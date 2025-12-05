Mới nhất
Các thực phẩm giúp giữ ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh mùa đông

Thứ sáu, 10:23 05/12/2025
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên ăn gì để tăng cường sức đề kháng, giữ cơ thể luôn khỏe mạnh và tránh cảm lạnh trong mùa đông, bài viết này sẽ mang đến cho bạn những gợi ý hữu ích, khoa học và dễ áp dụng.

Khoai lang

Khoai lang được xem là "vị cứu tinh" đầu tiên cho câu hỏi ăn gì để giữ ấm trong mùa đông. Với hàm lượng vitamin C, canxi, kali, sắt cùng vitamin A dồi dào, khoai lang giúp tăng cường sức đề kháng và bảo vệ niêm mạc mũi, da cũng như đường tiêu hóa.

"Vitamin A trong khoai lang đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe bề mặt niêm mạc, giúp ngăn ngừa nhiễm khuẩn và bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh mùa lạnh."

Không chỉ giúp giữ ấm, khoai lang còn hỗ trợ giảm cân và phòng chống ung thư – một lựa chọn hoàn hảo để bổ sung trong thực đơn mùa đông.

Gừng

Gừng từ lâu đã được coi là vị thuốc tự nhiên có đặc tính sinh nhiệt, giúp giữ ấm cơ thể hiệu quả trong ngày lạnh. Theo y học cổ truyền, gừng có vị cay, tính ấm, can thiệp vào các kinh phế, tỳ và vị, có khả năng chống lạnh, tiêu đờm và tăng cường tiêu hóa.

Thực phẩm giúp giữ ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh mùa đông - Ảnh 1.

Thói quen uống một tách trà gừng nóng pha chút mật ong vào buổi sáng sẽ giúp tăng nhiệt độ cơ thể, đồng thời ngăn ngừa hiệu quả các cơn cảm cúm.

Thói quen uống một tách trà gừng nóng pha chút mật ong vào buổi sáng sẽ giúp tăng nhiệt độ cơ thể, đồng thời ngăn ngừa hiệu quả các cơn cảm cúm.

Tỏi

Dù có mùi vị đặc trưng khiến nhiều người dè chừng, tỏi lại là thực phẩm quý giúp nâng cao hệ miễn dịch và giữ ấm rất hiệu quả. Tỏi không chỉ giúp làm nóng cơ thể mà còn hỗ trợ giảm cholesterol, phòng tránh bệnh tim mạch và đột quỵ.

"Tỏi là một trong những 'kháng sinh tự nhiên' hiếm hoi có khả năng hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp như viêm phế quản và hen suyễn trong mùa lạnh."

Thường xuyên bổ sung tỏi vào các món ăn mùa đông không chỉ làm tăng hương vị, mà còn củng cố sức khỏe tổng thể, chống lại cảm lạnh.

Cacao nóng

Cacao không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng mà thành phần theobromine có trong cacao còn giúp làm dịu các dây thần kinh cảm giác liên quan đến triệu chứng cảm lạnh và ho, hiệu quả ngay cả với ho mãn tính.

Thực phẩm giúp giữ ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh mùa đông - Ảnh 2.

Cacao cung cấp nhiều khoáng chất quan trọng như đồng, sắt, mangan, magie, hỗ trợ sức khỏe tổng thể trong những ngày rét mướt.

Thêm vào đó, cacao cung cấp nhiều khoáng chất quan trọng như đồng, sắt, mangan, magie, hỗ trợ sức khỏe tổng thể trong những ngày rét mướt.

Bí đỏ

Bí đỏ chứa nhiều canxi, vitamin C và kali, là nguồn dinh dưỡng giúp tăng cường đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh mùa đông.

Trà xanh

Trà xanh được xem là một trong những thức uống lành mạnh nhất để giúp giữ ấm cơ thể và nâng cao sức đề kháng mùa đông. Thành phần catechin và polyphenol trong trà xanh có tác dụng chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do tác nhân bên ngoài gây nên.

Thực phẩm giúp giữ ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh mùa đông - Ảnh 3.

Trà xanh được xem là một trong những thức uống lành mạnh nhất để giúp giữ ấm cơ thể và nâng cao sức đề kháng mùa đông.

Một ly trà xanh ấm nóng vào buổi chiều không chỉ giúp tinh thần tỉnh táo mà còn tạo cảm giác ấm áp, dễ chịu khi thời tiết lạnh.

Hành tây

Đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ của phytoncide trong hành tây giúp tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn như E. coli, Salmonella. Hành tây còn kích thích cơ thể tiết mồ hôi – phản ứng sinh học giúp giữ ấm và đào thải độc tố.

Trong Đông y, hành tây được xem là thực phẩm có tính nóng, hỗ trợ điều trị ho, giảm cảm cúm và cải thiện tiêu hóa. Đây cũng là lựa chọn thông minh cho những người bị viêm phế quản hoặc viêm đường hô hấp.

Mật ong

Mật ong chứa hơn 60 loại dưỡng chất thiết yếu như canxi, kali, sắt, natri cùng các vitamin nhóm B, C, K và E. Với đặc tính kháng khuẩn và sát khuẩn mạnh, mật ong giúp tăng sức đề kháng, làm ấm cơ thể và phòng ngừa cảm cúm rất hiệu quả.

Thực phẩm giúp giữ ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh mùa đông - Ảnh 4.

Bạn có thể kết hợp mật ong với tỏi, gừng, chanh hoặc bột quế để tăng hiệu quả bảo vệ sức khỏe trong mùa đông.

"Một tách trà mật ong ấm nóng vào buổi sáng không chỉ giúp làm dịu cổ họng mà còn kích thích hệ miễn dịch, giúp bạn chống chọi tốt hơn với thời tiết lạnh."

Bạn có thể kết hợp mật ong với tỏi, gừng, chanh hoặc bột quế để tăng hiệu quả bảo vệ sức khỏe trong mùa đông.

Thực phẩm giúp giữ ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh mùa đông - Ảnh 5

GĐXH - Vào những ngày cuối năm, tiết trời chuyển lạnh, sẽ thật tuyệt khi được cùng quây quần bên gia đình, bạn bè, nhấm nháp những loại đồ uống nóng giữ ấm cơ thể và khiến không khí thêm ấm nồng và vui vẻ hơn.

