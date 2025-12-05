Đậu phụ nấu kiểu gì đây mà khiến chị em 'chết mê chết mệt': Ăn vừa béo ngậy lại cực kỳ thơm

Trong bếp nhà nào mà chẳng có món đậu phụ rán, dễ làm, rẻ tiền, hợp với đủ kiểu mâm cơm. Thế nhưng dạo gần đây, trên mạng xã hội rộ lên một kiểu rán đậu mới: Thay vì cắt miếng vuông vuông, người ta đập dập miếng đậu rồi thả vào mỡ nóng già. Nghe qua thì nhiều người giật mình nghĩ chắc sẽ ngấm dầu, ăn “ngấy tận cổ”. Thế mà rất nhiều chị em đã thử và phải công nhận: Đậu kiểu này ngon hơn hẳn rán bình thường, bên ngoài giòn dai, bên trong mềm mịn như pudding, đã béo ngậy lại còn thơm lừng cả bếp. Từ một mẹo bếp nho nhỏ, món đậu quen thuộc bỗng thành chủ đề khiến hội nội trợ bàn tán rôm rả, mỗi người góp một cách biến tấu, một bí kíp riêng.

Đậu phụ đập dập rồi rán: Món quen mà lạ, lạ mà “gây nghiện”

Đậu phụ rán từ lâu đã là món “quốc dân”, trẻ con ăn được, người già thích, bữa cơm vội hay mâm cơm đủ món đều có thể chen thêm đĩa đậu rán chấm mắm tỏi ớt là xong. Thế nhưng kiểu đậu phụ đập dập rồi rán lại mang đến một trải nghiệm rất khác. Thay vì cắt miếng vuông vức, người ta để nguyên bìa đậu mơ, dùng tay hoặc thìa ấn cho dập nhẹ, nứt nẻ, rồi đem rán trong mỡ nóng. Nhờ những vết nứt nhỏ này, bề mặt đậu có nhiều “ngóc ngách”, khi rán lên sẽ xù xì, giòn dai hơn, đồng thời bên trong vẫn giữ được độ mềm, ẩm và béo.

Có chị em hài hước chia sẻ: “Không hiểu pháp sư nào nghĩ ra trò đập dập đậu rồi mang đi rán, chứ làm thử xong chỉ muốn ăn mãi. Bên ngoài thì giòn dai, bên trong mềm mướt như phớ, mà phải là đậu mơ mới đã. Rán cả bìa, đỡ phải lật nhiều, mỡ nóng già rồi mới thả vào, rán già tay là có ngay đĩa đậu thơm nức”.

Ảnh: Dương Hồng An

"Cho hỏi pháp sư nào nghĩ ra cách đập dập đậu phụ xong mang đi rán vậy? Tưởng thế nào mà nó ngon. Nó béo hơn, ngậy hơn rán bình thường thật. Mỡ nóng già rồi mới thả đậu vào. Rán thật già thì bên ngoài giòn dai bên trong như pudding phớ ấy, mà phải đậu mơ nhé. Rán cả cái cũng đỡ phải lật nhiều, không tin mọi người thử đi". Chỉ vài dòng kể mà đã thấy rõ cái sung sướng của người vừa phát hiện được một “chân ái” mới trong căn bếp.

Nhiều người vốn nghĩ đập dập nhẹ như vậy thì đậu sẽ ngấm dầu, ăn ngán, nhưng hóa ra nếu rán đúng cách, để mỡ thật nóng rồi mới cho đậu vào, lớp vỏ ngoài se lại nhanh, dầu khó thấm sâu, kết quả là miếng đậu giòn rụm bên ngoài, bên trong mềm xốp, béo ngậy mà không hề nặng nề như tưởng tượng.

Thực tế nhiều đầu bếp lâu năm đã chỉ ra rằng việc dùng dao cắt đậu trước khi rán sẽ làm mặt cắt gần giống như được láng mịn/nén, ngăn gia vị, nước sốt, hơi nước... thấm vào sâu bên trong. Trong khi đó việc tác động ngoại lực tương tự như bẻ đậu bằng tay hay làm vỡ nhẹ miếng đậu sẽ giúp tạo ra vô số khe nứt li ti và bề mặt xù xì. Việc này lại giúp miếng đậu dễ hút được nước dùng, gia vị (khi làm các món có nước sốt), hơi nước và dầu mỡ (khi chiên)... khi nấu xong miếng đậu vẫn giữ được độ mềm mịn, béo từ trong ra ngoài.

