 3 món ngon từ các loại 'rau vàng' này để bổ lá lách và dạ dày, tăng cường miễn dịchĂn - 1 ngày trước
3 "món ăn vàng" ngon miệng và hấp dẫn này được nấu bằng những công thức đơn giản sẽ giúp bạn cải thiện khẩu vị cũng như tăng cường sức khỏe cho gia đình trong mùa đông lạnh giá.
Người bị ung thư phổi nên kiêng ăn gì?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Chế độ ăn không phù hợp có thể làm bệnh tiến triển xấu, giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng và tăng tác dụng phụ từ điều trị. Việc nhận biết và hạn chế các thực phẩm không tốt sẽ giúp bệnh nhân ung thư phổi duy trì sức khỏe và chất lượng sống.
Mỹ nhân Việt biến mất khỏi showbiz 15 năm sau khi cưới ông trùm truyền thông, khoe tài nấu nướng cho chồng conĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Cựu siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền thường bày biện nấu nướng các món cơm nhà dân dã hương vị Bắc - Nam cho chồng và bốn con như bún, canh, xôi.
10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phụcMẹo nấu nướng
GĐXH - Tăng Thanh Hà chuộng làm các món dân dã như tép rang khế, cá nục kho, ba rọi cháy cạnh... vừa đưa cơm, vừa không tốn quá nhiều thời gian sơ chế, nấu nướng.