Rán bằng mỡ, ăn nóng: Bí quyết để đậu “phê” đúng nghĩa

Thêm một điểm khiến món đậu đập dập rán này được khen tới tấp chính là chuyện rán bằng mỡ và ăn nóng. Không ít chị em thừa nhận, rán đậu bằng mỡ heo chảy ra từ miếng thịt ba chỉ, hoặc mỡ nước sẵn có trong nhà, hương vị khác hẳn rán bằng dầu. Mỡ nóng già, thả bìa đậu mơ đã đập dập vào, tiếng xèo xèo vang lên, mùi thơm ngậy tỏa ra thơm lừng đến mức khó mà đứng ngoài chảo đậu lâu được.

Có người vui vẻ bình luận: “Rán kiểu này mà ăn nóng ngay ở cạnh bếp mới gọi là phê. Bên ngoài giòn nhè nhẹ, bên trong mềm như kem, chấm chút mắm tỏi ớt hay xì dầu tỏi ớt là hết veo cả bìa”. Cảm giác vừa rán vừa ăn, vừa thổi vừa chấm, thật ra cũng là một niềm vui rất đời thường mà nhiều người bận rộn dần quên mất. Món ăn tuy đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác ấm cúng, gần gũi, rất hợp với những chiều trời mát hay tối trời lành lạnh.

Ảnh: Dương Hồng An

Khi cách rán đậu này lan truyền trên mạng xã hội, ngay lập tức nhiều chị em vào xác nhận: Đúng là đậu mơ đập dập rán lên ăn vừa ngon, vừa lạ miệng. Không dừng lại ở đó, hội yêu bếp còn rủ nhau “nâng cấp” món đậu bằng đủ kiểu biến tấu. Có người bảo, rán xong rồi rim với cà chua, hoặc kho với mắm tỏi ớt, nhờ đậu đã dập dập nên gia vị ngấm nhanh, từng thớ đậu đượm vị, ăn cùng cơm nóng cực kỳ đưa miệng.

Có người lại mách mẹo ướp đậu đã đập dập với một chút nước tương, tỏi băm, nguyên bìa như vậy rồi đem chiên giòn. Kết quả là miếng đậu vừa mặn mà, vừa thơm mùi nước tương, ăn vã không cũng đủ thấy vui miệng. Người khác lại kể: “Nhà em hồi xưa hay đập dập đậu để rim cà chua, trong đầu luôn nghĩ phải bóp cho nát nhẹ để ngấm vị, giờ thấy mọi người rầm rộ mới biết hóa ra mình ăn đúng kiểu ‘trendy’ từ lâu”.

Thú vị hơn, một số chị em còn tranh thủ chia sẻ thêm mẹo “tủ” với đậu phụ: Cho đậu vào ngăn đá, để đông lại, sau đó rã đông, bóp cho ra hết nước rồi đem rán hoặc nấu canh. Cách làm này khiến miếng đậu xốp hơn, dễ ngấm gia vị, ăn cùng canh rau hay canh kim chi đều rất hợp. Có người khuyến khích: “Đã lỡ mê đậu rán đập dập rồi thì thử luôn kiểu đậu cấp đông mang rán, đảm bảo món quen mà thấy vui miệng lại hẳn”.

Ảnh: BHX

Đậu ngon hay không cũng là… chuyện khẩu vị mỗi nhà

Tất nhiên, bên cạnh những lời khen tới tấp, cũng có không ít người “từ chối hiểu” kiểu rán đậu đập dập này. Lý do chủ yếu là ngại dầu mỡ, sợ ăn nhiều dễ ngán, nhất là với những ai đang cố gắng ăn uống thanh đạm. Một số người vẫn trung thành với kiểu cắt miếng vuông, rán sơ rồi đem sốt, kho, cho rằng như vậy là đủ ngon, đủ quen.

Ảnh: Nguyễn Hòa

Thật ra, chuyện món ăn ngon hay dở phần lớn nằm ở khẩu vị, thói quen và cả tâm trạng của từng người. Có người thích thử cái mới, có người lại mê cảm giác “an toàn” của những món quá quen thuộc. Mẹo rán đậu kiểu đập dập này cũng vậy, không ai bắt buộc phải làm theo hoặc coi đó là “chân lý bếp núc” mới, mà chỉ là một gợi ý đáng thử trong những ngày bạn muốn đổi gió cho bữa cơm gia đình.

Dù yêu hay không yêu kiểu rán đậu này thì có một điều khó phủ nhận: Chỉ một bìa đậu rẻ tiền, thêm chút biến tấu, chút háo hức và tò mò là mâm cơm đã có thêm một câu chuyện để cả nhà ngồi ăn vừa cười vừa bàn tán. Đôi khi, thứ làm nên hạnh phúc trong bếp không phải là món ăn cầu kỳ, mà chính là cảm giác “Hôm nay mình thử cái mới xem sao”. Còn bạn, bạn đã thử rán đậu đập dập chưa, hay đang ấp ủ một biến tấu thú vị khác với bìa đậu quen thuộc mới mua về?